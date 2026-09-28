OLG Celle

Kernbereich der Tätigkeit entscheidet über Berufsunfähigkeit

Die 50-Prozent-Grenze ist ein zentrales Element bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Nur wenn der Versicherte seinen letzten Beruf zu mindestens der Hälfte nicht mehr ausüben kann, zahlt die Versicherung, so das allgemeine Verständnis. Doch so starr ist diese Grenze doch nicht.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Mann mit Leiter vor Garage
Bild: Moment RF Kernbereich statt Prozentzahl: Wann Berufsunfähigkeit beim selbstständigen Handwerker vorliegt folgt keiner starren Grenze

Ein selbstständiger Hufschmied hatte massive Beschwerden im Rücken: degenerative Beeinträchtigungen der Lendenwirbelsäule sowie seines Iliosakralgelenks. Dazu kam ein Morbus Scheuermann im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule. Der Mann wollte daraufhin Leistungen aus seiner privaten Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen, da es ihm aufgrund der gesundheitlichen Beschwerden nicht mehr möglich sei, seinen Beruf auszuüben, sprich Pferde zu beschlagen.

Versicherer verweist auf Bedingungen und weigert sich zu zahlen

Die Berufsunfähigkeitsversicherung weigerte sich zu zahlen. Eine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent liege nicht vor. Der selbstständige Hufschmied könne ja trotz der gesundheitlichen Beeinträchtigung immer noch administrative und organisatorische Tätigkeiten in seinem Beruf wahrnehmen. 

Die Sache ging vor Gericht. Das Landgericht Stade schloss sich der Sichtweise der Versicherung an und sah keine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit. Es sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass der Mann in seiner Berufsausübung zu mindestens 50 Prozent dauerhaft beeinträchtigt sei. Der beauftragte Sachverständige habe zwar die Erkrankungen an der Wirbelsäule bestätigt, daraus ergebe sich aber lediglich eine Minderung der Erwerbstätigkeit von etwa 25 Prozent. 

OLG: Hufschmied kann Kernbereich seiner Tätigkeit nicht mehr ausüben

In der Berufung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle bekam der Hufschmied fast vollständig Erfolg. Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass der Hufschmied seinen Beruf aufgrund der gesundheitlichen Probleme nicht mehr ausüben könne. Es bezog sich dabei explizit auf die besonderen körperlichen Anforderungen, die für einen Hufschmied für den Kernbereich seiner Tätigkeit - das Beschlagen von Pferden - gälten. Damit erteilte das Gericht der Argumentation der Versicherung eine Absage, die sich auf die 50-Prozent-Grenze in den Versicherungsbedingungen berufen hatte.

Berufsunfähigkeit auch dann, wenn 50-Prozent-Grenze unterschritten

Ein selbstständig tätiger Handwerker sei schon dann berufsunfähig, wenn er den wertschöpfenden Kernbereich seiner handwerklichen Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben könne, so das Gericht. Das gelte auch dann, wenn auf diese Tätigkeit in seinem Betrieb nicht mehr als 50 Prozent seiner üblichen Arbeitszeit entfalle.

Das Gericht wies auch darauf hin, dass eine Anstellung eines Hufschmiedes als Maßnahme der Umorganisation nicht in Betracht komme. Die eigene Arbeitskraft und die handwerklichen Fähigkeiten machten den Kern des Ein-Mann-Betriebs aus. Es sei nicht ersichtlich, wie durch die Anstellung eines voll ausgebildeten Hufschmieds die notwendigen Einkünfte für dann zwei Fachkräfte sichergestellt werden könnten.

Versicherung muss eine Berufsunfähigkeitsrente zahlen

Im Ergebnis hat der Hufschmied einen Anspruch gegen den Berufsunfähigkeitsversicherer auf Zahlung einer BU-Rente, in diesem Fall in Höhe von monatlich 1.615 EUR.

 

(OLG Celle, Urteil v. 18.9.2025, 11 U 97/23)

Schlagworte zum Thema:  Berufsunfähigkeit , Berufsunfähigkeitsversicherung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Arbeits- & Sozialrecht
Deutsches Anwalt Office Premium: Die Fachbibliothek für Ihre Kanzlei
Law_DAOP_Empfehlung_neue_CI_Juli26

Mehr Mandanten beraten, Recherchezeit sparen und Ihre Fortbildungspflicht erfüllten: Entdecken Sie die digitale Fachdatenbank mit Handbüchern, Mustervorlagen, Kommentaren u.v.m. Jetzt neu mit CoPilot Law, dem KI-Assistenten für Rechtsanwaltskanzleien.
CoPilot Law: KI-Power für Ihren Kanzleialltag
CoPilot_Law_Launch_Empfehlung

Ob Recherche, Fallbearbeitung, Dokumentenerstellung oder Mandantenkommunikation: CoPilot Law basiert auf dem Fachwissen des Deutschen Anwalt Office Premium und verlinkt die verwendeten Quellen jeder Antwort. So gelangen Sie schnell zur optimalen Lösung.
Machen Sie Ihre Kanzlei digital fit: Mit der Kanzleisoftware Advolux
Advolux Kanzleisoftware

Mit der modernen Kanzleisoftware für Windows, Mac und Linux – auch in der Cloud – nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Kanzlei.
Kostenloses Whitepaper: KI für Anwälte in Kanzleien
WP_KI-Kanzlei

Erfahren Sie, wo die Grenzen der Technologie liegen, welche Herausforderungen entstehen und wie der erfolgreiche Einstieg in die KI-gestützte Arbeitsweise gelingt.
Grundlagen und Anforderungen: Geschäftspartner-Management
Geschäftspartner-Management

Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern bietet Unternehmen Möglichkeiten der Geschäftsentwicklung, birgt aber auch Risiken. Das Buch gibt einen Überblick über die nationalen und internationalen rechtlichen Grundlagen und zeigt praktische Umsetzungsmöglichkeiten eines Compliance-Prozesses auf.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Recht Newsletter - kostenlos und unverbindlich