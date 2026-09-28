Berufsunfähigkeitsversicherung

Junger Arzt sitzt am Schreibtisch und schaut in die Kamera
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Berufsunfähigkeitsversicherung

Stopp für BU-Rente nur mit formell und inhaltliche ausreichender Einstellungsmitteilung

Ein Versicherer, der die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente einstellt, nachdem er die Berufsunfähigkeit zunächst schriftlich und zeitlich unbefristet anerkannt und Leistungen erbracht hat, muss dies nachvollziehbar begründen. Ein 2. ärztliches Gutachten allein reicht nicht, denn unterschiedliche Bewertung des Gesundheitszustandes kommt auch aufgrund subjektiver Maßstäbe verschiedener Gutachter in Betracht.
Chirurg mit Haube und Mundschutz, geballte Faeuste, Portraet
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Berufsunfähigkeitsversicherung

Versicherung darf Leistung an Durchleuchten der Krankengeschichte knüpfen

Die korrekte Beantwortung von Gesundheitsfragen ist für den Versicherungsschutz existenziell. Selbst ohne konkreten Verdacht auf eine nicht erwähnte Vorerkrankung dürfen Versicherungen in der Krankheitsgeschichte ihrer Kunden wühlen. Wer das nicht zulässt und seine Ärzte nicht von der Schweigepflicht entbindet, kann nicht erwarten, dass die Versicherung, z.B. im Falle einer Berufsunfähigkeit, zahlt.
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