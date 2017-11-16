BFH-Überblick

Alle am 15.11.2017 veröffentlichten Entscheidungen

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Dr. Ulrich Dürr
Dr. Ulrich Dürr
Richter BFH a.D.
Justitia
Bild: Q.pictures ⁄

Am 15.11.2017 hat der BFH eine Entscheidung zur Veröffentlichung freigegeben.

Kompakt und aktuell: Jeden Donnerstag finden Sie auf Ihrem Steuerportal einen Überblick der am Vortag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt. 

Thema

Entscheidung

Datum und Az.

Nachträgliche Anschaffungskosten bei Gesellschaftereinlagen "in letzter Minute"

Zur Kommentierung

 Beitrittsaufforderung an das BMF zu der Frage, ob Zuzahlungen, die der Gesellschafter in das Eigenkapital leistet und die als Kapitalrücklage auszuweisen sind, in jedem Fall zu nachträglichen Anschaffungskosten führen.

Beschluss vom 11.10.2017 - IX R 5/15

Alle am 8.11.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen

Schlagworte zum Thema:  BFH-Urteile , Bundesfinanzhof (BFH)
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