Anwälte müssen auf veränderte Erfolgsaussichten hinweisen

Rechtsanwälte müssen auch bei rechtsschutzversicherten Mandanten die Erfolgsaussichten ständig im Blick haben und auf eine Verschlechterung hinweisen.

Die Erfolgsaussichten einer Rechtsverfolgung müssen Anwälte nicht nur bei Beginn des Mandats, sondern auch in der Folgezeit permanent überprüfen. Verändert sich die rechtliche oder tatsächliche Situation, so müssen sie ihre Mandanten darauf hinweisen. Andernfalls können sie für vermeidbare Kosten in die Haftung genommen werden.

Rechtsschutzversicherer verklagt Anwaltskanzlei auf Kostenschaden

Im konkreten Fall nahm der Rechtsschutzversicherer eine Rechtsanwaltsgesellschaft aus übergegangenem Recht zweier Versicherungsnehmer auf Ersatz eines Kostenschadens in Anspruch. Die Rechtschutzversicherung warf den Anwälten eine mangelhafte Rechtsberatung ihrer Versicherungsnehmer vor. Diese hatten die Anwaltskanzlei mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Wirtschaftsprüfer einer Kapitalgesellschaft beauftragt, bei der sie Anteile gezeichnet hatten.

Kostendeckungszusage für Ursprungsklage erteilt

Der Rechtschutzversicherer hatte für eine Schadenersatzklage gegen den Wirtschaftsprüfer Kostendeckung erteilt. Die Klage zog sich über mehrere Jahre hin. Während des Klageverfahrens wurden in ähnlich gelagerten Parallelfällen Klagen wegen eingetretener Verjährung abgewiesen. Hierauf wies die Beklagte ihre Mandanten hin. Der Hinweis erwähnte auch die neuere Rechtsprechung des III. Zivilsenats des BGH zur Haftung aus Kapitalanlagebetrug, die zur Klageabweisung in den Parallelfällen geführt hatte.

Fortführung der Klage wegen Rechtschutzversicherung nahegelegt

Trotz dieser für ihre Mandanten unvorteilhaften Situation rieten die Anwälte nicht zu einer Klagerücknahme. Ihre Begründung: Dann seien Schadenersatzansprüche gegen den Wirtschaftsprüfer endgültig nicht mehr durchsetzbar. Es bestehe noch die Möglichkeit, dass der VI. Zivilsenat des BGH die Verjährung anders beurteilt als zuvor der III. Zivilsenat. Da die Mandanten rechtschutzversichert seien, bestehe bei Fortführung der Klage für sie ja kein Kostenrisiko.

Ursprungsklage wegen Verjährung abgewiesen

Die Klage gegen den Wirtschaftsprüfer wurde schließlich vom LG wegen Verjährung abgewiesen. Das Urteil wurde rechtskräftig. Die Kosten für das Verfahren trug die Rechtschutzversicherung, nahm anschließend aber die Rechtsanwaltsgesellschaft auf Regreß in Anspruch. In 1. und 2. Instanz blieb die Regressklage erfolglos. Im Revisionsverfahren hob der BGH die Berufungsentscheidung auf und verwies das Verfahren zur erneuten Verhandlung an die Vorinstanz zurück.

Umfassende Beratungspflicht bei veränderten Erfolgsaussichten

Nach Auffassung des BGH hatte die Beklagte den Anwaltsvertrag verletzt und ihre Mandanten mangelhaft über die Entwicklung der Erfolgsaussichten aufgeklärt. Der BGH monierte u.a. den Zeitpunkt der Aufklärung der Mandanten zu den geänderten Erfolgsaussichten der Klage. Anwälte seien - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht erst bei Eintritt der Aussichtslosigkeit einer Klage zur Aufklärung ihrer Mandanten verpflichtet, vielmehr müssten sie ihre Mandanten in jeder Lage eines Verfahrens umfassend beraten. Mandanten müssten in die Lage versetzt werden, die Risiken einer Rechtsverfolgung sinnvoll eigenverantwortlich abzuschätzen.

Vorinstanzen hatten Beratungspflichten verkannt

Auch den Umfang und den Inhalt der Beratungspflichten hatten die Vorinstanzen nach dem Diktum des BGH verkannt. Werde durch eine Änderung der Sach- und Rechtslage oder eine Änderung der Rechtsprechung eine Klage praktisch aussichtslos, so dürfe der Anwalt sich nicht damit begnügen, die Erfolgsaussichten als unsicher oder offen zu bewerten. Insbesondere dürfe er seinen Mandanten nicht deshalb dazu raten, die Klage fortzuführen, weil wegen einer Kostendeckungszusage der Rechtschutzversicherung das Kostenrisiko gering sei. Allein der Mandant habe zu entscheiden, ob er seinen Deckungsanspruch gegen die Versicherung geltend macht, zumal eine zu häufige Inanspruchnahme der Versicherung zu versicherungsrechtlichen Nachteilen führen könne.

Rechtsstreit noch nicht entscheidungsreif

Da die Vorinstanzen diese Beratungsgrundsätze verkannt hatten, waren laut BGH noch keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob und in welcher Höhe den Mandanten infolge der Fehlberatung ein kausaler Schaden entstanden war, zu welchem Zeitpunkt genau eine exakte Beratung zu den Erfolgsaussichten erforderlich gewesen wäre und wie sich die Mandanten im Fall einer ordnungsgemäßen Beratung verhalten hätten. Diese Feststellungen seien vom Berufungsgericht nachzuholen.

Berufungsgericht muss nachbessern

Demgemäß hob der Senat die Berufungsentscheidung auf verwies den Rechtsstreit zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück





(BGH, Urteil v. 30.4.2026, IX ZR 154/24)