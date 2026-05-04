Matthias Haller

Matthias Haller

Chefredakteur Personalmagazin

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Matthias Haller verantwortet als Chefredakteur des Personalmagazins die inhaltliche Linie des markt- und meinungsführenden HR-Fachmediums. Er beschäftigt sich mit Themen rund um die Gestaltung und Zukunft der Arbeitswelt, schwerpunktmäßig Leadership, Unternehmensführung und HR Tech. Er beobachtet die Marktentwicklung, führt Interviews mit Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildnern der HR-Szene und schreibt über die Trends in der Unternehmenspraxis.

Matthias Haller studierte Anglistik und Amerikanistik sowie Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Er arbeitete zunächst als freier Sportreporter sowie als Autor einer Sportfachzeitschrift, schrieb und textete mehrere Jahre für eine der renommiertesten Kommunikationsagenturen Deutschlands und wechselte 2019 als Redakteur in die Haufe Group. 2020 war er Redaktionsmitglied, als das Personalmagazin die Auszeichnung "Fachmedium des Jahres" erhielt.

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HR-Management

60 Artikel von diesem Autor

"Wir wollen hörbarer werden, ohne schrill zu sein"
Christian Lorenz
News 04.05.2026 DGFP

Zwischen lautstarker Positionierung und nüchterner Fachlichkeit reklamiert die Deutsche Gesellschaft für Personalführung einen eigenen Platz. Im Antrittsinterview erklärt der neue Geschäftsführer Christian Lorenz, warum der Verband in HR-Debatten auf Neutralität, Praxisnähe und Orientierung setzt.

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"Wir wollen Transformation in Echtzeit abbilden"
Joachim Rotzinger von Ingentis
Serie 18.03.2026 Marktgespräch HR Tech

Das Nürnberger Softwarehaus Ingentis verfolgt ambitionierte Pläne. Mit einem auf Technologieunternehmen spezialisierten Investor an Bord möchte der Anbieter den US-Markt aufmischen. Damit dieser Plan gelingt, will CEO Joachim Rotzinger gleich eine neue Software-Kategorie in HR etablieren. Im Marktgespräch HR Tech spricht er über eine Marktnische mit Milliardenpotenzial. 

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"Führungskräfte brauchen persönliche Stabilität und Resilienz"
Ilka Horstmeier
Interview 02.02.2026 Führungskräfteentwicklung bei BMW

Technologische Umbrüche, geopolitische Ver­wer­fungen, verschärfter Wettbewerb und neue Kunden­anforderungen zwingen den Autobauer BMW, schneller, flexibler und produktiver zu werden. Keine leichte Ausgangslage für die Führungskräfte im Konzern – oder alle, die es werden wollen. Doch für Personal­vorständin Ilka Horstmeier ist klar, dass Führung in den entscheidenden Momenten der Unter­nehmensgeschichte den Unterschied gemacht hat. Deshalb legt sie großen Wert auf die Auswahl und Entwicklung ihrer Führungskräfte. Welche Fähigkeiten ihr dabei besonders wichtig sind, erzählt sie im Interview.

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"Wir wollen in drei Jahren über eine Milliarde Umsatz erzielen"
Cegid
Serie 06.09.2023 Marktgespräch HR Tech

Im Jahr 2021 übernahm der französische Softwareanbieter Cegid die cloudbasierte Talentmanagementlösung Talentsoft aus Köln. Mit dem Zusammenschluss will das Unternehmen seine Marktposition ausbauen. Derzeit ringt der Cloud-Softwareanbieter um Markenbekanntheit in Deutschland und formuliert ambitionierte Wachstumsziele.  

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"Wir gehen selbstbewusst in den Verdrängungswettbewerb"
Sebastian Theisen Agenda
Serie 19.07.2023 Marktgespräch HR Tech

Der mittelständische Softwareanbieter Agenda aus Rosenheim gehört zu den Spezialisten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie gilt als eine der komplexesten Disziplinen im Personalwesen - nur wenige Anbieter wagen sich daran. Doch ein Selbstläufer ist das Geschäft deshalb noch lange nicht. Im Marktgespräch HR Tech erklärt Marketing- und Verkaufschef Sebastian Theisen, wie das Unternehmen sich im Verdrängungswettbewerb behaupten möchte.

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Und ewig grüßt der Wandel
PMK 2023
News 27.06.2023 Personalmanagementkongress 2023

Der Personalmanagementkongress zählt weiterhin zu den angesagtesten Events der Personalbranche. Mit einer Mischung aus inhaltlichen Impulsen und Networking-Gelegenheit lockte der Bundesverband der Personalmanagerin*innen (BPM) knapp 1.400 Besucherinnen und Besucher nach Berlin. Das Verbandspräsidium trat geschlossen seine dritte Amtszeit an.

