Die Immobilien-Welt ist voller Gedanken zur Transformation. Die immer wieder auch funktioniert. Oft bleibt sie jedoch stecken. Woran liegt das? Eine neue Folge des L‘Immo-Podcasts mit Norman Meyer, strategischer Berater Immobilie 1, der selbst durch verschiedene Veränderungsprozesse gegangen ist.

Es liegt weder am Alter noch an der Größe des Unternehmens. Es wird zu wenig reflektiert, was im letzten Projekt gelernt wurde. Sind wir bereit, im Rahmen einer Unternehmenstransformation zu akzeptieren, dass Kernthemen von Personen betreut werden, die das vielleicht nur zu 80 Prozent tun, wie wir das früher getan haben? Oft nicht. Die Bereitschaft Transformationsprozesse dadurch anzustoßen, dass Daten geteilt werden, ist in sämtlichen Unternehmensklassen gleichermaßen wenig vorhanden. Aber es geht es auch anders. Dann nämlich, wenn alle etwas von Veränderungen haben. Hier bringt Meyer ein interessantes Beispiel.

