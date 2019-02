Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein soll auslaufen

In Kiel und anderen Städten in Schleswig-Holstein soll mit der Mietpreisbremse bald Schluss sein

In Schleswig-Holstein sollen die Landesverordnungen zur Mietpreisbremse und zur Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen nicht verlängert werden. Die Landesregierung setzt auf andere Instrumente, um die Höhe der Mieten im Zaum zu halten.

Die Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein läuft am 30.11.2020 aus, die Absenkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen bereits ein Jahr früher zum 30.11.2019. Auf eine Verlängerung der jeweiligen Landesverordnungen will das Land verzichten, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) ankündigte. Weder die Mietpreisbremse noch die Absenkung der Kappungsgrenze hätten die erwartete dämpfende Wirkung auf die Mietpreisentwicklung in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten erzielt, sagte Günther der DPA.

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag 2017 hatten sich CDU, Grüne und FDP verständigt, die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenzenverordnung durch ein Bündel ordnungsrechtlicher Maßnahmen und neuer Förderinstrumente zu ersetzen. So will das Jamaika-Bündnis in Kürze eine Bundesratsinitiative zum Wirtschaftsstrafgesetz beschließen, um überhöhte Mietpreise wirksamer ahnden zu können. Ferner soll durch eine Vereinfachung des Bauordnungsrechts und die Neuauflage von Förderprogrammen der Neubau angekurbelt werden.

Derzeit gilt die Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein in zwölf Kommunen, darunter Kiel, Sylt und mehrere Orte im Hamburger Speckgürtel. Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen ist in 15 Kommunen von 20 auf 15 Prozent herabgesetzt.

Mieterbund kritisiert Pläne zur Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein

Der Deutsche Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein reagierte mit Unverständnis auf das Vorhaben der Jamaika-Koalition. Vor allem kritisierte der Verband, dass nicht abgewartet werde, wie sich die Neuregelungen zur Mietpreisbremse, die zum 1.1.2019 in Kraft getreten sind, in der Praxis auswirken. Durch die neu eingeführte Auskunftspflicht für Vermieter, die sich auf Ausnahmen berufen, greife die Mietpreisbremse endlich.