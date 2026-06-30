HR-Personalwechsel im Juni

Ralph Wangemann verlängert als Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor bei Opel. Mercedes-Personalvorständin Britta Seeger verantwortet künftig auch den IT-Bereich. Und Tatjana Thiel ist neue Chief Human Resources Officer bei der Beckers Group.

Der Aufsichtsrat der Opel Automobile GmbH hat im Juni den Vertrag von Ralph Wangemann als Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Opel Automobile GmbH um drei weitere Jahre bis Januar 2030 verlängert. Er leitet den Personalbereich seit 2019.

Bild: Opel Ralph Wangemann

Mercedes-Benz bündelt HR und IT

Britta Seeger, Personalvorständin im Mercedes-Vorstand, übernimmt zusätzlich die globale Verantwortung für die Konzern-IT, wie im Juni bekannt wurde. Das erweiterte Vorstandsressort soll unter dem Namen "People & Enterprise Tech" künftig HR und IT bündeln. Der Bereich Technologie unterstand zuvor CEO Ola Källenius. Seeger ist seit 1989 im Konzern tätig und seit Mai 2025 Personalchefin.

Volkswagen-HR-Experte geht zum Klinikum Chemnitz

Patrick Hofbauer wird laut Medienberichten ab dem 1. Juli 2026 das Personalmanagement beim Klinikum Chemnitz leiten. Er kommt von der Volkswagen Sachsen GmbH, wo er das Personal Service Center unter sich hatte, und folgt in der neuen Position auf Matthias Bergmann, der künftig der erweiterten Abteilung Recht, Compliance und Datenschutz im Unternehmen vorsteht.

Wechsel bei BMW in Regensburg

Daniel Geigenberger hat am 1. Juni 2026 die Verantwortung für das Personalwesen am BMW Group Standort Regensburg übernehmen. Er folgt auf Davide Vitolo, der als Personalleiter ins Werk Debrecen nach Ungarn gewechselt ist. Geigenberger ist seit 15 Jahren bei BMW und war zuletzt in München für Vergütung und Zusatzleistungen zuständig.

ING Groep wertet Personalbereich strategisch auf

Hilde Garssen wurde Mitte Juni 2026 mit Wirkung zum 1. September 2026 als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der ING Groep berufen. Der Personalbereich wird neu im Management Board Banking verankert. Garssen ist aktuell Chief People Officer und Vorstandsmitglied bei KPN und folgt in der neuen Position auf Ruth McGill, die das Unternehmen bereits im November 2025 verlassen hat.

Beckers Group beruft neue CHRO

Tatjana Thiel ist seit dem 1. Juni 2026 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Beckers Group und ist Teil des globalen Führungsteams des Unternehmens. Sie kommt von ZF Friedrichshafen. Dort war sie Senior Vice President und CHRO der Division Electrified Powertrain und gehörte dem Management Board des Geschäftsbereichs an.

Bild: Beckers Group Tatjana Thiel

Edeka Zentrale mit neuem Personalchef

Frank Block hat im Juni 2026 die Leitung des Geschäftsbereichs Personal und Servicemanagement bei der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG übernommen. Der ehemalige Betriebsratschef folgt auf Dr. Tanja Wöbken, die nach eineinhalb Jahren das Unternehmen verlassen hat, wie eine Sprecherin auf Nachfrage bestätigte.

Personalmanagerin verlässt All for One Group

Ursula Porth kündigte Mitte Juni 2026 bei LinkedIn an, dass sie die All for One Group zum 1. August 2026 verlassen wird. Sie ist seit November 2024 als Chief Human Resources Officer (CHRO) für das Unternehmen tätig. Sie werde sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen, Details gab die Personalmanagerin vorerst nicht bekannt.

Wacker Chemie organisiert Personalabteilung neu

Seit dem 1. Juni 2026 ist Dr. Daniela Loy Head of Labor Law, Compensation & Benefits bei der Wacker Chemie AG. Bei dem Konzern wurden die beiden Bereiche Arbeitsrecht und globales Vergütungsmanagement organisatorisch zusammengeführt. Loy war vor ihrem Wechsel zu Wacker zehn Jahre bei Ams-Osram tätig. Dort verantwortete sie neben dem Arbeitsrecht auch HR-Themen.

