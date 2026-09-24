Alle am 24.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
|Thema
|Entscheidung
|Datum und Az.
Doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten eines Selbständigen
|Eine doppelte Haushaltsführung eines Selbständigen liegt nur vor, wenn dieser außerhalb des Ortes, an dem er seine Tätigkeit schwerpunktmäßig erbringt, einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort, an dem er seine Tätigkeit schwerpunktmäßig erbringt, wohnt. Der Schwerpunkt der gesamten betrieblichen Tätigkeit eines Selbständigen liegt jedenfalls an dem Ort, an dem er seine einzige Betriebsstätte hat.
|Urteil v. 19.5.2026, VIII R 15/24
Reisekostenrechtliche Betriebsstätte eines Selbständigen
|Eine Betriebsstätte setzt auch nach Inkrafttreten des neuen Reisekostenrechts für Arbeitnehmer eine ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung voraus, die der Steuerpflichtige nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit aufsucht. Das Lotsrevier eines Seelotsen ist keine großräumige Betriebsstätte (Änderung der Rechtsprechung).
|Urteil v. 23.6.2026, VIII R 13/24
|Steuerliche Behandlung der Zahlung eines sog. Markterschließungs-zuschusses an eine ausländische Gesellschaft
|Die Zahlung eines sogenannten Markterschließungszuschusses an eine ausländische (gegebenenfalls) "nahestehende" Gesellschaft kann dem Fremdvergleich standhalten und betrieblich veranlasst sein, wenn damit höhere Lizenzeinnahmen er-zielt werden sollen. Eine Entnahme scheidet dann aus.
|Urteil v. 20.5.2026, IV R 37/23
|Zur Vermittlungsleistung in Abgrenzung zum Eigengeschäft
|Der Vermittler einer Fahrzeugvermietung tätigt – abweichend vom Rechtsverhältnis, das den Leistenden bestimmt – jedenfalls dann kein verdecktes Eigengeschäft, wenn er das zu vermietende Fahrzeug nicht selbst angemietet hat.
|Urteil v. 21.5.2026, V R 17/24
|Ermittlung der gemeinen Werte der übertragenden Körperschaft bei Verschmelzung
Werden bei einer Verschmelzung auf eine andere Körperschaft in der steuerlichen Schlussbilanz die übergehenden Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert angesetzt, so ist auch ein selbst geschaffener Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen. Dieser kann allerdings nicht negativ sein.
Anzusetzen sind alle Wirtschaftsgüter, namentlich Passiva, auch wenn sie im Übrigen einem bilanzsteuerrechtlichen Ansatzverbot unterliegen. Reine Aufwandsrückstellungen sind nicht zu bilden.
|Urteil v. 23.4.2026, X R 34/21
Alle am 17.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
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Mündliche Verhandlungen zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
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Abschreibung für eine Produktionshalle
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
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Wirksamkeit von nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergangenen „Erstattungsbescheiden“
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Rückforderung von Kindergeld bei fehlendem Kontakt zum Kind
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Zufluss von nicht ausgezahlten Darlehenszinsen eines beherrschenden Gesellschafters
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Nutzungs- oder Funktionsänderung eines Gebäudes
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Reisekostenrechtliche Betriebsstätte eines Selbständigen
24.09.2026
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Doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten eines Selbständigen
24.09.2026
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Alle am 24.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
24.09.2026
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Normenkontrollverfahren zum Lohnsteuerrecht erledigt
24.09.2026
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Berichtigungsfähigkeit einer Rechnung
23.09.2026
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Zwangsläufigkeit von Fahrtkosten zur Pflege eines Angehörigen
23.09.2026
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Passiver RAP bei Auszahlung eines Bergschadensverzichts
22.09.2026
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Betriebsausgaben und Zwangsaufwendungen
21.09.2026
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Widerspruch gegen die Übertragung des BEA-Freibetrags
21.09.2026
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Nutzung des Gesellschaftspostfachs erleichtert
21.09.2026