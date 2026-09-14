Zusatzversorgung

Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Zusatzversorgung
Haufe Shop: Haufe TVöD Office Professional
Haufe TVöD Office Professional

Gestalten Sie mit Haufe TVöD Office Professional Ihre TVöD-Personalarbeit noch effizienter. Mit der meistgenutzten Fachdatenbank für das Personalwesen im öffentlichen Dienst profitieren Sie von einer ausführlichen TVöD-Kommentierung sowie Kommentaren und Beiträgen rund um allgemeines Arbeitsrecht, SGB, Personalvertretungsrecht, Gehaltsabrechnung und Zusatzversorgung.

Fachbeiträge & Kommentare
Arbeitsvertrag / 3.2 Arbeitsvertrag und gesonderte Niederschrift im öffentlichen Dienst
Beitrag
Musikschullehrer / 2.2.1 Arbeitsrechtliche Rechtsfolgen
Beitrag
Lohnabrechnung im Baugewerbe / 3.2.2 Zusatzversorgungskasse
Beitrag
Lohnabrechnung im Baugewerbe / 3.1.3 Urlaubsvergütung und zusätzliches Urlaubsgeld
Beitrag
Lohnabrechnung im Baugewerbe / 3.3.2 Beitrags- und Erstattungsverfahren
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
786
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
688
Entgeltumwandlung
467
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
352
Schenkung
341
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
334
Reverse Charge Verfahren
323
Doppelte Haushaltsführung
248
Eingruppierung TVöD
229
Kurzfristige Beschäftigung
212
Verwandte Themen
Öffentlicher Dienst Bundesverfassungsgericht Krankenversicherung Zuschuss Betriebsrente Arbeitgeber Bund Beitrag bAV (Betriebliche Altersversorgung) BAG-Urteil Krankenhaus Altersvorsorge Insolvenz Altersversorgung Beamte