Der Hang zur Einfachheit hat die Immobilienbranche erfasst. Das Competence Center Process Management Real Estate (CCPMRE) startete hierzu eine Umfrage mit interessanten Ergebnissen. Eine neue Folge des L'Immo-Podcasts mit Geschäftsführerin Prof. Dr. Marion Peyinghaus.

Es erinnert an die Botschaften des Club of Rome vor 52 Jahren mit seiner Kritik am ungebremsten Wachstum. Tatsächlich schrumpfen Märkte, schrumpft die Wirtschaft. Der neue Zeitgeist geht denn auch in die Richtung, Komplexität aus Immobilien und Immobilienunternehmen zu verringern. Es geht dabei um Reduktion von Flächen, Kosten, Materialien, Energieverbrauch und im gleichen Atemzug um eine Maximierung von Flexibilität und Möglichkeiten von Recycling. Wie kann man Flächen miteinander teilen, welche Sharingmodelle werden favorisiert? Sehen das die Jungen genauso wie die Älteren?

Das CCPMRE hat Mitarbeitende von Immobilienunternehmen aus der DACH- Region und China befragt. Die Gemeinsamkeiten sind interessant, die Unterschiede erst recht.

