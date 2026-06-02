Wie Employer Branding in Zeiten von KI funktioniert

Karriereseiten, Stellenanzeigen, Awards. Das klassische Employer Branding funktioniert noch – nur nicht dort, wo Talente heute ihre Arbeitgeberentscheidungen vorbereiten: im Dialog mit KI-Systemen. Welchen Einfluss Künstliche Intelligenz auf die Stellensuche hat und wie Arbeitgeber ihre Sichtbarkeit erhöhen können.

Stellen Sie sich vor, eine potenzielle Bewerberin sitzt abends auf dem Sofa und gibt in ChatGPT ein: "Welche Arbeitgeber im Einzelhandel bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten?" Die KI antwortet. Sie nennt drei, vier Namen. Sie beschreibt Gehalt, Kultur, Karrierewege.

Die Stellensuchende liest, vergleicht und entscheidet, welches Unternehmen sie sich genauer anschaut. Die Karriereseite Ihres Unternehmens hat sie nicht besucht. Ihr Linkedin-Profil auch nicht. Und Ihre aktuelle Employer-Branding-Kampagne hat sie nie gesehen.

Dieses Szenario ist keine Zukunftsmusik. Es ist der Alltag einer wachsenden Zahl von Jobsuchenden.

Stellensuche mit KI: Wandel im Informationsverhalten

Die Art, wie Menschen Arbeitgeberentscheidungen vorbereiten, hat sich fundamental verändert – und die meisten HR-Abteilungen haben es noch nicht bemerkt. Generative KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini übernehmen zunehmend die Rolle des Orientierungsgebers. Statt in Suchmaschinen nach Begriffen zu suchen, stellen Nutzende konkrete Fragen in natürlicher Sprache: "Ist Rewe ein guter Arbeitgeber für Quereinsteiger?", "Was verdient man in der Logistik bei Lidl?" oder "Wie ist die Unternehmenskultur bei DM?".

Die KI antwortet: direkt, strukturiert, scheinbar objektiv. Die entscheidende Eigenschaft dieser Antworten ist, dass sie keine Links enthalten. Die allerwenigsten ChatGPT-Anfragen führen zu einem Klick auf eine externe Website. Bei den AI Overviews von Google liegt die sogenannte Zero-Click-Rate bei etwa 91 Prozent, wie eine Studie von Semrush im Jahr 2025 feststellte.

Wer also darauf wartet, dass Stellensuchende über Suchmaschinen auf die eigene Karriereseite gelangen und dort überzeugt werden, verpasst den Punkt, an dem die Entscheidung eigentlich fällt. KI wird zum neuen Gatekeeper zwischen Talent und Arbeitgeber.

Was KI-Systeme über Arbeitgeber sagen

Generative KI-Systeme konstruieren keine Antworten aus dem Nichts. Sie greifen auf Trainingsdaten und - je nach System - auf Echtzeitquellen zurück und gewichten dabei stark. Unabhängige, strukturierte, häufig zitierte Inhalte bekommen Vorrang. Die eigene Karriereseite spielt eine untergeordnete Rolle, solange sie nicht von externen Quellen bestätigt wird.

In einer Analyse für einen großen Lebensmitteleinzelhändler wurden über 5.000 KI-generierte Antworten auf Bewerberfragen ausgewertet. Die Auswertung erfolgte über acht Wochen, basierend auf 46 typischen Entscheidungsprompts wie "Wie sind die Arbeitsbedingungen im Lager?", "Was verdienen Auszubildende?" oder "Welche Karrieremöglichkeiten gibt es im Verkauf?".

Das Ergebnis war ernüchternd: Das Unternehmen war grundsätzlich präsent, aber nicht dominant. Mit einer Brand Visibility von 30 Prozent tauchte die Marke regelmäßig auf, wurde aber deutlich seltener genannt als der stärkste Wettbewerber mit 46 Prozent. Die Brand Dominance – also wie prominent die Marke innerhalb einer Antwort auftritt – lag bei 15 Prozent gegenüber 18 Prozent beim Hauptkonkurrenten.

KI sorgt für grundlegende Veränderungen im Employer Branding

Die Analyse zeigte drei strukturelle Muster auf, die für alle Arbeitgeber gelten, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße:

1. Earned Media schlägt Owned Media:

KI-Systeme priorisieren externe, unabhängige Quellen. Bewertungsplattformen wie Kununu oder Glassdoor, Jobportale wie Indeed oder Stepstone, Fachmedien und Branchenberichte – das sind die Quellen, aus denen KI ihr Bild eines Arbeitgebers zusammensetzt. Unternehmen mit starker Earned-Media-Präsenz erscheinen häufiger und glaubwürdiger in KI-Antworten, selbst wenn ihre eigene Karriereseite weniger aussagekräftig ist.

Für HR-Kommunikation bedeutet das: Platzierungen in Fachmedien, Beiträge in Podcasts, Rankings und Studien sind nicht mehr nur Reputationsarbeit – sie sind direkte Infrastruktur für KI-Sichtbarkeit. Welche Kanäle dabei für die eigene Arbeitgebermarke wirklich zählen, lässt sich mit GEO-Tools (Generative Engine Optimization) analysieren. Sie zeigen, welche Quellen die KI tatsächlich heranzieht, und wo die eigene Marke im Wettbewerb steht.

