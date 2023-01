Bild: YouTube Im L'Immo-Podcast: Carsten Mohs, Gründer und Co-Geschäftsführer von timum

Wie es ist, wenn man als First Mover im Zeitmanagement in den Immobilienmarkt eintritt? Und welche Vorteile bringt ein Termin-Management-System für ein Unternehmen? Diese und weitere Fragen klärt L’Immo-Moderator Jörg Seifert mit Carsten Mohs, dem Gründer und Co- Geschäftsführer von timum.