BSM konzentriert Personalaufgaben

Elena Pantazidou ist seit dem 1. Juni 2026 Chief People Officer (CPO) bei Schulte Shipmanagement (BSM). Sie kam 2010 ins Unternehmen und hatte verschiedene Führungspositionen inne. Pantazidou wird die Bereiche Personal, Nachhaltigkeit und Kommunikation der Gruppe verantworten und die Leitung von Group HR Marine übernehmen. Sofronis Theodosiou wurde zum Group HR Marine Director ernannt und ist ihr unterstellt.

Personio ernennt Philipp Richter zum CPO

Der HR-Dienstleister Personio hat am 12. Juni 2026 die Ernennung von Philipp Richter zum Chief People Officer bekannt gegeben. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) soll dabei besonders im Fokus stehen. Er war zuletzt unter anderem als Chief of Staff von CEO Hanno Renner und als Geschäftsführer der Personio Foundation tätig.

Bild: Personio Philipp Richter

Momox besetzt Chief People & Culture Officer

Sven Hellmann verantwortet seit Anfang Mai die Position des Chief People & Culture Officer und ist Mitglied des Senior Management Teams bei der Momox SE, wie das Unternehmen am 9. Juni 2026 mitgeteilt hat. Er war zuvor Head of People & Culture bei Flaconi.

Takko Fashion gewinnt neuen Director HR

Sébastien Lucina hat bei Takko Fashion als Director Human Resources (HR) übernommen. Er war zuletzt seit September 2021 Director People, Culture & Organisation bei Baby One. Den Wechsel hatte Lucina Ende Mai 2026 auf LinkedIn veröffentlicht.

Neue Personalchefin bei Stromnetz Berlin

Dr. Doris Radatz ist seit dem 1. Juni 2026 Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin Personal bei der Stromnetz Berlin GmbH. Die Position wurde neu geschaffen. Sie war zuletzt Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin der DB Bahnbau Gruppe GmbH.

Media Markt bündelt HR im Alpine Cluster

Ilona Geilert wurde zur Direktorin Human Resources (HR) für Media Markt Österreich und Schweiz im Alpine Cluster ernannt. Seit Mitte Mai 2026 verantwortet sie die HR-Agenden in Österreich, die Rolle in der Schweiz übernimmt sie Anfang Juli dazu. Geilert war zuvor in leitenden Personalerfunktionen unter anderem bei Ikea und Bahlsen. In der Media Markt Saturn Gruppe war sie früher bereits auch im Headquarter in Deutschland tätig.

Bild: privat Ilona Geilert

Viebrockhaus beruft erstmals Frau in den Vorstand

Zum 1. Juli 2026 übernimmt Kerstin Gerß das Ressort Personal bei der Viebrockhaus AG. Sie tritt die Nachfolge von Wolfgang Werner an, der in den Ruhestand gehen wird. Gerß ist die erste Frau im Vorstand des Familienunternehmens.

Sparkasse Hannover mit neuer Personalchefin

Tanja Machulla wurde am 1. Juni 2026 mit Wirkung zum 1. Juni 2027 als Personal- und IT-Chefin in den Vorstand der Sparkasse Hannover berufen. Sie folgt auf Kerstin Berghoff-Ising, die sich dann in den Ruhestand verabschieden wird. Derzeit verantwortet Machulla als Bereichsleiterin den Medialen Vertrieb im Unternehmen.

Ex-FDP-Politikerin ist Partnerin bei Phe Consultants

Katja Suding verstärkt seit dem 1. Juni 2026 als Partnerin das Team der Phe Consultants. Sie war früher unter anderem stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Suding schied 2021 aus der aktiven Politik aus und war dann als Executive Advisor tätig. Bei Phe Consultans wird sie die Besetzung von Führungskräften auf oberen Ebenen in öffentlichen Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften der öffentlichen Hand sowie Non-Profit-Organisationen unterstützen.

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