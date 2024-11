Zukunftsfinanzierungsgesetz II, Altersvorsorgedepot, Schmutzquoten – diese Stichworte verdeutlichen, dass die Ampel einige gute Initiativen auf den Weg gebracht hat. Das meint, nach deren Bruch, Ludger Wibbeke, Geschäftsführer Hansainvest in einer neuen Folge L‘Immo mit Dirk Labusch.

Die Wahlen in den USA sind Geschichte, doch diese Geschichte wird uns noch lange beschäftigen. Auswirkungen auf den europäischen Immobilienmarkt sind wahrscheinlich. Zinsentwicklung & Co.: Welche besonderen Herausforderungen für die Zukunft gibt es für Asset Manager in dieser Zeit?

Nicht auszuschließen, dass sich Investoren künftig verstärkt die USA als Markt anschauen werden. Auch vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, Deutschland als Finanzstandort attraktiver zu machen. Einige Initiativen mit diesem Ziel sind eingeleitet worden, vieles wurde noch nicht vollendet. An einer Stellschraube kann man, unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen, aber drehen: der Optimierung von Prozessen.

