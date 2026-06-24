Social Media ist aus der Unternehmenskommunikation nicht mehr wegzudenken – und damit auch aus HR. Wie Personalverantwortliche dazu beitragen, soziale Medien strategisch im Unternehmen zu verankern.

Ich stehe in einem Aufzug. Ein Dienstagmorgen, 2023. Ich bin eingeladen worden, das oberste Management eines großen Konzerns zu beraten. Die Türen öffnen sich. Sieben Männer, zwei Frauen, fast alle im Anzug. Einer sagt mit einem Lächeln: "So, dann wollen wir mal loslegen. Ich kenne das ja nur von meinen Töchtern, aber Sie zeigen uns ja nun heute, wie Social Media richtig funktioniert."

Meine Antwort: "Nein. Ich zeige Ihnen heute, wie wir Ihr Unternehmen retten."

Diese Szene hat sich mir eingebrannt. Nicht weil sie dramatisch ist, sondern weil sie so typisch ist. Für Dax-Konzerne. Für den Mittelstand. Und, seltener diskutiert, aber ebenso relevant: für HR-Abteilungen überall in Deutschland.

Social Media sind kein Kommunikationskanal mehr – sie sind ein Wirtschaftsfaktor

Wer das immer noch nicht so sieht, hat die letzten fünf Jahre verschlafen. Tiktok hat ab 2020 das Grundprinzip der sozialen Medien auf den Kopf gestellt. Früher bestimmte der Social Graph, was man sah: Posts von Freunden, Bekannten, Marken, denen man folgte. Tiktok hat den Content Graph ins Zentrum gerückt. Nicht das Netzwerk entscheidet, was angezeigt wird, sondern Interessen und Verhalten. Kreativität und Relevanz sind wichtiger als Beziehungen und Follower-Zahlen. Plötzlich konnte ein völlig unbekanntes Profil Millionen Menschen erreichen. Das hat alles verändert.

Social Media sind seither nicht mehr nur Kommunikationskanäle. Sie sind ein Markt mit eigener Dynamik und gleichzeitig ein Treiber des echten Markts: für Umsatz, Markenvertrauen, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungen, Produktverständnis und nachhaltiges Wachstum. Drei von zehn über 70-Jährigen in Deutschland nutzen mittlerweile Social Media mindestens wöchentlich (ARD-ZDF-Medienstudie 2025). Die Plattformen sind für alle da. Für jede Generation, in jeder Lebenslage, in jedem Beruf.

Was bedeutet das für HR? Mehr, als die meisten Personalverantwortlichen bislang wahrhaben möchten. Solange HR Social Media als Aufgabe der Kommunikationsabteilung versteht, als To-do, nicht als Kompetenz, als Kostenstelle, nicht als Wertschöpfungsfaktor, lässt HR eine strategische Ressource liegen. Eine, die direkt auf Organisationsentwicklung, Employer Branding und Recruiting einzahlt. Und eine, für die HR mehr Verantwortung tragen muss, als bisher gedacht.

KI ist Normalzustand auf Social Media. Das ist ein Problem.

2025 ist generative KI auf Social Media kein Ausnahmefall mehr, sondern Normalzustand. Jedes Unternehmen, das will, kann heute binnen Minuten Content produzieren: Texte, Bilder, Videos, Captions, ganze Redaktionspläne. Das klingt nach einer guten Nachricht. Es ist eine gefährliche.

Denn KI besetzt das Mittelfeld der Content-Qualität. Die Inhalte, die durch KI entstehen, sind durchschnittlich gut. Grammatikalisch korrekt, strategisch halbwegs sinnvoll, optisch akzeptabel. Soziale Medien sind damit zu einem Spiegel der Mittelmäßigkeit geworden – voller Content, der niemanden wirklich anspricht, weil er von niemandem wirklich kommt.

Was sich davon abhebt, ist kein Algorithmus-Geheimnis. Es sind Inhalte, die emotional treffen, die schockieren, die aufklären, die eine Haltung zeigen. Kurz: Inhalte, hinter denen ein Mensch steht, der etwas zu sagen hat und bereit ist, es wirklich zu sagen. Genau das ist der Raum, den KI nicht füllen kann.

