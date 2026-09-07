In "bullischen" Marktphasen funktioniert Coworking für die Operator gut. Aber in Zeiten des Abschwungs sitzen Vermieter und Coworker auf einmal wieder im gleichen Boot. Allerdings profitiert das Flex-Office Segment vom schwächelnden Büroimmobilienmarkt.

Bei neuen Kooperationsmodellen steht als Partner auch die Wohnungswirtschaft im Fokus, genauso wie Einkaufszentren, Hotels oder Flughäfen. Mit dem Hamburger Flughafen arbeitet der Coworking-Anbieter Beehive bereits zusammen – der klassische Mietvertrag soll nicht mehr das Maß aller Dinge sein.

Die Fantasie der Head of Coworking Business bei Beehive, Anna Maria Losos, beflügelt auch noch etwas anderes: In UK wird Airbnb einen Piloten starten, bei dem das Unternehmen Coworking auf die Plattform aufnehmen wird. Ob sich ein solches Projekt auch in Deutschland durchsetzen wird?

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