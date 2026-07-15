Mit dem neuen CoPilot Law wird die bewährte Fachdatenbank „Deutsches Anwalt Office Premium“ um ein innovatives Feature erweitert. Der speziell für Rechtsanwält:innen und Anwaltskanzleien entwickelte KI-Assistent unterstützt bei der Recherche, bei der Erstellung von Schriftstücken und steht als zuverlässiger Begleiter im Arbeitsalltag zur Seite.

Die Herausforderungen an Rechtsanwält:innen und Kanzleien sind vielfältig und nehmen stetig zu. Anwält:innen sehen sich zunehmend mit dem Fachkräftemangel, einer hohen Arbeitsbelastung sowie steigendem Zeit- und Kostendruck konfrontiert. Gleichzeitig wächst die Komplexität durch gesetzliche Neuerungen, Reformen, technischen Fortschritt und einem veränderten Anspruchsgedanken bei Mandanten. Haufe bringt nun eine Anwendung auf den Markt, die Anwaltskanzleien dabei unterstützt, diesen Herausforderungen zu begegnen: Den CoPilot Law – einen digitalen Assistenten auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Der CoPilot Law als Lösungsansatz

Als integraler Bestandteil der Fachdatenbank „Deutsches Anwalt Office Premium“, die Haufe gemeinsam mit dem Kooperationspartner „Deutscher Anwalt Verlag“ zur Verfügung stellt, bietet er Unterstützung bei sämtlichen Fragestellungen. Sein Ziel ist es als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen und spürbar zu entlasten. Zudem ist der CoPilot Law auch mobil auf dem Handy oder Tablet nutzbar, sodass die Unterstützung jederzeit und ortsunabhängig verfügbar ist.

Im Kern bietet der CoPilot Law folgende Funktionen:

Rechtliche Recherche

Egal ob anspruchsvolle Themen, neue gesetzliche Regelungen oder komplexe Rechtsfragen – Der CoPilot Law antwortet auf Basis von geprüften Inhalten aus „Deutsches Anwalt Office Premium“.

Fallbearbeitung & Schrift ­ satz ­ erstellung

Effiziente Unterstützung bei der strukturierten Bearbeitung von Mandaten – von der ersten Sachverhaltserfassung über die rechtliche Bewertung bis hin zu den Vorschlägen für notwendige Schriftsätze.

Dokumenten ­ erstellung

Der CoPilot Law erstellt für Sie Verträge und einseitige Willenserklärungen wie Kündigungen, Abmahnungen, Beschlüsse und vieles mehr.

Mandanten ­ kommunikation

Der CoPilot Law unterstützt bei Antworten auf Mandantenanfragen, indem er Informationen strukturiert aufbereitet, passende Formulierungen vorschlägt und so die Bearbeitungszeit spürbar reduziert.

Mehr Effizienz für mehr Zeit fürs Wesentliche

Hinter dem CoPilot steht eine von Haufe auf Grundlage von ChatGPT entwickelte KI. Mithilfe einfacher Prompts – Eingaben wie Fragen oder Aufforderungen – durchsucht die Technologie alle Inhalte des „Deutschen Anwalt Office Premium“ und liefert Antworten, die auf den aktuellen, von der Fachredaktion permanent überprüften Inhalten bestehen. Der CoPilot kann sowohl Antworten auf Fragen liefern als auch konkrete Arbeitshilfe leisten, etwa vollständige Antworten auf Mandantenanfragen vorformulieren. Am Ende jeder Antwort werden die verwendeten Quellen angegeben, sodass Nutzer mit nur einem Klick zur Originalquelle gelangen. So gelingt eine schnelle und unkomplizierte Überprüfung der KI-generierten Antwort. Nutzer können die KI-Erzeugnisse bequem mit der eigenen Expertise abgleichen und Lösungsansätze selbst weiterentwickeln.

Sicherheit, Datenschutz und qualifizierte Verschwiegenheit

Entscheidend dabei ist: Die KI arbeitet in einem geschlossenen System, das heißt die eingegebenen Daten verlassen das Produkt nicht und gelangen nicht ins Internet. Alle Daten, die KI-Infrastruktur und die KI-Modelle liegen sicher im Cloud-Dienst Microsoft Azure auf europäischen Servern und werden nicht zu Trainingszwecken verwendet. Die Anwendung ist DSGVO-konform und gewährleistet die Einhaltung der qualifizierten Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2 BRAO / § 18 BNotO / § 51 Abs. 1 StBerG / § 43 Abs. 1 S. 1 WPO sowie § 203 StGB).

Weiterführende Informationen

Ausführliche Informationen zum CoPilot Law, sowie zum „Deutschen Anwalt Office Premium“ finden sie hier

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier

Tipps und Tricks zum Umgang mit KI in der Anwaltskanzlei finden Sie in unserem kostenlosen Whitepaper.