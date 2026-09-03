Alle am 3.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
|Thema
|Entscheidung
|Datum und Az.
Beiträge der Eltern an einen Förderverein der Schule ihres Kindes als Schulgeld im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG
|Leisten Eltern für den Schulbesuch ihres Kindes Zahlungen an einen Förder-verein, die dieser an den Schulträger weiterleitet, handelt es sich um Schulgeld i.S. von § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG, wenn die Aufwendungen bei wirtschaftlicher Betrachtung als Entgelt für den Schulbesuch des Kindes entrichtet worden sind.
|Urteil v. 3.6.2026, X R 27/23
|Verspätungszuschlag bei Änderung einer Umsatzsteuerfestsetzung im Klageverfahren
|Hat das Finanzamt einen Verspätungszuschlag als gebundene Entscheidung nach § 152 Abs. 2 AO festgesetzt und wird die Umsatzsteuerfestsetzung während eines Klageverfahrens gegen den Bescheid über die Festsetzung des Verspätungszuschlags in der Weise geändert, dass nicht mehr eine Zahllast des Steuerpflichtigen, sondern ein an den Steuerpflichtigen zu zahlender Überschuss zu seinen Gunsten besteht, wird ein nachfolgender Bescheid über die Festsetzung des Verspätungszuschlags Gegenstand des Klageverfahrens, obwohl er nunmehr auf § 152 Abs. 1 AO beruht und daher eine Ermessensentscheidung darstellt.
|Urteil v. 7.5.2026, V R 35/24
Alle am 27.8.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
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Mündliche Verhandlungen zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
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Pauschale Beihilfe kürzt Sonderausgabenabzug
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Beiträge an einen Schulförderverein können als Schulgeld abziehbar sein
03.09.2026
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Alle am 3.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
03.09.2026
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Neue anhängige Verfahren im August 2026
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Pensionszusage nach dem 60. Lebensjahr führt zur vGA
03.09.2026
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Doppelbesteuerung von Hinterbliebenenleistung an Lebensgefährtin
02.09.2026
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Grunderwerbsteuerbefreiung auf Anteilsvereinigungen
02.09.2026
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Steuerbefreiung für ein Familienheim
01.09.2026
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Wann liegt eine "unverzügliche" Selbstnutzung eines Familienheims vor?
31.08.2026
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Ist-Besteuerung und Betriebsvermögensvergleich
31.08.2026
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Verspätungszuschlag auch in Erstattungsfällen möglich
31.08.2026