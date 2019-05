Infografik Bild: IVD Von Baurechtsproblemen bis zu archäologischen Funden: Vielfältig sind die Gründe, Bauland brachliegen zu lassen

Bebaubare Grundstücke sind vorhanden. Die Herausforderung liegt eher in der Mobilisierung von Bauland. In einer Umfrage des IVD gaben 34,6 Prozent der befragten Immobilienunternehmen Grundstücksspekulationen als Bauhindernis an. Der Verband bewertet diese Zahl als "nicht wesentlich".