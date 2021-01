Vermietungskosten können seit diesem Jahr auch dann voll abgesetzt werden, wenn die Miete bis zu 50 Prozent unter der Vergleichsmiete liegt. Allerdings will hier das Finanzamt eine Totalüberschussprognose sehen

Mieteinnahmen sind steuerpflichtig. Aber Werbungskosten wie Instandhaltung oder Verwaltung können vorher abgezogen werden – unter Umständen voll. Neu ist: Der volle Ansatz gilt auch, wenn die Miete besonders günstig ist und bis zu 50 Prozent unter Mietspiegel liegt. Gut für sozial denkende Vermieter.

Bisher musste der Vermieter einer Wohnung mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Monatsmiete (warm) verlangen, damit er Investitionen – etwa für Instandhaltung oder Verwaltung – in die Immobilie beim Finanzamt in voller Höhe als Werbungs­kosten absetzen konnte. Seit Januar 2021 gelten neue Regeln: Vermieter können ihre Ausgaben auch dann voll absetzen, wenn die Miete nur bis 50 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt.

Die Steuererleichterung für Vermieter ist in § 21 Abs. 2 Satz 1 EStG (Einkommensteuergesetz) geregelt und ist Teil des Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020), das der Bundestag am 16.12.2020 verabschiedet und dem der Bundesrat am 18.12.2020 zugestimmt hat. Die Regelung gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2021.

Bislang war die Regelung hauptsächlich ein Thema für Vermieter, die ihre Immobilie im Familienkreis günstig vermieteten. Die 66-Prozent-Grenze sollte Steuersparmodelle regulieren. Die Neufassung hat nun stärker die Zurverfügungstellung von günstigem Wohnraum im Blick. Denn damit sollen grundsätzlich alle Vermieter, die ihre Wohnungen günstig anbieten und Einkünfte erzielen, bei Abweichung um bis zu 50 Prozent ihre Werbungskosten voll geltend machen können.

Vermietungskosten: Was lässt sich künftig von der Steuer absetzen?

Nach den neuen Regeln können die Vermietungskosten jetzt zwar auch voll abgesetzt werden, wenn die Miete nur bei mindestens 50 Prozent der orts­üblichen Vergleichs­miete liegt, allerdings fordert das Finanzamt den Vermieter bei dieser Konstellation auf, dass er seine Einnahmen und Ausgaben – in der Regel für 30 Jahre – prognostiziert, um sicherzustellen, dass Einkünfte erzielt werden sollen (Einkünfteerzielungsabsicht) und die Vermietung nicht nur privaten Zwecken dient.

Gelingt die Totalüberschussprognose, muss das Finanzamt die Werbungs­kosten voll abziehen. Verluste aus der Vermietung werden vom Finanzamt nur dann anerkannt, wenn insgesamt ein Gewinn oder Überschuss aus der Vermietung erzielt werden kann, stellte die SPD-Bundestagsfraktion nach der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2020 klar.

Eine Prognose wird nicht verlangt, wenn sich der Vermieter wie bisher erlaubt an die Grenze 66 Prozent der ortsüblichen Miete hält: Dann lassen sich die Werbungskosten wie bisher ohne Prognose voll absetzen (Rechnungsbeispiel siehe unten). Beträgt die Miete weniger als 50 Prozent der Mietspiegel-Miete, können nur anteilige Kosten in Höhe des prozentualen Anteils an der orts­üblichen Miete abgezogen werden.

In allen Fällen können nur die auf einen entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen werden. Das ist vor allem für die Vermietung von Ferienwohnungen relevant.