Für HR gilt das doppelt. Authentische Einblicke in Arbeitskultur, echte Stimmen aus dem Unternehmen, glaubwürdige Aussagen über Führung, Entwicklung und Alltag: Das sind die Inhalte, die Bewerbende heute suchen und die KI niemals authentisch erzeugen wird. Wer hier auf generierte Durchschnittlichkeit setzt, verliert.

Der Social-Media-Faktor: Sechs Felder, die entscheiden

In meiner Arbeit mit Unternehmen habe ich über Jahre beobachtet, was die, die Social Media wirklich als Wachstumstreiber nutzen, anders machen als die, die es nur verwalten. Der Unterschied liegt in sechs Feldern, die ich zusammengenommen als den Social-Media-Faktor bezeichne. Die Felder bedingen sich gegenseitig wie Zahnräder. Fehlt eines, gerät das System ins Stocken.

Etablierter Mut bedeutet, dass der Wille, Neues zu wagen, nicht von einzelnen Persönlichkeiten abhängt, sondern in der Organisation verankert ist. Es reicht nicht, wenn die Social-Media-Abteilung mutig vorprescht, während der Rest auf der Bremse steht. Mut muss zur Kultur werden. Für HR heißt das konkret: Wie sehr erlaubt die Organisation ihren Mitarbeitenden, auf Social Media als Markenbotschafter sichtbar zu sein? Welche internen Hürden existieren, die das verhindern? Social-Media- und Zeitgeistwissen ist kein Nebenprodukt, das entsteht, wenn man gelegentlich auf Tiktok scrollt. Es erfordert systematisches Scouting, plattformübergreifende Weiterbildung und den offenen Dialog mit der Zielgruppe. In einem Projekt für einen Modehändler habe ich ein "Social Media Shadow Board" eingeführt: Einmal im Halbjahr treffen sich Mitarbeitende aus Marketing und Personal mit den aktivsten Käufern. Ihre Perspektiven fließen direkt in die Social-Media-Planung und in die Produktentwicklung ein. Was für Kundschaft gilt, gilt für Talente genauso. Verantwortung und Prozesse sind das Rückgrat. Ich habe so oft erlebt, dass Social Media irgendwo "mitläuft", dass niemand wirklich weiß, wer wofür verantwortlich ist. Mal macht es das Marketing, mal die PR, mal "alle ein bisschen". Das Ergebnis: Chaos, Frust und Inhalte, die niemanden zufriedenstellen. HR braucht klare Rollen in der Social-Media-Verantwortung. Wer erstellt Employer-Branding-Content? Wer antwortet auf Kommentare? Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, bleibt Social Media Zufall. Abgabe von Kontrolle ist das Feld, das Unternehmen am meisten Schmerzen bereitet. Social Media sind der Inbegriff von Kontrollverlust. Und genau das ist ihre größte Stärke. Unternehmen, die alles steuern wollen, scheitern. Denn hier entsteht Wert durch Dialog, durch Teilhabe, durch das Zulassen von Vielfalt. Mein Indikator: Je kürzer die Entscheidungswege für einen einzelnen Post sind, desto erfolgreicher ist das Unternehmen auf Social Media. Bei einem internationalen Dienstleister durchlief jeder Beitrag ein bis zu fünfstufiges Kontrollkarussell. Trends wurden verpasst, Kritiker warteten tagelang auf Antworten. Als Mitarbeitende mit klarem Community-Instinkt erstmals eigenverantwortliche Veröffentlichungskompetenz bekamen, brach nach drei Tagen ein Post den bisherigen organischen Reichweitenrekord. HR hat hier eine Schlüsselrolle: beim Aufbau der internen Kultur, die Vertrauen ermöglicht. Verzahnung mit dem Kerngeschäft bedeutet, dass Social Media nicht isoliert ist. In Unternehmen, die es ernst nehmen, fließen Community-Erkenntnisse direkt in die Weiterentwicklung von Produkten, Services und Prozessen ein. Und in die Personalarbeit. Bei einer großen Handelskette wurden Produktwünsche aus Instagram-Kommentaren systematisch geclustert und monatlich an relevante Schnittstellen weitergegeben. Dasselbe Prinzip funktioniert für HR: Was sagen Kommentare unter Stellenanzeigen? Welche Fragen stellen potenzielle Bewerber? Was kritisieren ehemalige Mitarbeitende öffentlich? Diese Daten sind Gold wert, wenn man sie nutzt. Messbarkeit und Lernen schließt das System. Social Media ohne Messung ist Bauchgefühl. Messbarkeit heißt nicht, sich im Reporting zu verlieren, sondern die richtigen Fragen zu stellen: Wie viele qualifizierte Bewerbungen entstehen durch Social-Media-Maßnahmen? Welche Formate führen zu echtem Engagement? Lernen ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

