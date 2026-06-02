Kienbaum Convention 2026

Wie sehen wirksame Führung und Transformation aus?

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Haufe Online Redaktion
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Kienbaum Convention 2026
Bild: Kienbaum So exklusiv wie die Location ist auch das Event: Die "Kienbaum Convention 2026" findet dieses Jahr in Ehreshoven als Format mit begrenzter Teilnehmerzahl statt.

Am 1. Juli 2026 kehrt die "Kienbaum Convention" zurück an den Ort, an dem vor 25 Jahren alles begann: Ehreshoven. Unter dem Leitmotiv "Lead the Shift: People. Future. Value" diskutieren bekannte Speaker über zentrale Fragen wirksamer Führung und Transformation. Das Personalmagazin vergibt neun Tickets für das exklusive Event.

Einst startete die Kienbaum Convention als "Kienbaum Jahrestagung". In den vergangenen Jahren hat sich das HR-Event zur People Convention weiterentwickelt und fand zuletzt online statt. Zum Jubiläum möchten die Veranstalter an die Anfänge anknüpfen und legen den Fokus auf persönliche Begegnungen und Austausch.

Das Leitmotiv der Kienbaum Convention 2026 lautet "Lead the Shift: People. Future. Value". Was prägt Wirtschaft und Arbeit in den kommenden Jahren? Wie richten Unternehmen ihre Organisation, Kultur und HR-Funktion so aus, dass sie Leistung, Bindung und Zukunftsfähigkeit gleichermaßen stärken? Wie steuern wir Transformation wirksam? 

Impulse für Entscheiderinnen und Entscheider

Im Rahmen der Veranstaltung geben namhafte Speaker Antworten auf diese und weitere Fragen. Ein Highlight ist wie jedes Jahr die traditionelle Keynote von Walter Jochmann zur Lage der HR-Nation. Im Gespräch mit Jochmann verbindet Vordenker Dave Ulrich internationale Perspektiven auf Führung, Organisation und Wertschöpfung mit den Herausforderungen europäischer Unternehmen. 

Helen Albrecht, Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts, geht in ihrer Keynote darauf ein, warum KI für Sicherheitsbehörden nicht nur ein Technologie- und Kriminalitätsthema ist, sondern auch eine Führungs- und Organisationsfrage.

Besondere Einblicke bieten auch die Sessions mit Gregor Imelauer (CHRO von Krauss Maffei), Jens Berger (Geschäftsführer Mitarbeiter und IT von Globus Markthallen) und Maria Zerhusen (Head of Research bei Empion) sowie mit Jochen Brenner (Vice President HR bei Procter & Gamble). Vertreten sind außerdem Lionel Souque (CEO der Rewe Group), Khadija Ben Hammada (Chief People Officer von Merck), Rensis Likert (Professor Emeritus an der Ross School of Business) und weitere.

Jetzt Tickets sichern für das exklusive Event

Die Kienbaum Convention ist ein exklusives Format mit begrenzter Teilnehmerzahl. Die Teilnahme erfolgt auf Einladung oder direkten Kontakt zu Ansprechpersonen bei Kienbaum.

Als Medienpartner vergibt das Personalmagazin neun Tickets für das Event in Ehreshoven. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an redaktion@personalmagazin.de mit dem Betreff "Ticket Kienbaum Convention". Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte, die Transformation, Führung und People Management aktiv gestalten.


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Schlagworte zum Thema:  Veranstaltung , Transformation , Leadership
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