BFH

Alle am 27.8.2026 veröffentlichten Entscheidungen

Am 27.8.2026 hat der BFH sechs sog. V-Entscheidungen zur Veröffentlichung freigegeben.
Haufe Online Redaktion
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Bundesfinanzhof Schild
Bild: Haufe Online Redaktion

Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.

ThemaEntscheidungDatum und Az.
Steuerbefreiung für das selbstgenutzte FamilienheimBei der durch die Rechtsprechung entwickelten Karenzfrist von sechs Monaten (zur unverzüglichen Bestimmung zur Selbstnutzung) handelt es sich nicht um eine starre Frist. Maßgeblich sind stets die vom Finanzgericht zu würdigenden konkreten Umstände des Einzelfalls. BFH, Beschluss v. 27.5.2026, II B 41/25
Ist-Besteuerung und BetriebsvermögensvergleichEin Angehöriger eines freien Berufs kann die Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten nach § 20 Satz 1 Nr. 3 UStG nicht beanspruchen, wenn er freiwillig seinen Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG) ermittelt (Festhalten am BFH, Urteil v. 22.7.2010, V R 4/09, BStBl II 2013, 590). Urteil v. 16.4.2026, V R 16/24
Zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags zur Umsatzsteuer in ErstattungsfällenBei der Festsetzung eines Verspätungszuschlags ist im Rahmen des Entschließungsermessens nach § 152 Abs. 1 Satz 1 AO auch in Erstattungsfällen die Häufigkeit der Fristüberschreitung zu berücksichtigen. Urteil v. 7.5.2026, V R 26/24
Versorgungsbeginn im Falle der internen TeilungWird eine beamtenrechtliche Versorgung nach dem Versorgungsausgleichsgesetz intern geteilt, sind der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag bei der ausgleichsberechtigten Person nach dem Jahr zu bemessen, in dem der Anspruch auf den Versorgungsbezug bei ihr entstanden ist. Urteil v. 24.6.2026, VI R 19/24
Verlustausgleichsbeschränkung für Verluste aus gewerblicher Tier-zucht/Tierhaltung verfassungsgemäßDie Verlustausgleichsbeschränkung für Verluste aus gewerblicher Tier-zucht/Tierhaltung in § 15 Abs. 4 Satz 1 und 2 EStG ist verfassungsgemäß. Dies gilt auch, wenn infolge der zeitlichen Streckung des Verlustvortrags Verluste nicht vollständig ausgeglichen werden können und in späteren Veranlagungszeiträumen verfallen ("Definitiveffekt"). Urteil v. 11.6.2026, VI R 29/24
Maßgeblichkeit der Festsetzungsverjährung für die Erteilung eines Freistellungsbescheids Ein Freistellungsbescheid gemäß § 32 Abs. 5 Satz 6 KStG i.V.m. § 155 Abs. 1 Satz 3 AO kann nicht mehr ergehen, wenn die Festsetzungsfrist für die zu erstattende Kapitalertragsteuer abgelaufen ist, bevor ein Antrag gemäß § 32 Abs. 5 Satz 6 KStG gestellt wird. Urteil v. 23.6.2026, VIII R 38/23

Alle am 20.8.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen

Schlagworte zum Thema:  Bundesfinanzhof (BFH) , BFH-Urteile
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