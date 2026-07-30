Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.

Thema Entscheidung Datum und Az. Vorsteuerabzug aus Beratungskosten zur Geltendmachung von Schadensersatz Ein Unternehmer, der eine Leistung bezieht, um eine Forderung, die ihren Entstehungsgrund in einer – gegebenenfalls auch nur beabsichtigten, jedoch nicht ausgeübten – unternehmerischen Tätigkeit hat, durchzusetzen, ist aus dieser Leistung zum Vorsteuerabzug berechtigt. Urteil v. 7.5.2026, V R 15/24 Kein Verbrauch der Erstausbildung durch Ausbildung zum Rettungssanitäter Zur Pressemitteilung Der Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung i.S. des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG setzt einen Abschluss nach einer grundsätzlich mindestens einjährigen Ausbildungsdauer voraus. Die Absolvierung einer 520 Stunden umfassenden Ausbildung zum Rettungssanitäter mit abschließender Prüfung führt noch nicht zum Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung. Urteil v. 22.4.2026, III R 7/24

Alle am 16.7.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen

Hinweis: Am 23.7.2026 hatte der BFH keine V-Entscheidungen veröffentlicht.