Blick in die Zukunft der Arbeit
Im Fokus des zweitägigen Kongresses "Future of Work" im Kurort Bad Loipersdorf in der Steiermark steht der Austausch zu HR- und Recruiting-Themen. Rund 30 Workshops sorgen für Themenvielfalt. Darüber hinaus wartet das Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen Keynotes, Podiumsdiskussionen und Impulsvorträgen auf.
Future of Work 2026: Panels, Workshops und Austausch
Zwei Podiumsdiskussionen stehen bereits fest: Über die Frage "Future of Work Uncensored: New Work – Fortschritt oder Fassade?" diskutieren Josef Buttinger (HR-Lounge), Corinna Milborn (Prosieben.Sat1.Puls4), Franz Kühmyer (Zukunftsinstitut) und Edmund Hipfl (XXXLutz) am ersten Veranstaltungstag. Am Nachmittag suchen dann Katharina Herrmann (Bundesverband der Personalmanager*innen), Victoria Klug (Beiersdorf Österreich), Thomas Kreiter (ÖBB und BPM Österreich) und Personalmagazin-Chefredakteur Matthias Haller Antworten auf die Frage "Hard Work statt New Work: Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt?".
Fachwissen und kreative Unterhaltung
Geeignet ist der Kongress für Personal- und Recruiting-Expertinnen und -Experten sowie alle anderen Personen, die eine HR-Rolle im Unternehmen ausüben – aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum. Für einen besonderen Spaßfaktor sorgen Activity-Breaks und ein "Happy Day Start" mit TV-Fitness-Experte und Showmaster Roman Daucher. Die "Future of Work"-Party am Abend des ersten Veranstaltungstags verspricht Drinks, eine "Future of Work"-Challenge und DJ-Tunes. Gut zu wissen: Wer am Vorabend der Veranstaltung anreist, kann an einem Pre-Night-Dinner teilnehmen, das in der Sunny Bar mit Special Cocktails ausklingt.
Mehr Infos zu Veranstaltung, Programm und Anmeldung erhalten Sie hier.
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