Personalie: Iris Schöberl ist die neue ZIA-Präsidentin

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) ist unter neuer Führung: Iris Schöberl wurde einstimmig zur neuen Präsidentin des Spitzenverbands gewählt. Sie löst Dr. Andreas Mattner ab.

Iris Schöberl wurde am 10.6.2024 von den Mitgliedern des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) einstimmig zur Präsidentin gewählt. Die bisherige Vizepräsidentin ist damit Nachfolgerin von Dr. Andreas Mattner, der 15 Jahre an der Spitze des Verbands stand und sich im Frühjahr entschieden hatte, nicht mehr zu kandidieren.

Schöberl ist seit mehr als 35 Jahren in der Branche aktiv und hauptberuflich Managing Director Germany bei der Anlageverwaltungsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments in München. Sie ist Beiratsmitglied des Projekts "Stadtlabore für Deutschland" und eine der Gründerinnen des Vereins "Frauen in der Immobilienwirtschaft". 2023 wurde Schöberl mit dem ULI Leadership Award in der Kategorie "Immobilienwirtschaft" ausgezeichnet. Beim ZIA war sie unter anderem im Ausschuss "Handel" als Vizevorsitzende aktiv.

ZIA ernennt Andreas Mattner zum Ehrenpräsidenten

Mattner hatte Schöberl für seine Nachfolge vorgeschlagen, er selbst wurde von der Mitgliederversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Der ZIA hat nun eine weibliche Doppelspitze: Seit Anfang 2024 ist Aygül Özkan hauptamtliche Hauptgeschäftsführerin des Verbands. Präsidiumsmitglied Andreas Engelhardt, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schüco International KG in Bielefeld, rückte mit der aktuellen Wahl neu in den Kreis der Vizepräsidenten des Zentralen Immobilien Ausschusses auf.





