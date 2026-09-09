Anstatt die Entscheidung einem Gericht oder Schiedsgericht zu überlassen, können die Parteien Lösungen entwickeln, die ihre rechtlichen Positionen und wirtschaftlichen Interessen gleichermaßen berücksichtigen.

Diese Möglichkeit allein garantiert jedoch kein gutes Ergebnis.

Ein Mediator leitet das Verfahren, fördert die Kommunikation und unterstützt die Parteien dabei, mögliche Lösungen zu entwickeln. Er vertritt keine der Parteien und berät nicht darüber, ob ein Vorschlag angenommen oder abgelehnt werden sollte. Diese Entscheidungen verbleiben bei den Parteien selbst. Die anwaltliche Unterstützung in der Mediation liefert die rechtliche, wirtschaftliche und strategische Unterstützung, die erforderlich ist, um diese Entscheidungen auf fundierter Grundlage zu treffen.

Wir haben kürzlich zwei erfolgreiche Mediationen abgeschlossen, die in ihrer Art bemerkenswert unterschiedlich waren. Das eine Verfahren erstreckte sich über mehrere Monate, bevor eine Einigung erzielt wurde. Das andere war in etwas mehr als zwei Wochen abgeschlossen. Beiden gemeinsam war jedoch ein roter Faden: Obwohl sich unsere Rolle als Berater und die jeweiligen Mediationsstile unterschieden, erwies sich in beiden Fällen derselbe disziplinierte Ansatz bei Vorbereitung und Verfahrensführung als entscheidend, um das bestmögliche Ergebnis für unsere Mandanten zu erzielen.

Was ist Mediation Advocacy

Mediation Advocacy beschreibt unsere Rolle bei der Vorbereitung eines Mandanten auf eine kommerzielle Mediation, der Begleitung der Verhandlungen und der Ausgestaltung einer erzielten Einigung in klare rechtliche Vereinbarungen. Sie unterscheidet sich sowohl von der Rolle des Mediators als auch von der klassischen Prozessvertretung vor einem Gericht oder Schiedstribunal.

In der Prozessführung besteht die zentrale Aufgabe des Anwalts darin, einen Entscheidungsträger von der rechtlichen Position des Mandanten zu überzeugen. In der Mediation gibt es keinen solchen Entscheidungsträger. Wir helfen dem Mandanten stattdessen dabei, seine Position zu verstehen, Einigungsszenarien und Nicht-Einigungsszenarien zu bewerten, Ziele und Grenzen zu definieren, mögliche Lösungen zu entwickeln, wirksam zu verhandeln und eine erzielte Einigung in rechtlich klare Vereinbarungen zu überführen.

Dies erfordert eine Kombination aus rechtlicher Analyse, wirtschaftlichem Verständnis, strategischem Urteilsvermögen, Verhandlungserfahrung und Zurückhaltung.

Den Entscheidungsrahmen festlegen

Vor Beginn der Verhandlungen braucht der Mandant einen klaren Rahmen, um mögliche Ergebnisse bewerten zu können. Dazu gehört die Bestimmung des angestrebten Ergebnisses, der zu schützenden Interessen, akzeptabler Kompromissbereiche und nicht verhandelbarer Grenzen.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Analyse ist die Beurteilung der besten und schlechtesten realistischen Alternativen zum Verhandlungsergebnis. Fachlich spricht man von BATNA ("Best Alternative to a Negotiated Agreement") und WATNA ("Worst Alternative to a Negotiated Agreement"). Relevante Gesichtspunkte sind dabei die Erfolgsaussichten und Beweisrisiken, die voraussichtlichen Kosten und die Dauer des Verfahrens sowie Vollstreckungs- oder Insolvenzrisiken. Hinzu kommen die Belastung von Management und internen Ressourcen, wirtschaftliche und reputationsbezogene Folgen sowie die künftige Geschäftsbeziehung der Parteien.

Diese Analyse liefert einen Maßstab, an dem Vorschläge gemessen werden können. Sie verhindert, dass der Mandant Bedingungen akzeptiert, die schlechter sind als seine realistischen Alternativen, oder Bedingungen ablehnt, die ihn insgesamt besserstellen würden.

BATNA und WATNA führen nicht zu einer schematisch berechneten Einigungszahl. Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen, etwa zwingendes Recht, Pflichten von Geschäftsführern und Vorständen, Compliance-Anforderungen, Gleichbehandlungsgrundsätze oder der durch einen Vergleich gesetzte Präzedenzfall, können Optionen ausschließen, die wirtschaftlich zunächst attraktiv erscheinen. Unsere Aufgabe als Berater besteht darin, den tatsächlichen Entscheidungsraum sichtbar zu machen:

Welche Alternativen sind realistisch verfügbar? Welche Einigungsoptionen sind diesen überlegen? Welche Grenzen müssen eingehalten werden?

