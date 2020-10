Gutachter: Korrektur am Berliner Immobilienmarkt

Bild: Pixabay Vor allem Mietshäuser und Büros sind betroffen: Um knapp ein Fünftel ist die Zahl der verkauften Immobilien in Berlin eingebrochen (Symbolbild)

Noch nie sind in Berlin so wenige Immobilien für so wenig Geld verkauft worden wie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Betroffen sind vor allem Büros, aber auch Wohn- und Geschäftshäuser, berichtet der Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Eigenheime werden gegen den Trend gut gehandelt.