Ob rechtliche Neuerungen, Personalstrategien für die Post-Corona-Zeit oder Führungsthemen: Jede Woche gibt die Online-Redaktion Personal HRlern und Führungskräften mit einem Praxistipp neue Anreize. Diese Woche mit einem Tipp, welche Folgen der Urlaub für das Kurzarbeitergeld haben kann.

Tipp von Frank Bollinger, Fachredakteur für Arbeitsrecht

Urlaub und Kurzarbeitergeld: Ist ein Arbeitnehmer schon länger als drei Monate in Kurzarbeit und hat dadurch einen Verdienstausfall von mehr als 50 Prozent, steht ihm ein Anspruch auf das erhöhte Kurzarbeitergeld in Höhe von 70 beziehungsweise 77 Prozent zu (§ 421c Abs. 2 SGB III). Nimmt der Arbeitnehmer nun aber Urlaub, kann es passieren, dass durch die Auszahlung des Urlaubsentgelts sein Verdienstausfall im Urlaubsmonat weniger als 50 Prozent beträgt. Das führt dazu, dass er im Urlaubsmonat den Anspruch auf das erhöhte Kurzarbeitergeld verliert.

Tipp von Katharina Schmitt, Redakteurin mit Schwerpunkt "Neue Arbeitswelten"

Ein Führerschein für's Homeoffice: Mit dem Lockdown hatte sich der Wunsch vieler Arbeitnehmer nach mehr Arbeit im Homeoffice quasi über Nacht erfüllt. Nun ist die Arbeit von zuhause auch in der "neuen Normalität" nicht mehr wegzudenken: Immer mehr Unternehmen öffnen sich für einen Mix aus Arbeit im Homeoffice und am Unternehmenscampus. Doch das muss gut organisiert und in der Unternehmenskultur verankert sein – am heimischen Arbeitsplatz hapert es häufig nicht nur an der ergonomischen Ausstattung, sondern oft auch an Informationsaustausch und Arbeitseffizienz. Professor Volker Nürnberg, BGM-Experte BDO, empfiehlt deshalb, in einem Homeoffice-Führerschein für Führungskräfte und Mitarbeiter die wichtigsten Aspekte der Arbeit in räumlicher Distanz zu regeln.

Tipp von Maxim Nopper-Pflügler, in der Redaktion Spezialist für agile Methoden und New Work

Agile Methoden auf eigene Bedürfnisse anpassen: Agile Methoden können für ein neues und selbstbestimmtes Arbeiten sorgen, nicht nur im Projektmanagement, sondern auch im Daily Business. Doch die "Klassiker" Scrum und Kanban passen nicht immer optimal auf die eigenen Anforderungen. Ausprobieren lohnt sich, aber: Nutzen Sie die Methoden so, wie sie Ihr Team am besten unterstützen und wandeln Sie sie dafür gerne ab. Schauen Sie dabei über den Tellerrand, um zahlreiche Variationen der Methoden zu entdecken. Beispielsweise den kostenlosen "New Work Canvas". Die an den "Business Model Canvas" angelehnte Methode soll dabei helfen, die fünf Prinzipien der New Work Charta im Unternehmen voranzutreiben.

Tipp von Melanie Rößler, Redakteurin

Recruiting via Mitarbeiterempfehlungen: Während des Corona-Lockdowns konnten Bewerbungsgespräche ausschließlich virtuell geführt werden, und aus Infektionsschutzgründen wird es auch weiterhin Einschränkungen im Recruitingprozess geben. Aber einen Kandidaten einstellen, den man gar nicht richtig persönlich kennenlernen konnte? Diese Vorstellung verunsichert viele Unternehmen. Warum also nicht die persönlichen Kontakte der eigenen Mitarbeiter nutzen? Längst gibt es Software-Tools, um ein solches Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programm auf professionelle Füße zu stellen und einfach abzuwickeln. Eine aktuelle Studie von Firstbird und Wollmilchsau hat gezeigt, dass Kandidaten, die von Mitarbeitern empfohlen wurden, schneller eingestellt werden und länger im Unternehmen verbleiben. Das spart Zeit und Kosten. Da verwundert es eigentlich, dass in Deutschland erst jede zehnte Stelle über eine solche Mitarbeiterempfehlung besetzt wird. In den USA ist es bereits jede dritte Stelle.

Tipp von Daniela Furkel, Chefreporterin

Dem Burnout entgegenwirken: Einen Negativtrend verzeichnet das Thema Burnout. Zwischen März und April verdoppelten sich auf der Mitarbeiterengagement-Plattform Glint die Angaben der Arbeitnehmer, die um dieses Thema kreisen. Deshalb gilt es nun, den Beschäftigten Anerkennung zuzusprechen und ihnen zuzusichern, dass sie einen festen Platz im Team haben. Wichtig sind zudem aktuelle Informationen zu den Geschehnissen im Unternehmen, um Unsicherheiten abzubauen. In einer Krise, in der nicht klar ist, welche Regeln nächste Woche gelten, benötigen Arbeitnehmer klare und verlässliche Aussagen ihres Arbeitgebers.

Tipp von Hannes Selz, Volontär

Rückkehrplan gemeinsam erarbeiten: Trotz oder gerade wegen der räumlichen Distanz fühlen sich viele Mitarbeiter stärker miteinander verbunden als vor der Corona-Krise. Der Plan für die Rückkehr an den festen Arbeitsplatz sollte daher von Führungskräften und Mitarbeitern im engen Austausch erarbeitet werden – natürlich unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften. Die im Homeoffice erlernte Kollaboration spiegelt sich dadurch auch im Rückkehrplan wider. Beim Zeitpunkt der Rückkehr lohnt es sich, kulant zu sein. So fühlt sich jeder wohl und zu nichts gezwungen.

Tipp von Frank Bollinger, Fachredakteur für Arbeitsrecht

Aufhebungsverträge richtig formulieren: Aufgepasst bei der Formulierung eines Aufhebungsvertrags mit Freistellung bis zum Ende der Kündigungsfrist! Dass mit der Freistellung noch ausstehender Urlaub abgegolten ist, ist eine Standardformulierung. Doch was ist mit einem darüber hinaus bestehenden Zeitguthaben auf einem Arbeitszeitkonto? Vergessen Sie nicht, auch dieses explizit im Aufhebungsvertrag durch die Freistellung als abgegolten zu erklären, da anderenfalls eine finanzielle Abgeltungsverpflichtung droht!

