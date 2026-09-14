Hintergrund: Energiepreispauschale

Fraglich war im Urteilsfall, ob die die Einkommensteuerpflicht der im Jahr 2022 einmalig ausgezahlten Energiepreispauschale in Höhe von 300 EUR verfassungsgemäß ist?

Der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Kläger erzielte im Streitjahr 2022 ganzjährig Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Von seinem Arbeitgeber erhielt er die Energiepreispauschale im Sinne des § 112 EStG in Höhe von 300 EUR ausgezahlt, die in der Lohnsteuerbescheinigung als Bestandteil des Bruttoarbeitslohns ausgewiesen wurde.

ausgezahlt, die in der Lohnsteuerbescheinigung als Bestandteil des Bruttoarbeitslohns ausgewiesen wurde. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2022 berücksichtigte das FA die Energiepreispauschale als steuerpflichtigen Arbeitslohn .

. Die hiergegen nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage wies das FG als unbegründet ab.

Entscheidung: Besteuerung der Energiepreispauschale verfassungsgemäß

Das FA hat die dem Kläger von seinem Arbeitgeber ausgezahlte Energiepreispauschale bei der Einkommensteuerfestsetzung zutreffend als steuerpflichtige Einnahme aus nichtselbständiger Arbeit gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG angesetzt. Dies ist weder einfachgesetzlich noch von Verfassungs wegen zu beanstanden.

Einfachgesetzliche Tatbestandsmerkmale erfüllt

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 EStG ist die Energiepreispauschale im Sinne des § 112 EStG bei Anspruchsberechtigten, die – wie der Kläger – im Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt haben, "stets" als Einnahme nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG für das Streitjahr 2022 zu berücksichtigen.

Weiterer Voraussetzungen – insbesondere das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG – bedurfte es für die Besteuerung der Energiepreispauschale nicht, weil es sich bei § 119 Abs. 1 Satz 1 EStG um einen konstitutiven Rechtsfolgenverweis handelt. Die gesetzliche Regelung stellt allein auf die Rechtsfolgenseite des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG und nicht auf dessen Rechtsgrund ab. Anderenfalls hätte der Gesetzgeber terminologisch auf dessen "Voraussetzungen" abstellen oder die Energiepreispauschale nach "Maßgabe" des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG der Besteuerung unterwerfen müssen.

Besteuerung mit dem Grundgesetz vereinbar

Die Besteuerung der Energiepreispauschale zu Lasten des Klägers ist auch von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Die Energiepreispauschale nach § 112 EStG stellte eine freiwillige staatliche Zuwendung dar, die einkommensabhängig gewährt wurde. Der Gesetzgeber wollte dadurch die Härten aufgrund der "sprunghaft und drastisch gestiegenen Energiekosten" jenseits der – ebenfalls durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 eingeführten – Erhöhung der Entfernungspauschale für Fernpendler kurzfristig und sozial gerecht abfedern. Um für eine "sozial ausgewogene Kompensation der energiepreisbedingten Mehrbelastungen" zu sorgen (BT-Drs. 20/1765, S. 23), wurde die Energiepreispauschale der Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz unterworfen und somit als "Nettosubvention" gewährt. Damit handelt es sich bei der (steuerlichen) Energiepreispauschale gemäß §§ 112 ff. EStG um eine Maßnahme der Leistungsverwaltung und nicht der Eingriffsverwaltung.

Der Gesetzgeber hat den dahingehenden Anspruch, den Kreis der Berechtigten, die "Auszahlungsmodalitäten" einschließlich der Besteuerung sowie das anzuwendende Verfahrensrecht im XV. Abschn. des EStG (§§ 112 ff. EStG) geregelt. Hierzu war der Bundesgesetzgeber nach Art. 105 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 i.V.m. Art. 106 Abs. 3 Satz 1 und 2 GG auch befugt. Ferner wurde die Energiepreispauschale in das steuerliche Verfahrensrecht eingebettet (vgl. §§ 120 f. EStG). Kompetenzrechtliche Zweifel an der Einführung und Besteuerung der Energiepreispauschale gem. §§ 112 ff. EStG hat der Senat deshalb nicht.

Schließlich verletzt die Besteuerung der Energiepreispauschale nach Maßgabe des individuellen Steuersatzes und damit deren Gewährung als "Nettosubvention" den Kläger nicht in seinen verfassungsrechtlich geschützten Rechten. Insbesondere verstößt die damit einhergehende Ausreichung der Energiepreispauschale in unterschiedlicher Höhe nicht gegen den hier allein in Betracht kommenden allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG.

Die Entscheidung des Gesetzgebers, die Energiepreispauschale bei – wie im Streitfall – Anspruchsberechtigten, die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt haben, stets als Einnahme nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu erfassen und damit aufgrund der Besteuerung nach dem progressiven Steuertarif des § 32a EStG in unterschiedlicher Höhe auszureichen, war zweifelsfrei von sachlichen Gründen getragen. Denn aufgrund der mit steigendem Einkommen wachsenden Steuerbelastung wurden Menschen mit geringem Einkommen stärker subventioniert wurden als Menschen mit hohem Einkommen.

Im Vergleich zur Personengruppe der übrigen Anspruchsberechtigten im Sinne des § 119 Abs. 2 Satz 1 EStG (unbeschränkt Steuerpflichtige mit Einkünften aus §§ 13, 15 oder 18 EStG) fehlt es bereits an einer über die gerechtfertigte Gewährung einer "Nettosubvention" hinausgehenden Ungleichbehandlung des Klägers. Denn gemäß § 119 Abs. 2 Satz 1 EStG galt die Energiepreispauschale bei den übrigen Anspruchsberechtigten für Zwecke der Einkommensteuer als Einnahme nach § 22 Nr. 3 EStG. Da zugleich § 119 Abs. 2 Satz 2 EStG bestimmte, dass die Freigrenze des § 22 Nr. 3 Satz 2 EStG insoweit nicht anzuwenden war, sodass die Besteuerung der Energiepreispauschale nicht durch Verrechnung mit negativen Einkünften nach § 22 Nr. 3 EStG verhindert werden konnte.

Praxishinweis: Weitere Revisionsverfahren zur Energiepreispauschale

Wegen der Frage, ob die Besteuerung der an Rentner ausgezahlten Energiepreispauschale als sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. c EStG gegen Art. 3 GG verstößt, ist derzeit beim BFH unter dem Az. X R 27/25 ein weiteres Revisionsverfahren anhängig. Die Vorinstanz hat die Besteuerung für verfassungsgemäß erachtet und die Klage abgewiesen (Sächsisches FG, Urteil v. 11.11.2025, 2 K 1140/23, EFG 2026 S. 1018).

Im Verfahren VI R 24/25 wird der BFH zu klären haben, ob das Finanzamt eine zu Unrecht gewährte Energiepreispauschale vom Arbeitgeber anstatt vom Arbeitnehmer zurückfordern kann, wenn der Arbeitgeber bei Auszahlung der Energiepreispauschale die Voraussetzungen des § 117 Abs. 1 Satz 1 EStG beachtet hat. Die Vorinstanz hat diese Frage verneint (FG Münster, Urteil v. 10.12.2025, 6 K 1524/25 E).

BFH, Urteil v. 11.6.2016, VI R 15/24 , veröffentlicht 10.9.2026

Alle am 10.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen