Alle am 5.6.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Freitag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Verfassungsmäßigkeit der Zinssatzregelung von 5,5 % im Bewertungsrecht
Der Zinssatz des § 14 Abs. 1 Satz 3 des Bewertungsgesetzes in Höhe von 5,5 % verstößt bei der Bewertung einer auf die Lebensdauer des Berechtigten zu entrichtenden monatlichen Geldrente für Zwecke der Schenkungsteuer nicht gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes.
Alle am 28.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
375
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
250
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
204
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
145
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Abschreibung für eine Produktionshalle
129
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Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
110
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
108
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Aufwandsentschädigung an einen ehrenamtlich tätigen Ortsvorsteher
103
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5. Gewinnermittlung
100
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Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
100
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Alle am 5.6.2026 veröffentlichten Entscheidungen
05.06.2026
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Schätzung bei einem Restaurantbetrieb mit "all-you-can-eat"
03.06.2026
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Ausschluss des Differenzkindergelds bei Nur-Vermögenseinkünften
01.06.2026
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Steuerfreiheit einer ausländischen Invaliditätsentschädigung
01.06.2026
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Passivierung von Verbindlichkeiten im Insolvenzverfahren
01.06.2026
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Wirtschaftliches Eigentum an einem GmbH-Anteil
29.05.2026
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Werbungskostenabzug für vereinbarte Renovierung vor Veräußerung
29.05.2026
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Keine Entschädigung für Verfahrensdauer während des Ruhens des Verfahrens
28.05.2026
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Alle am 28.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen
28.05.2026
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Neue anhängige Verfahren im Mai 2026
28.05.2026