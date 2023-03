L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Mipim 2022 – nicht gut für die Nachhaltigkeit

Die Frühlingsmesse Mipim in Cannes ist ein Stelldichein der weltweiten Immobilienwirtschaft. Das war in diesem Jahr nicht anders. Für die neue Folge des L'Immo-Podcasts holten Jörg Seifert und Dirk Labusch Stellungnahmen der Branche ein – auch zu den Folgen des Krieges in der Ukraine. Weiter