Stellplatzpflicht macht Wohnungsbau teurer und aufwändiger

Bild: AdobeStock Wer Häuser und Wohnungen baut, muss auch Stellplätze schaffen, wo es regionale Verordnungen vorsehen

Es wird zu wenig gebaut in Deutschland. Das liegt teils an den hohen Kosten und dem Fachkräftemangel, aber auch an etlichen Vorschriften – wie die Stellplatzpflicht bei neuen Wohnungen. Wer eine Tiefgarage schaffen muss, zahlt allein zehn Prozent mehr, wie ein IW-Gutachten zeigt.