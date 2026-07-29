Neue anhängige Verfahren im Juli 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im Juli 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
|Rubrik
|Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
|Arbeitnehmer
Alleinerziehende, Entlastungsbetrag
Ist der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b EStG auf das sog. Nestmodell anwendbar?
III R 14/25
FG München, Urteil v. 14.3.2025, 8 K 1717/24
|Unternehmer
Forschungszulage/Bemessungsgrundlage
Kann ein Anspruchsberechtigter, der als kleines und mittleres Unternehmen i. S. d. KMU-Definition des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung gilt und für den bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 eine Forschungszulage unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt wurde, nach § 4 Abs. 1 Satz 2 FZulG i. d. F. des Wachstumschancengesetzes (Inkrafttreten am 28.3.2024) zusätzlich eine Erhöhung des Bemessungssatzes um 10 Przentpunkte auf 35 Prozent beantragen?
III R 24/25
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 14.3.2025, 5 K 2302/24
Unternehmer
Grundbesitz/Mitunternehmer
Liegt auch dann eine mitunternehmerische Beteiligung vor, wenn Grundbesitz aus einer (Mutter-)Gesellschaft in eine gewerblich geprägte Personengesellschaft ausgelagert wurde und die Muttergesellschaft zu 100 % an dieser Personengesellschaft beteiligt ist und die Entscheidungen nur von ein und derselben natürlichen Person getroffen werden?
III R 55/25
Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 11.12.2024, 1 K 80/23
|Anleger
Betriebsaufspaltung/Teileinkünfteverfahren
Verfassungswidrigkeit des § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG bei Ausschüttungen auf Anteile im Betriebsvermögen:
Sind die Vorschriften des § 20 Abs. 8 EStG und des § 3c Abs. 2 EStG in den Veranlagungszeiträumen 2016 bis 2018 insoweit mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, als sie Gewinnausschüttungen aus einer Kapitalgesellschaft bei Vorliegen einer Betriebsaufspaltung zwingend dem Teileinkünfteverfahren unterwerfen und damit im Zusammenspiel mit § 32a EStG höher belasten als identische Erträge, die der Abgeltungssteuer nach § 32d Abs. 1 EStG unterliegen?
III R 8/26
FG München, Urteil v. 14.11.2024, 15 K 2753/21
|Unternehmer
Betriebsausgab/Bußgeld
Kommt es für die Frage der Abzugsfähigkeit eines Bußgelds (Kartellbuße) als Betriebsausgabe auf den Willen der (Kartell-)Behörde an, den durch den Gesetzesverstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteil abzuschöpfen? Kann die Abschöpfungswirkung als Regelfall der Kartellgeldbuße angesehen werden?
IV R 2/26
FG Münster, Urteil v. 12.12.2025, 4 K 1530/21 F
Unternehmer
Beteiligung/Betriebsvermögen
Wurde die in die Klägerin (eine GmbH & Co. KG) eingebrachte Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft nicht zu Betriebsvermögen, da sie der Klägerin keinen Nutzen gebracht hat, sondern der Steuerersparnis ihrer Gesellschafter dienen sollte? Ist der im Streitfall vereinbarte Darlehenserlass angesichts der besonderen Umstände (u. a. kurzfristige Refinanzierung, keine dauerhafte Überlassung zur freien Verfügung, kurzfristige Rückgewähr als Gewinnausschüttung) entweder als Scheingeschäft oder sonst als Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten zu beurteilen? Ist § 6 Abs. 5 EStG mit der Folge zwingender Buchwertfortführung entsprechend auch auf Wirtschaftsgüter mit stillen Lasten anwendbar?
IV R 8/26
FG Hamburg, Urteil v. 11.9.2025, 5 K 51/24
Unternehmer
Steuerhinterziehung/Scheinrechnung
Haftung für Umsatzsteuer in ausgestellten Scheinrechnungen
1. Kann auch ein bereits abberufener GmbH-Geschäftsführer Täter einer Steuerhinterziehung sein, wenn er nach seiner Abberufung gleichwohl noch eine (im Streitfall zudem unrichtige) Steuererklärung zugunsten der GmbH unterschreibt?
2. Können auch per E-Mail versendete Abrechnungsdokumente eine Gefährdungshaftung i. S. d. § 14c Abs. 2 UStG des Rechnungsausstellers auslösen?