Von Positionen zu Interessen

Wirtschaftliche Streitigkeiten werden typischerweise in Form gegensätzlicher Positionen ausgetragen.

Eine Partei fordert Zahlung. Die andere bestreitet die Haftung.

Eine Partei besteht auf Vertragserfüllung. Die andere möchte den Vertrag beenden.

Eine Position beschreibt ein bestimmtes Ergebnis. Ein Interesse erklärt, warum dieses Ergebnis wichtig ist.

Eine Forderung auf sofortige Zahlung kann ein Bedürfnis nach Liquidität, Sicherheit oder Planungssicherheit widerspiegeln. Eine Zahlungsverweigerung kann weniger durch den Betrag selbst als durch Bedenken hinsichtlich Präzedenzwirkung, Reputation oder vergleichbarer Forderungen anderer Parteien motiviert sein.

Sobald die zugrundeliegenden Interessen verstanden sind, können zusätzliche Lösungsmöglichkeiten entstehen. Je nach den Umständen kommen dabei gestaffelte Zahlungen, Sicherheiten, Anpassungen der künftigen Geschäftsbeziehung, geänderte Leistungspflichten oder ein Paket aus finanziellen und operativen Elementen in Betracht.

Der Fokus auf Interessen bedeutet nicht, rechtliche Ansprüche aufzugeben. Er erlaubt es den Parteien, Lösungen zu identifizieren, die praktisch gangbarer, werthaltiger oder kalkulierbarer sein können als das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens. Ziel der anwaltlichen Begleitung ist es, die Interessen beider Seiten zu erkennen und in umsetzbare Einigungsoptionen zu übersetzen.

Die Mediation vorbereiten und gestalten

Eine Mediation erfordert eine strukturierte Vorbereitung. Für Unternehmen beginnt diese mit dem internen Entscheidungsprozess. Wir klären, wer an der Mediation teilnehmen muss und wer Entscheidungskompetenz zum Abschluss eines Vergleichs hat. Darüber hinaus bestimmen wir, wer konsultiert werden muss und ob Genehmigungen von Leitungsorganen, Gesellschaftern, Versicherern, Kreditgebern oder anderen Stakeholdern erforderlich sein könnten. Die Kriterien für die Bewertung einer Einigung sollten im Voraus festgelegt werden und nicht erst dann, wenn ein Angebot bereits auf dem Tisch liegt.

Zur Vorbereitung gehört auch die Mitgestaltung des Verfahrens. Wir können bei der Auswahl eines Mediators mit geeigneten rechtlichen, wirtschaftlichen oder branchenspezifischen Kenntnissen mitwirken und bestimmen, welche Teilnehmer relevante Informationen einbringen, die wirtschaftlichen Folgen des Streits beurteilen oder die Beziehung zwischen den Parteien stärken können.

Auch die Darstellung des Sachverhalts verdient Beachtung. Wo angezeigt, kann eine Stellungnahme dazu beitragen, den Mediator mit dem Streit und seinen zentralen rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Fragen vertraut zu machen. Wir prüfen, ob ein Eröffnungsstatement den Prozess fördern würde, und wie die Position unseres Mandanten überzeugend präsentiert werden kann, ohne Positionen unnötig zu verhärten.

Ebenso wichtig ist eine klare Informations- und Vertraulichkeitsstrategie. Die Parteien müssen den anwendbaren Vertraulichkeitsrahmen kennen, einschließlich der Frage, was in gemeinsamen Sitzungen oder Einzelgesprächen offengelegt werden darf und wie in der Mediation ausgetauschte Informationen später verwendet werden können. Gemeinsam mit dem Mandanten legen wir fest, was offenbart werden soll, zu welchem Zeitpunkt und was vertraulich bleiben muss.

Vorbereitung schließt Flexibilität nicht aus. Sie schafft vielmehr einen Rahmen, innerhalb dessen der Mandant auf neue Informationen und unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann, ohne folgenreiche Entscheidungen primär unter Druck oder Erschöpfung treffen zu müssen.

Anwaltliche Begleitung im Verhandlungsraum

Eine wirksame Vertretung während der Mediation erfordert Durchsetzungsvermögen, Urteilsvermögen und Zurückhaltung. Eine Mediation ist keine mündliche Verhandlung. Das Wiederholen sämtlicher rechtlicher Argumente kann Positionen verhärten, ohne die Verhandlungsposition des Mandanten zu verbessern. Zugleich wäre es keine wirksame Vertretung, zu schweigen, wenn der Mandant auf einem erheblichen Missverständnis handelt oder dabei ist, eine vereinbarte Grenze zu überschreiten.

