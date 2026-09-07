Coworking in der Krise: Warum Flex Office die Antwort ist
In "bullischen" Marktphasen funktioniert Coworking für die Operator gut. Aber in Zeiten des Abschwungs sitzen Vermieter und Coworker auf einmal wieder im gleichen Boot. Allerdings profitiert das Flex-Office Segment vom schwächelnden Büroimmobilienmarkt.
Bei neuen Kooperationsmodellen steht als Partner auch die Wohnungswirtschaft im Fokus, genauso wie Einkaufszentren, Hotels oder Flughäfen. Mit dem Hamburger Flughafen arbeitet der Coworking-Anbieter Beehive bereits zusammen – der klassische Mietvertrag soll nicht mehr das Maß aller Dinge sein.
Die Fantasie der Head of Coworking Business bei Beehive, Anna Maria Losos, beflügelt auch noch etwas anderes: In UK wird Airbnb einen Piloten starten, bei dem das Unternehmen Coworking auf die Plattform aufnehmen wird. Ob sich ein solches Projekt auch in Deutschland durchsetzen wird?
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