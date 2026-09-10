Alle am 10.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
|Thema
|Entscheidung
|Datum und Az.
|Besteuerung der Energiepreispauschale bei Arbeitnehmern ist verfassungsgemäß
|Die Besteuerung der dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ausgezahlten Energiepreispauschale als Einnahme nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist verfassungsgemäß.
|Urteil v. 11.6.2026, 15/24
Keine eidesstattliche Versicherung von datenschutzrechtlichen Auskünften einer Finanzbehörde
|Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) enthält keine Rechtsgrundlage, nach der der Verantwortliche verpflichtet wäre, die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Auskunft nach Art. 15 DSGVO eidesstattlich zu versichern.
|Urteil v. 30.6.2026, IX R 2/25
Betriebseinnahmen eines Krematoriums in Gestalt eines Betriebs gewerblicher Art
|Einnahmen aus der Verwertung metallischer Verbrennungsrückstände bei einem Krematorium in Gestalt eines Betriebs gewerblicher Art stellen Betriebs-einnahmen dar.
|Urteil v. 14.7.2026, IX R 29/24
|Kein zwingender Ausschluss der Kindergeldberechtigung neu zugezogener Unionsbürger bei darlehensweiser Gewährung von SGB II-Leistungen
|Die Voraussetzungen für einen Kindergeldanspruch eines wirtschaftlich nicht aktiven Unionsbürgers, der bei Aufenthalten von mehr als drei Monaten bis zum Erwerb des Daueraufenthaltsrechts unter anderem über ausreichende Existenzmittel verfügen muss, können auch im Fall eines darlehensweisen Bezugs von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch erfüllt sein.
|Urteil v. 25.6.2026, III R 16/23
|Ausschluss des Kindergeldanspruchs für nicht erwerbstätige EU-/EWR-Bürger nach Ablauf des Dreimonatszeitraums nach Zuzug
|§ 62 Abs. 1a Satz 3 Alt. 1 EStG verstößt nicht gegen Unionsrecht. Der Senat ist nicht von der Verfassungswidrigkeit des § 62 Abs. 1a Satz 3 Alt. 1 EStG überzeugt.
|Urteil v. 22.4.2026, III R 32/24
Alle am 3.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
292
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Mündliche Verhandlungen zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
216
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
169
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
135
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Pauschale Beihilfe kürzt Sonderausgabenabzug
120
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Wirksamkeit von nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergangenen „Erstattungsbescheiden“
105
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
95
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Nutzungs- oder Funktionsänderung eines Gebäudes
72
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Abschreibung für eine Produktionshalle
70
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Steuerliche Behandlung von "Earn-Out-Zahlungen"
69
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Verwertung metallischer Verbrennungsrückstände durch ein Krematorium
10.09.2026
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Finanzbehörde muss nicht eidesstattlich versichern
10.09.2026
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Alle am 10.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
10.09.2026
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Rückforderung von Kindergeld bei fehlendem Kontakt zum Kind
09.09.2026
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Niedersächsisches Grundsteuergesetz ist verfassungsgemäß
09.09.2026
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Doppelte Haushaltsführung mit einem Wohnmobil
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Niederländische Altersrente mit Besteuerungsanteil anzusetzen
08.09.2026
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Verspätungszuschlag bei Änderung einer Umsatzsteuerfestsetzung im Klageverfahren
07.09.2026
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Beiträge an einen Schulförderverein können als Schulgeld abziehbar sein
07.09.2026
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Vorsteuerabzug trotz verspäteter Mehrwertsteuer-Registrierung
07.09.2026