Soweit erforderlich, erläutern wir die Bedeutung neuer Informationen und hinterfragen die Prämissen, die einem Angebot zugrunde liegen. Wir vergleichen einen Vorschlag mit den Alternativen des Mandanten, erbitten Zeit für eine vertrauliche Beratung und strukturieren Zugeständnisse sorgfältig. Darüber hinaus entwickeln wir Pakete aus finanziellen und nichtfinanziellen Elementen und schützen den Mandanten vor unangemessenem Druck.

Die Parteien können auch mit anspruchsvollen Positionen, Fristen, Hinweisen auf begrenzte Vollmachten oder Drohungen arbeiten, um die Verhandlung zu beenden. Solche Techniken sind nicht notwendigerweise unzulässig, müssen jedoch erkannt und bewertet werden. Wir können prüfen, ob eine behauptete Einschränkung tatsächlich besteht, Druck für eine sofortige Antwort abwehren, Zugeständnisse an Bedingungen oder Gegenzugeständnisse knüpfen und das Gespräch auf objektive Kriterien zurückführen.

Es wird auch Momente geben, in denen der Mandant selbst am wirkungsvollsten sprechen kann, insbesondere wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Streits zu erklären oder eine beschädigte Geschäftsbeziehung anzusprechen. Die entscheidende Frage lautet stets: Fördert ein bestimmtes Eingreifen, durch uns als Berater oder durch den Mandanten selbst, eine informierte Entscheidungsfindung und unterstützt es die Verhandlung?

Hindernisse und Sackgassen überwinden

Auch wenn die Interessen beider Parteien bekannt sind, führt dies nicht automatisch zu einer Einigung. Misstrauen, als ungerecht empfundene Bedingungen, interne Erwartungshaltungen oder unterschiedliche Einschätzungen des Prozessrisikos können den Fortschritt blockieren.

Je nach den Umständen kann es erforderlich sein, strittige Annahmen zu klären, einzelne Punkte zu separieren oder objektive Kriterien einzuführen. Bedingte oder gebündelte Vorschläge können ebenso weiterhelfen wie das Einholen weiterer Informationen oder das Abwarten interner Genehmigungen. Eine vorübergehende Unterbrechung kann den Parteien ermöglichen, ihre Einschätzungen zu überdenken oder die Verhandlungen fortzuführen, sobald eine bestimmte Unklarheit beseitigt ist.

Eine vollständige Einigung ist nicht das einzig sinnvolle Ergebnis. Mediation kann auch zur Einigung über einzelne Fragen, zur Klärung strittiger Tatsachen, zum Informationsaustausch, zur Reduzierung der streitigen Punkte oder zur Vereinbarung eines Verfahrens für die Fortsetzung der Verhandlungen führen.

Wirksame anwaltliche Begleitung bemisst sich daher nicht allein daran, ob eine Einigung erzielt wird. Wenn die verfügbaren Bedingungen die realistischen Alternativen des Mandanten nicht verbessern oder wesentliche rechtliche und wirtschaftliche Interessen nicht wahren, kann deren Ablehnung das richtige Ergebnis sein. Wir helfen unserem Mandanten dabei, zwischen einer Sackgasse, die noch überwunden werden kann, und einem Einigungsvorschlag, der nicht angenommen werden sollte, zu unterscheiden.

Eine Einigung in eine tragfähige Vergleichsvereinbarung umsetzen

Die Einigung auf die wesentlichen Punkte ist nicht das Ende des Prozesses. Rechtliche Präzision ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung den Streit tatsächlich beilegt, anstatt neue Unsicherheiten zu schaffen.

Wir prüfen, ob die Vereinbarung sofort bindend sein soll und ob Genehmigungen oder sonstige Bedingungen noch ausstehen. Wir klären, welche Ansprüche, Verträge und zusammenhängende Sachverhalte erfasst sind und wie und wann jede Verpflichtung zu erfüllen ist. Darüber hinaus beurteilen wir, ob Sicherheiten oder Vollstreckungsmechanismen erforderlich sind und was bei Verzug oder Nichterfüllung gilt. Schließlich regeln wir, wie laufende Gerichts- oder Schiedsverfahren behandelt werden, wie Kosten, Vertraulichkeit und externe Kommunikation gehandhabt werden und wie Streitigkeiten über die Umsetzung gelöst werden.

Gute anwaltliche Begleitung in der Mediation überführt die verhandelte Lösung in eine Vereinbarung, die rechtlich wirksam, praktisch handhabbar und, wo angezeigt, vollstreckbar ist.

Wirksame anwaltliche Begleitung hilft Mandanten, informierte Entscheidungen zu treffen, mit Klarheit zu verhandeln und eine erzielte Einigung in eine tragfähige rechtliche Lösung umzuwandeln. Sie garantiert keine Einigung, stellt aber sicher, dass jedes mögliche Ergebnis auf solider rechtlicher, wirtschaftlicher und strategischer Grundlage bewertet und verfolgt wird.