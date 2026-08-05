BGH

Syndikusrechtsanwalt in Altersteilzeit behält Anwaltszulassung

Der BGH hat entschieden, dass ein Syndikusrechtsanwalt seine Zulassung behält, auch wenn er in der passiven Phase seines Altersteilzeitvertrages nicht mehr tätig ist. Der Teilzeitvertrag ändert nichts an den Kriterien, die zur Zulassung als Syndikusrechtsanwalt geführt haben.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Senior Manager in Beratungsgespräch
Bild: E+/Gettyimages Der BGH erklärte den Widerruf der Zulassung durch die RAK für rechtswidrig.

RAK widerruft Zulassung nach Freistellungsmeldung

Der Senat für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs (BGH) hat entschieden, dass einem Syndikusrechtsanwalt, der in der zweiten Hälfte seiner Altersteilzeit freigestellt ist, nicht die Zulassung entzogen werden darf (Urt. v. 29.06.2026, Az. AnwZ (Brfg) 24/24).  Der Geschäftsführer einer GmbH, der als Syndikusrechtsanwalt zugelassen war, hatte für seine 4 Jahre dauernde Altersteilzeit das Blockmodell gewählt: In den ersten beiden Jahren arbeitete er bei hälftigen Bezügen in Vollzeit und wurde dafür in den letzten beiden Jahren von der Arbeit befreit. Als der Syndikusrechtsanwalt seine Freistellung bei der Rechtsanwaltskammer (RAK) meldete, entzog diese ihm die Zulassung gemäß § 46b Abs. 2 Satz 2 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO). Die RAK begründete den Widerruf damit, dass der Syndikusrechtsanwalt seine Tätigkeit nicht mehr ausübe, auch wenn das Arbeitsverhältnis formell weiterbestehe. Der Anwalt schaltete zunächst den Arbeitsgerichtshof Berlin ein, verzichtete aber dann auf seine Zulassung. Der Senat für Anwaltssachen des BGH entschied aber dennoch in der Sache und erklärte den Widerruf der Zulassung durch die RAK für rechtswidrig.

BGH sieht Fortbestand der Rechte und Pflichten in der Passivphase

In seiner Urteilsbegründung stellt der BGH fest, dass es für den Widerruf der Zulassung keine Rechtsgrundlage gibt. Die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis des Syndikusrechtsanwalts bestehen auch in der Passivphase der Altersteilzeit. Der Syndikus hat zwei Jahre nicht gearbeitet und ist keiner anderen Tätigkeit nachgegangen. Unterbrechungen der anwaltlichen Tätigkeit führen nicht automatisch zu einem Widerruf der Zulassung, sonst müsste diese auch bei Urlaub, Krankheit oder Elternzeit entzogen werden. Beim Blockmodell der Altersteilzeit wird die anwaltliche Tätigkeit zwar nicht fortgesetzt, der Sache nach geht es aber um eine Umverteilung der Leistungen. Der Arbeitnehmer tritt dabei durch seine Vollzeitleistung in der ersten Hälfte in Vorleistung, mit der er die Arbeitszeit für die Freistellungsphase anspart. Er schafft dadurch ein Guthaben, das durch die Freistellung abgegolten wird. Durch die blockweise zeitliche Verteilung ändert sich das Arbeitsverhältnis nicht. Es besteht daher über den Gesamtzeitraum der Altersteilzeit hinweg eine syndikusanwaltliche Tätigkeit.

Altersteilzeit muss gleitenden Übergang in Altersrente bieten

Der BGH weist ausdrücklich auch darauf hin, dass gemäß § 1 Altersteilzeitgesetz die Altersteilzeit dem Arbeitnehmer einen gleitenden Übergang von Erwerbsleben in die Altersrente ermöglichen muss. Mit dem Verlust der Zulassung ginge aber gleichzeitig auch die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht verloren, sodass der Syndikusrechtsanwalt für zwei Jahre noch das Versorgungssystem wechseln müsste, ohne ausreichende Ansprüche erwerben zu können. Dies wäre eine Schlechterstellung und ein Bruch in der Versicherungsbiografie, den der Gesetzgeber mit dem Altersteilzeitgesetz verhindern will. 

Die Beurteilung des BGH entspricht auch dem Beamtenrecht. So hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass sich Beamte auch in der Freistellungsphase noch im Beamtenverhältnis befinden.

 

(BGH, Urt. v. 29.06.2026, Az. AnwZ (Brfg) 24/24)

Schlagworte zum Thema:  Anwaltszulassung , Altersteilzeit
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Kanzleimanagement
Deutsches Anwalt Office Premium: Die Fachbibliothek für Ihre Kanzlei
Law_DAOP_Empfehlung_neue_CI_Juli26

Mehr Mandanten beraten, Recherchezeit sparen und Ihre Fortbildungspflicht erfüllten: Entdecken Sie die digitale Fachdatenbank mit Handbüchern, Mustervorlagen, Kommentaren u.v.m. Jetzt neu mit CoPilot Law, dem KI-Assistenten für Rechtsanwaltskanzleien.
CoPilot Law: KI-Power für Ihren Kanzleialltag
CoPilot_Law_Launch_Empfehlung

Ob Recherche, Fallbearbeitung, Dokumentenerstellung oder Mandantenkommunikation: CoPilot Law basiert auf dem Fachwissen des Deutschen Anwalt Office Premium und verlinkt die verwendeten Quellen jeder Antwort. So gelangen Sie schnell zur optimalen Lösung.
Machen Sie Ihre Kanzlei digital fit: Mit der Kanzleisoftware Advolux
Advolux Kanzleisoftware

Mit der modernen Kanzleisoftware für Windows, Mac und Linux – auch in der Cloud – nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Kanzlei.
Kostenloses Whitepaper: KI für Anwälte in Kanzleien
WP_KI-Kanzlei

Erfahren Sie, wo die Grenzen der Technologie liegen, welche Herausforderungen entstehen und wie der erfolgreiche Einstieg in die KI-gestützte Arbeitsweise gelingt.
Haufe Shop: Crashkurs GmbH-Recht
Crashkurs GmbH-Recht

Dieses Buch vermittelt verständlich und praxisnah, alles Themen von der Gründung über Rechtsfragen im laufenden Betrieb bis hin zur Auflösung und Besteuerung einer GmbH. Dabei hilft es, Haftungsfallen frühzeitig zu erkennen und Risiken effektiv zu minimieren.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Recht Newsletter - kostenlos und unverbindlich