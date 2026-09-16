Im konkreten Fall hatte eine vermögensverwaltende KG einen einzigen Kommanditisten mit alleiniger vermögensmäßiger Beteiligung, der zugleich Alleingesellschafter der Komplementär-GmbH war. Die Komplementärin selbst erzielte aus der KG keine eigenen Einkünfte.

Im Jahr 2022 veräußerte die KG sämtliche Anteile an dieser GmbH unter Rückbehalt eines Nießbrauchrechts an die Komplementärin. Später wurde die Komplementärin auf die GmbH verschmolzen.

Finanzamt schätzt Besteuerungsgrundlagen

Da keine Feststellungserklärung abgegeben wurde, schätzte das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen und erließ einen Feststellungsbescheid. Darin wurden Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 2 EStG vollständig dem Kommanditisten zugeordnet.

Nach Ansicht der klagenden KG lagen die Voraussetzungen für eine gesonderte und einheitliche Feststellung gar nicht vor, weil es an einer "gemeinschaftlichen" Tatbestandsverwirklichung gefehlt habe. Der Veräußerungsvorgang sei ausschließlich dem alleinigen Kommanditisten zuzurechnen.

FG: Keine gesonderte Feststellung bei nur einem Beteiligten

Das FG Düsseldorf hält die Klage für begründet, da die gesonderte und einheitliche Feststellung von Einkünften gem. § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) AO nur dann zulässig ist, wenn mehrere Personen an den Einkünften beteiligt sind und diese steuerlich aufgeteilt werden müssen. Hier sei jedoch nur der Kommanditist an den Einkünften beteiligt gewesen.

Hintergrund dieser Regelung sei, dass eine einheitliche Feststellung der Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen verschiedener Finanzämter dient – ein Zweck, der bei nur einer betroffenen Person von vornherein nicht erfüllt werden könne.

Da höchstrichterlich bislang nicht geklärt ist, ob eine gesonderte und einheitliche Feststellung bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft auch dann durchzuführen ist, wenn die Einkünfte ausschließlich einem einzigen Gesellschafter zuzurechnen sind, hat das Gericht die Revision zugelassen.

FG Düsseldorf, Urteil v. 13.7.2026, 14 K 1640/24 F