V R 50/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 8.9.2025, 16 K 9049/21
|Unternehmer
Vorsteuerabzug/Umfirmierung
Kann dem Leistungsempfänger die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug mit einer Rechnung allein deshalb versagt werden, weil der leistende Unternehmer, der sich im Stadium der Umbenennung befindet, in der Rechnung schon seinen neuen, zukünftigen (und nicht seinen alten, im Leistungs- und Rechnungsstellungszeitpunkt noch gültigen) Namen angegeben hat?
V R 18/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 12.11.2025, 5 K 5140/24
Unternehmer
Rechtsanwalt/Fahrtenbuch
Darf ein Berufsgeheimnisträger (Rechtsanwalt) zum Nachweis des Verhältnisses von privaten Fahrten zu beruflichen Fahrten nach der Fahrtenbuchmethode ein teilweise geschwärztes Fahrtenbuch vorlegen?
Ist ein Steuerbescheid, der aus der Nichterfüllung des Verlangens, das Fahrtenbuch ohne jegliche Schwärzungen und mit Angabe der Namen und Adressen der besuchten Mandanten offenzulegen, durch Ansatz der privaten Fahrzeugnutzung nach der 1-%-Regelung belastende steuerliche Folgen zieht, nichtig?
V R 22/26
FG Hamburg, Urteil v. 13.11.2024, 3 K 111/21
|Anleger
Absetzung für Abnutzung/Sozialer Wohnungsbau
Begründet der im Rahmen des entgeltlichen Erwerbs einer vermieteten, öffentlich geförderten Wohnimmobilie miterworbene zeitlich befristete Aufwendungszuschuss (Förderanspruch) ein eigenständiges, abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut, dessen (anteilige) Anschaffungskosten nach § 7 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) über die Restförderdauer abzuschreiben sind – zusätzlich zur Absetzung für Abnutzung des Gebäudes nach § 7 Abs. 4 EStG?
IX R 7/26
FG Nürnberg, Urteil v. 9.7.2025, 3 K 682/20
Unternehmer
Pflegedienst/Gewerbliche Einkünfte
Ist ein von einem ausgebildeten Heilerziehungspfleger geleitetes Unternehmen des "Ambulant Betreuten Wohnens", das im Rahmen der Eingliederungshilfe überwiegend pflegerische Betreuungsmaßnahmen erbringt, als gewerblicher Betrieb der Gewerbesteuer zu unterwerfen oder als „Einrichtung zur ambulanten Pflege kranker und pflegebedürftiger Personen“ nach § 3 Nr. 20 Buchst. d GewStG gewerbesteuerbefreit, obwohl es nicht das gesamte Spektrum der häuslichen Pflegehilfe abdeckt?
X R 20/25
FG Köln, Urteil v. 27.2.2024, 11 K 1719/15
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
345
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
198
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
179
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
145
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Abschreibung für eine Produktionshalle
109
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Grundsteuer bei übergroßen Grundstücken im Außenbereich in Hessen
94
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Feier anlässlich der Verabschiedung in den Ruhestand
90
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Studiengebühren eines Kindes als Schuldgeld abziehbar?
83
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Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
82
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Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grundbesitzes im Laufe des Erhebungszeitraums
80
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Neue anhängige Verfahren im Juli 2026
29.07.2026
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"Kulturkostenzuschuss" der öffentlichen Hand umsatzsteuerpflichtig
24.07.2026
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Übernahme der Denkmal-AfA nach § 7i EStG durch verbliebenen Gesellschafter
24.07.2026
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Zeitpunkt der Betriebsaufgabe
23.07.2026
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Restnutzungsdauer nach § 253 Abs. 2 Satz 4 BewG nach Kernsanierung
22.07.2026
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Kellerräume als Wohnfläche bei Grundstücksbewertung
21.07.2026
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Einheitlicher Gewerbebetrieb nach Hinzuerwerb eines Betriebs
20.07.2026
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Berücksichtigung außergewöhnlicher Aufwendungen im vereinfachten Ertragswertverfahren
20.07.2026
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Dauerverlustgeschäfte im kommunalen Querverbund
20.07.2026
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Verspätungszuschlag trotz Flutkatastrophe und Unkenntnis rechtmäßig
17.07.2026