2. Narrative Konsistenz wird zur technischen Anforderung:

KI-Systeme vergleichen Informationen über mehrere Quellen hinweg. Wenn die Karriereseite andere Botschaften sendet als Bewertungsplattformen oder die Kommunikation auf Linkedin, registriert das Modell diese Inkonsistenz und reagiert mit Zurückhaltung. Widersprüche reduzieren die Wahrscheinlichkeit, empfohlen zu werden.

In der Analyse zeigte sich das bei Fragen zur Unternehmenskultur: Die KI beschrieb den Arbeitgeber überwiegend als "strukturiert und leistungsorientiert". Das ist korrekt, aber wenig differenzierend. Emotionale Kulturwerte, die intern stark betont wurden, kamen kaum vor. Weil sie auf externen Plattformen nicht verankert waren, ignorierte die KI sie schlicht.

3. Inhaltstiefe entscheidet über Zitierfähigkeit:

KI greift bevorzugt auf Inhalte zurück, die konkrete Fragen umfassend beantworten. Eine Karriereseite, die erklärt, wie der Quereinstieg in der Logistik funktioniert, welche Schichtmodelle es gibt und wie Übernahmequoten aussehen, wird deutlich häufiger zitiert als eine Seite mit attraktiver Headline und Bewerbungsbutton.

In der Analyse war das am Gehaltsthema am deutlichsten sichtbar: Ausbildungsgehälter waren die meistgenannten konkreten Zahlen in KI-Antworten, weil sie strukturiert und konsistent auf mehreren Plattformen verfügbar waren. Wo konkrete Zahlen fehlten, blieben KI-Antworten vage oder absent.

Employer Branding neu denken: Tipps für Arbeitgeber

GEO ist kein Hexenwerk, sondern eine Erweiterung bestehender Kommunikationslogik. Mit diesen Schritten können Arbeitgeber ihre Sichtbarkeit für generative KI-Systeme erhöhen:

Bilden Sie Ihre Karriereseite zum Informationshub um: Statt Joblistings mit kurzen Einleitungen braucht es redaktionell aufbereitete Themenseiten entlang echter Bewerberfragen: Was erwartet jemanden im Quereinstieg? Welche Karrierewege gibt es? Eine einfache Orientierung bietet folgende Leitfrage: Welche Fragen würde ich einem Freund beantworten, der überlegt, ob er sich bewirbt?

Statt Joblistings mit kurzen Einleitungen braucht es redaktionell aufbereitete Themenseiten entlang echter Bewerberfragen: Was erwartet jemanden im Quereinstieg? Welche Karrierewege gibt es? Eine einfache Orientierung bietet folgende Leitfrage: Welche Fragen würde ich einem Freund beantworten, der überlegt, ob er sich bewirbt? Bauen Sie Earned Media strategisch auf: Datenbasierte Geschichten – sei es über Übernahmequoten, Gehaltsvergleiche oder Entwicklungszeiten – sind wirkungsvoll, weil sie zitierfähig sind. Auszeichnungen wie ein Arbeitgebersiegel entfalten ihre KI-Wirkung erst, wenn sie regelmäßig in externen Quellen auftauchen, nicht nur auf der eigenen Website.

Datenbasierte Geschichten – sei es über Übernahmequoten, Gehaltsvergleiche oder Entwicklungszeiten – sind wirkungsvoll, weil sie zitierfähig sind. Auszeichnungen wie ein Arbeitgebersiegel entfalten ihre KI-Wirkung erst, wenn sie regelmäßig in externen Quellen auftauchen, nicht nur auf der eigenen Website. Kommunizieren Sie aktiv auf Bewertungsplattformen: Plattformen wie Kununu, Indeed oder Google Jobs sind Quellmaterial für KI. Vollständige, aktuelle und konsistente Profile sind Grundvoraussetzung hierfür. Ein Community-Management, das Widersprüche transparent adressiert, reduziert die Unsicherheit, mit der KI auf inkonsistente Daten reagiert.

Plattformen wie Kununu, Indeed oder Google Jobs sind Quellmaterial für KI. Vollständige, aktuelle und konsistente Profile sind Grundvoraussetzung hierfür. Ein Community-Management, das Widersprüche transparent adressiert, reduziert die Unsicherheit, mit der KI auf inkonsistente Daten reagiert. Synchronisieren Sie Ihre Botschaften kanalübergreifend: Die wichtigsten Arbeitgeberbotschaften sollten sinngemäß in Medienberichten, Plattformprofilen, Social-Media-Inhalten und der eigenen Website auftauchen – konsistent, aber nicht wortidentisch. KI wertet thematische Übereinstimmungen, keine Kopien.

Die wichtigsten Arbeitgeberbotschaften sollten sinngemäß in Medienberichten, Plattformprofilen, Social-Media-Inhalten und der eigenen Website auftauchen – konsistent, aber nicht wortidentisch. KI wertet thematische Übereinstimmungen, keine Kopien. Messen Sie Ihre KI-Sichtbarkeit: Was nicht gemessen wird, wird nicht gesteuert. Wer verstehen will, wie die eigene Arbeitgebermarke in ChatGPT oder Perplexity wahrgenommen wird, welche Botschaften ankommen und wo der Wettbewerb sichtbarer ist, sollte regelmäßig die eigene KI-Sichtbarkeit überprüfen.





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