Datenschutz in der Wohnungseigentümergemeinschaft

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Seit dem Jahr 2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und löst damit zu weiten Teilen das Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland ab. Sie nimmt Unternehmen – und somit auch Hausverwaltungen – in die Pflicht: Jeder, der Daten verarbeitet, muss diese auch schützen. Das Gesetz ermöglicht dabei umgekehrt den Bürgern und Kunden – in dem Fall Mietern und Eigentümern – ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet: Sie haben jederzeit die Kontrolle darüber, wer ihre Daten zu welchem Zweck speichert, verarbeitet und weitergibt. Nachlässigkeit in puncto Datenschutz kann Hausverwaltungen somit teuer zu stehen kommen. Daher sollten Verwaltungsmitarbeiter Bescheid wissen, welche DSGVO-Paragrafen sie betreffen und welche Löschpflichten sie einzuhalten haben.