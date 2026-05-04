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Matthias Haller verantwortet als Chefredakteur des Personalmagazins die inhaltliche Linie des markt- und meinungsführenden HR-Fachmediums. Er beschäftigt sich mit Themen rund um die Gestaltung und Zukunft der Arbeitswelt, schwerpunktmäßig Leadership, Unternehmensführung und HR Tech. Er beobachtet die Marktentwicklung, führt Interviews mit Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildnern der HR-Szene und schreibt über die Trends in der Unternehmenspraxis.

Matthias Haller studierte Anglistik und Amerikanistik sowie Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Er arbeitete zunächst als freier Sportreporter sowie als Autor einer Sportfachzeitschrift, schrieb und textete mehrere Jahre für eine der renommiertesten Kommunikationsagenturen Deutschlands und wechselte 2019 als Redakteur in die Haufe Group. 2020 war er Redaktionsmitglied, als das Personalmagazin die Auszeichnung "Fachmedium des Jahres" erhielt.