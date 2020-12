Unternehmerrunde Frankfurt am Main: Zwischen Baulandbeschluss und Stadtentwicklungskonzept 2030+

Ein hohes Wachstum an Arbeitsplätzen ist prognostiziert, Geburtenüberschuss, der avisierte Bau an Wohnungen scheint die Nachfrage nicht befriedigen zu können. Es gibt Restriktionen für Investoren. Und es gibt Corona. Eine virtuelle Podiumsdiskussion in herausfordernder Zeit. Weiter