20.02.2013 | News Finanzierung im Mittelstand

Weniger Bank, mehr Flexibilität

Bild: Frank Schulte

Eine breite und flexible Finanzierungsbasis gewinnt für den Mittelstand in Deutschland immer stärker an Bedeutung. Fast jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) strebt mehr Unabhängigkeit von der Hausbank an.mehr