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"Wir wollen ein eigenes HR-Ökosystem schaffen"
Hesse, Gero
Serie 31.05.2023 Marktgespräch HR Tech

Durch die Neupositionierung der Marke Embrace innerhalb des Konzerns will Bertelsmann künftig das Geschäftsfeld HR Tech vorantreiben. Die Marke, bestehend aus der Employer Branding Agentur und dem Plattformgeschäft, gehört seit Anfang 2023 zu Bertelsmann Investments. Dort befindet sich der Bereich Bertelsmann Next, mit dem das Unternehmen Wachstumsfelder erschließend möchte. Wie das gelingen soll, verrät Embrace-CEO Gero Hesse im Marktgespräch HR Tech.

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"Lohn- und Gehaltsberater ist ein Beruf mit Zukunft"
Martijn Brand
Serie 13.04.2023 Marktgespräch HR Tech

Der Outsourcing-Dienstleister ADP ist einer der großen Player für Lohn- und Gehaltsabrechnung. Im Marktgespräch HR Tech blickt Martijn Brand, Senior Vice President von ADP, optimistisch in die Zukunft. Geht es nach ihm, könnte die automatisierte Lohnbuchhaltung den Job von Payroll-Spezialisten grundlegend verändern. Er sieht Unternehmen in naher Zukunft vor einer Richtungsentscheidung.

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Orte der "grünen" Transformation
Top-Thema 12.04.2023 Leistungschips aus Silicon Saxony

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss der Ausstoß von Treibhausgasen von Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Immobilien und Landwirtschaft sinken. Doch wie kann eine "grüne" Transformation der Wirtschaft gelingen? Wo beginnt sie? Und wie sieht sie aus? Das wollte die Redaktion des Personalmagazins herausfinden und hat sich auf eine Reise zu den "Orten der Transformation" begeben. Eine Reportage über den Aufbruch.

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"Logistik ist harte körperliche Arbeit"
DPD-Personalchef Dirk Müller
News 06.04.2023 Interview mit DPD-Personalchef

Automatisierung, anstrengende Arbeit, unattraktive Arbeits­zeiten. Die Suche neuen Mitarbeitenden in der Logistik gestaltet sich schwierig. Doch der Bedarf wäre riesig. Denn das Paketaufkommen in Deutschland steigt. Ein Gespräch mit DPD-Personalchef Dirk Müller über Arbeitsbedingungen, Löhne und Erwartungsmanagement.

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"Wir setzen auf Ambidextrie in der Führung"
Katrin Krömer
News 24.02.2023 Führungskultur

Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Behörde im Umbruch. Beamtinnen und Beamte gibt es kaum noch, der Großteil der Beschäftigten ist angestellt. Auch die Anforderungen an Karrieremöglichkeiten und Führungs­stile ähneln inzwischen eher denen eines Konzerns. Personalvorständin Katrin Krömer möchte der BA nun ein neues Führungsverständnis vermitteln. Ob das gelingen kann?

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"Wir verfügen noch über mehr als die Hälfte unserer Finanzierungen"
Hanno Renner
Serie 22.02.2023 Marktgespräch HR Tech

Mit einer Unternehmensbewertung von 8,5 Milliarden Dollar zählt Personio inzwischen zu den wertvollsten Startups Deutschlands. Während Kritikern allmählich die Argumente ausgehen, plant Gründer Hanno Renner längst den Börsengang. Wird es das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte? Oder droht doch noch der Absturz? Im Marktgespräch HR-Tech spricht er über die Strategie und Ziele seines Unternehmens.

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"Ohne Ruhepause treiben wir Beschäftigte in den Burn-out"
Sophie von Saldern
News 26.01.2023 Personalentwicklung

Steigende Energiepreise und stockende Lieferketten setzen den Werkstoffhersteller Covestro wirtschaftlich unter Druck, gleichzeitig soll die Transformation zur Kreislaufwirtschaft gelingen. Steigt nun der Leistungsdruck auf die Beschäftigten? Sophie von Saldern, Global Head of Human Resources, gibt Einblicke in ihre Strategie und verrät, weshalb der Leistungs­begriff eine positivere Betrachtung verdient.

