BFH

Alle am 24.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen

Am 24.9.2026 hat der BFH fünf sog. V-Entscheidungen zur Veröffentlichung freigegeben.
Haufe Online Redaktion
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Bundesfinanzhof Schild
Bild: Haufe Online Redaktion

Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.

ThemaEntscheidungDatum und Az.

Doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten eines Selbständigen

Zur Pressemitteilung

Eine doppelte Haushaltsführung eines Selbständigen liegt nur vor, wenn dieser außerhalb des Ortes, an dem er seine Tätigkeit schwerpunktmäßig erbringt, einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort, an dem er seine Tätigkeit schwerpunktmäßig erbringt, wohnt. Der Schwerpunkt der gesamten betrieblichen Tätigkeit eines Selbständigen liegt jedenfalls an dem Ort, an dem er seine einzige Betriebsstätte hat. Urteil v. 19.5.2026, VIII R 15/24

Reisekostenrechtliche Betriebsstätte eines Selbständigen

Zur Pressemitteilung

Eine Betriebsstätte setzt auch nach Inkrafttreten des neuen Reisekostenrechts für Arbeitnehmer eine ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung voraus, die der Steuerpflichtige nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit aufsucht. Das Lotsrevier eines Seelotsen ist keine großräumige Betriebsstätte (Änderung der Rechtsprechung). Urteil v. 23.6.2026, VIII R 13/24
Steuerliche Behandlung der Zahlung eines sog. Markterschließungs-zuschusses an eine ausländische GesellschaftDie Zahlung eines sogenannten Markterschließungszuschusses an eine ausländische (gegebenenfalls) "nahestehende" Gesellschaft kann dem Fremdvergleich standhalten und betrieblich veranlasst sein, wenn damit höhere Lizenzeinnahmen er-zielt werden sollen. Eine Entnahme scheidet dann aus. Urteil v. 20.5.2026, IV R 37/23
Zur Vermittlungsleistung in Abgrenzung zum EigengeschäftDer Vermittler einer Fahrzeugvermietung tätigt – abweichend vom Rechtsverhältnis, das den Leistenden bestimmt – jedenfalls dann kein verdecktes Eigengeschäft, wenn er das zu vermietende Fahrzeug nicht selbst angemietet hat. Urteil v. 21.5.2026, V R 17/24
Ermittlung der gemeinen Werte der übertragenden Körperschaft bei Verschmelzung

Werden bei einer Verschmelzung auf eine andere Körperschaft in der steuerlichen Schlussbilanz die übergehenden Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert angesetzt, so ist auch ein selbst geschaffener Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen. Dieser kann allerdings nicht negativ sein. 

Anzusetzen sind alle Wirtschaftsgüter, namentlich Passiva, auch wenn sie im Übrigen einem bilanzsteuerrechtlichen Ansatzverbot unterliegen. Reine Aufwandsrückstellungen sind nicht zu bilden.

 Urteil v. 23.4.2026, X R 34/21

Alle am 17.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen

 

Schlagworte zum Thema:  Bundesfinanzhof (BFH) , BFH-Urteile
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