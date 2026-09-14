Krankenhausfinanzierung

Klinikinsolvenzen drohen – die Folgekosten für Steuerzahler könnten Milliarden erreichen

Krankenhausträger im Südwesten schlagen Alarm. Steigende Defizite und drohende Insolvenzen könnten nicht nur Arbeitsplätze kosten, sondern auch immense finanzielle Nachforderungen für Betriebsrenten auslösen.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Krankenhaus_Flur_Patientenbett_Station
Bild: Haufe Online Redaktion Drohende Insolvenzen im Krankenhaussektor lassen Versorgungslücken wachsen und Betriebsrenten werden zur finanziellen Belastungsprobe für die Träger.

Kommunale und kirchliche Träger von Krankenhäusern in Baden Württemberg warnen eindringlich vor einer Insolvenzwelle in ihrer Branche. Die wirtschaftliche Lage vieler Kliniken sei bereits jetzt äußerst angespannt. Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag sowie die evangelische und katholische Kirche schätzen, dass die Defizite der Krankenhäuser von aktuell 880 Millionen Euro bis zum Jahr 2027 auf 1,6 Milliarden Euro ansteigen könnten.

Die Verbände fordern deshalb ein Nothilfeprogramm für Kliniken. Ihre Argumentation lautet, dass eine Stützung der Krankenhäuser für den Steuerzahler am Ende deutlich günstiger wäre als das Zulassen von Insolvenzen.

Wenn Kliniken pleitegehen, drohen Millionenforderungen der Zusatzversorgungskassen 

Besonders relevant ist ein oft übersehener Aspekt der Insolvenzgefahr. Sobald ein kommunales oder kirchliches Krankenhaus insolvent wird, endet automatisch dessen Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse. Diese Kasse sichert die Betriebsrenten der Krankenhausmitarbeitenden ab.

Die Folge ist laut den Verbänden gravierend. Die Zusatzversorgungskassen sind gemäß ihren Satzungen dann gezwungen, von den Trägern einen Ausgleichsbetrag einzufordern, der sämtliche garantierten aktuellen und künftigen Rentenansprüche der Beschäftigten abdeckt. Für ganz Baden Württemberg summiere sich das potenziell auf mehrere Milliarden Euro.

Die Verbände betonen unmissverständlich, dass weder kommunale noch kirchliche Krankenhausträger solche Summen stemmen könnten. Die Konsequenzen einer solchen Entwicklung bezeichnen sie als desaströs.

Personalabbau als bundesweites Szenario

Auch auf Bundesebene mehren sich die Warnungen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet mit erheblichen Einschnitten, sollten die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung tatsächlich umgesetzt werden. Verbandschef Gerald Gaß spricht von einem möglichen Erlösverlust von acht Prozent bis zum Jahr 2027.

Besonders alarmierend ist eine aktuelle Studie, die Gaß zitiert. Demnach könnte bereits im Jahr 2030 fast jede zweite Klinik in Deutschland eine hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit aufweisen. Nach Berechnungen der Krankenhausgesellschaft müsste zusätzlich jeder zehnte Arbeitsplatz in der Branche abgebaut werden, falls die geplanten Kürzungen greifen.

Gaß weist darauf hin, dass diese Einschnitte eine Branche träfen, die schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze arbeite.

 

Lesen Sie auch: 

Rufbereitschaft im Krankenhaus – wenn Belegärzte plötzlich „angestellt“ sind

dpa
Schlagworte zum Thema:  Krankenhaus , Zusatzversorgung , Betriebsrente , Insolvenz , Öffentlicher Dienst
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Haushalt & Finanzen
Für Ihre HR-Arbeit nach dem TVöD-BT-K: Haufe TVöD Office Krankenhaus Professional
Haufe TVöD Office Professional für Krankenhäuser

Haufe TVöD Office Krankenhaus Professional ist die HR-Software für Ihre Personalarbeit in kommunalen Krankenhäusern. Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Mutterschutz- und Elternzeitrechner, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD – für perfekte Ergebnisse.
Relevante Inhalte zum Thema KI: Ihr Einstieg in KI-gestützte Personalarbeit
KI-WP HR öD

Prompting-Tipps, rechtliche Spielregeln, KI-Guide und der neue CoPilot HR öD im Überblick: Laden Sie unsere kostenlosen Whitepaper herunter und setzen Sie KI effizient in Ihrem Personalalltag im öffentlichen Dienst ein.
Online Seminarreihe: Entgelttransparenz rechtssicher im öffentlichen Dienst umsetzen
Entgelttransparenz öffentlicher Dienst - Seminare

In 2 Online-Seminaren führen Sie unsere Referent:innen Schritt für Schritt von den rechtlichen Grundlagen bis hin zur operativ belastbaren Vergütungsarchitektur. Alles was Sie zum Thema Entgelttransparenz jetzt wissen müssen. Melden Sie sich an. 
Haufe Shop: Stellenbewertung und Eingruppierung nach TVöD
Stellenbewertung und Eingruppierung nach TVöD

Die Autoren beschreiben anhand von Beispielen die nötigen Arbeitsabläufe, um sich in der Entgeltordnung zurechtzufinden. Ihr Buch bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Eingruppierungsgrundsätze und zeigt, wie Stellenbeschreibungen systematisch aufgebaut und formuliert werden.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Öffentlicher Dienst Newsletter - kostenlos und unverbindlich