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"Die Unternehmen haben verstanden, was ihre Beschäftigen wert sind"
Inga Dransfeld-Haase BPM
News 09.01.2023 Interview mit Inga Dransfeld-Haase, BPM

Zu Beginn eines jeden Jahres veröffentlicht der Bundesverband der Personalmanager*innen (BPM) seine HR-Thesen – und markiert so die wichtigen Handlungsfelder für Personalmanager und -managerinnen. So auch 2023. Obwohl Ökonomen vor einer Wirtschaftskrise warnen, geht der BPM zuversichtlich ins neue Jahr. Woher Verbandspräsidentin Inga Dransfeld-Haase ihren Optimismus nimmt, verrät sie im Interview.

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"Wir haben eine hohe Win-Rate gegen den Wettbewerb"
Christopher Knörr
Serie 21.12.2022 Marktgespräch HR Tech

Der US-amerikanische Softwareanbieter Workday drängt selbstbewusst in den deutschen Markt. Eine Imagekampagne soll helfen, die Markenbekanntheit zu steigern. Auf technologischer Ebene sieht sich das Unternehmen gegenüber dem Wettbewerb bereits vorne. Im Marktgespräch HR-Tech spricht Christopher Knörr über die Strategie und Ziele des Herausforderers. 

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"Erfolg kann Menschen besser, aber auch unangenehmer machen"
Frauke von Polier_Siegerehrung
News 10.11.2022 Interview mit Frauke von Polier

Frauke von Polier, Chief People Officer bei der Viessmann Group, wurde zur "CHRO of the Year 2022" gewählt. Rund 7.900 Leserinnen und Leser des Personalmagazins haben sich an der Abstimmung beteiligt. Was ihre Personalstrategie auszeichnet und was ihr der Preis bedeutet, erklärte Frauke von Polier den Personalmagazin-Redakteuren Matthias Haller und Reiner Straub in einem Live-Interview anlässlich der Preisverleihung.

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"Loyalität muss hart erarbeitet werden"
Corinna Schittenhelm, Schaeffler
News 27.10.2022 Interview zur Personalplanung

Der Automobil- und Indus­triezulieferer Schaeffler steckt im Umbruch. Neben dem Verbrenner-Aus sitzt dem Unternehmen die Demo­grafie im Nacken. Zwischen Weiterbildung und Recruiting arbeitet Personal­vorständin Corinna Schittenhelm an einer lang­fristigen Personal­planung. Im Interview spricht sie über kurzfristige Herausforderungen und strategische Weichenstellungen.

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"Geringverdienern ein Sabbatical anzubieten, wäre lebensfremd"
Harald Schirmer, Continental
News 27.09.2022 Deskless Workforce bei Continental

Rund 45.000 Menschen arbeiten für den Automobil­zulieferer Continental in Deutschland. Die Hälfte davon zählt zur Deskless Workforce. Wie schafft es das Unternehmen, eine Zwei­klassen­gesellschaft zwischen denjenigen, die immer vor Ort sein müssen, und denen, die beliebig zwischen Büro oder Homeoffice wechseln können, zu vermeiden? Ein Gespräch mit Harald Schirmer, einem der beiden Projektverantwortlichen für "Future Work".

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Zukunft Personal Europe: Comeback geglückt, Fragezeichen bleiben
Zukunft Personal Europe ZPE 2022
News 16.09.2022 Kommentar

Die Zukunft Personal Europe ist zurück. So viel lässt sich nach drei Messetagen in Köln festhalten. Nach Pandemiepause im Jahr 2020 und glücklosem Hybrid-Experiment im Vorjahr setzen die Veranstalter wieder auf das altbewährte Konzept. 16.095 Besucher kamen – und zeigten sich, wie auch die rund 500 Aussteller, zufrieden. Doch trägt das Format auch in die kommenden Jahre? Eine Zukunftsstrategie ist bislang nicht erkennbar.

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"Im Cloud-Geschäft sind kürzere Innovationszyklen möglich"
Volker Rosendahl_Marktgespräch
Serie 14.09.2022 Marktgespräch HR Tech

Der US-amerikanische Softwarekonzern Oracle gibt sich auch im deutschen Markt selbstbewusst. Das Unternehmen zählt sich zu den Top drei Anbietern sogenannter HCM-Suiten für große Unternehmen und Konzerne. Bereits Anfang des vergangenen Jahres entschied sich die Deutsche Bahn für die HCM Cloud-Plattform des Anbieters. Doch reicht dieser Prestige-Erfolg zum Durchbruch im Markt? Ein Marktgespräch mit Volker Rosendahl, Cloud-Applications-Chef bei Oracle Deutschland.

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