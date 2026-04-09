Austausch über HR-Trends, Networking und spannende Panels, Keynotes und Diskussionen: Der "Future of Work"-Kongress in Bad Loipersdorf in Österreich bietet am 20. und 21. Mai 2026 ein vielseitiges Programm für Experinnen und Experten aus Recruiting und HR.

Im Fokus des zweitägigen Kongresses "Future of Work" im Kurort Bad Loipersdorf in der Steiermark steht der Austausch zu HR- und Recruiting-Themen. Rund 30 Workshops sorgen für Themenvielfalt. Darüber hinaus wartet das Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen Keynotes, Podiumsdiskussionen und Impulsvorträgen auf.

Future of Work 2026: Panels, Workshops und Austausch

Zwei Podiumsdiskussionen stehen bereits fest: Über die Frage "Future of Work Uncensored: New Work – Fortschritt oder Fassade?" diskutieren Josef Buttinger (HR-Lounge), Corinna Milborn (Prosieben.Sat1.Puls4), Franz Kühmyer (Zukunftsinstitut) und Edmund Hipfl (XXXLutz) am ersten Veranstaltungstag. Am Nachmittag suchen dann Katharina Herrmann (Bundesverband der Personalmanager*innen), Victoria Klug (Beiersdorf Österreich), Thomas Kreiter (ÖBB und BPM Österreich) und Personalmagazin-Chefredakteur Matthias Haller Antworten auf die Frage "Hard Work statt New Work: Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt?".

Fachwissen und kreative Unterhaltung

Geeignet ist der Kongress für Personal- und Recruiting-Expertinnen und -Experten sowie alle anderen Personen, die eine HR-Rolle im Unternehmen ausüben – aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum. Für einen besonderen Spaßfaktor sorgen Activity-Breaks und ein "Happy Day Start" mit TV-Fitness-Experte und Showmaster Roman Daucher. Die "Future of Work"-Party am Abend des ersten Veranstaltungstags verspricht Drinks, eine "Future of Work"-Challenge und DJ-Tunes. Gut zu wissen: Wer am Vorabend der Veranstaltung anreist, kann an einem Pre-Night-Dinner teilnehmen, das in der Sunny Bar mit Special Cocktails ausklingt.

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