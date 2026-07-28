Immobilienmanagement

DW 03 2022
DW 03 2022
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 03/2.022

Mit digitalen Tools Bestände effizient und kostengünstig managen

Die Digitalisierung ist ein Modernisierungstreiber. Während beim Kundenmanagement oft schon digitale Lösungen eingesetzt werden, ist dies beim Bestandsmanagement mitunter noch nicht der Fall. Doch wie können neue Tools oder klassische Software- und IT-Lösungen bei der Optimierung von Prozessen helfen? Ein Blick auf konkrete Umsetzungsbeispiele und auf die Rolle der Schnittstellen.
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