Was das für HR konkret bedeutet

Der Maschinenbauer Ziehl-Abegg aus Künzelsau hat es vorgemacht. Jahrzehntelang global erfolgreich, aber in der Öffentlichkeit nahezu unsichtbar. Als klassisches Recruiting an Grenzen stieß und der Fachkräftemangel spürbar wurde, begann das Social-Media-Team neue Wege zu gehen. Statt B2B-Broschüren-Kommunikation: mutiges Storytelling, persönliche Ansprache, Mitarbeitende als Gesichter des Unternehmens. Besonders auf Tiktok entstanden Formate, die Azubis, Fachkräfte und Führungskräfte authentisch zeigten, mit Humor, Nähe und echter Arbeitsrealität. Das Ergebnis: Reichweiten explodierten, und zum ersten Mal gewann das Unternehmen Bewerberinnen und Bewerber gezielt über Social Media.

Social Media als strategische HR-Ressource zu nutzen, bedeutet konkret:

Keine Hochglanz-Kampagnen, die jedes andere Unternehmen auch haben könnte. Echte Einblicke in Arbeitskultur, Führungsverständnis und Alltag. Mitarbeitende, die wirklich sprechen, nicht glattgebügelte Botschaften reproduzieren.

Social Media nicht als Kanal zur Stellenanzeigenverteilung verstehen, sondern als dauerhaftes Community-Building mit Talenten, die noch gar nicht aktiv suchen. Wer auf Linkedin oder Tiktok als Arbeitgeber interessant ist, füllt sein Talent-Reservoir, bevor die Stelle ausgeschrieben ist.

Social Media Insights ernst nehmen als Frühwarnsystem. Was diskutieren Mitarbeitende intern, was sagen sie extern? Feedback aus Communitys, ob Glassdoor, Linkedin oder Tiktok, ist eine direkte Rückmeldung zur Unternehmenskultur. Wer diese Signale ignoriert, verliert den Kontakt zur Wirklichkeit.

Die "Komfortzone" Linkedin verlassen. HR-Verantwortliche bewegen sich gerne auf Linkedin, weil sie dort ihre persönliche Expertise zeigen können und auf Peers treffen. Wer Social Media nutzen will, um einen Wertbeitrag fürs Unternehmen zu leisten, sollte aber auch auf anderen Plattformen aktiv werden – etwa auf Tiktok für mehr Sichtbarkeit unter Bewerbern oder auf Snapchat für die Besetzung von Ausbildungsplätzen.

Wer in der KI-Flut noch Gehör findet

Inhalte, die sich von der Masse abheben, sind nicht technisch überlegen. Sie sind menschlich überlegen. Sie kommen von Menschen, die eine Position haben und bereit sind, sie zu vertreten. Die ehrlichste Employer-Branding-Maßnahme, die ein Unternehmen ergreifen kann, ist, wirklich gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und Mitarbeitende zu haben, die das ungefragt erzählen wollen. Alles andere ist Fassade, die heute schneller auffliegt als je zuvor. Social Media sind der Spiegel, nicht die Bühne. Die Frage ist nicht, wie man sich dort inszeniert. Die Frage ist, ob man bereit ist, hineinzuschauen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das sind die HR-Influencer 2026

Wie Employer Branding in Zeiten von KI funktioniert

Warum Unternehmen Corporate Influencer unterschätzen

