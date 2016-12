Immobilienmanagement

07.10.2015 | News Unternehmen

Corpus Sireo managt deutsches "Lilli-Portfolio"

Bild: Corpus Sireo

Ein internationaler institutioneller Investor hat Corpus Sireo Asset Management Commercial mit dem Management von sieben deutschen Büroimmobilien beauftragt. Das wurde auf der Expo Real bekannt. Die in den vergangenen Wochen für das "Lilli Portfolio" erworbenen Objekte in Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg und München umfassen rund 115.000 Quadratmeter Mietfläche.mehr