HR-Personalwechsel im April

SAP verlängert den Vertrag mit Chief People Officer Gina Vargiu-Breuer. Desiree Castell ist neue Personalvorständin bei Viessmann. Volker Schiek wird Finanzvorstand und Arbeitsdirektor bei Bosch Rexroth. Und Ulrich Braig wird CHRO bei Stiehl.

Die SAP SE hat am 10. April 2026 bekannt gegeben, dass sie den laufenden Vertrag mit Chief People Officer Gina Vargiu-Breuer um drei weitere Jahre bis zum 31. Januar 2030 verlängert. Sie war im Jahr 2024 in den Vorstand berufen worden.

Bild: SAP SE Gina Vargiu-Breuer

Wechsel im Personalvorstand bei Viessmann

Desiree Castell hat bei der Viessmann Generation Group zum 1. April 2026 den Posten als Chief People Officer (CPO) im Vorstand von Frauke von Polier übernommen – diese wird künftig vom Board of Directors aus die KI-Transformation und die neuen Formen der Führung in der Firmengruppe und den Beteiligungsunternehmen vorantreiben, wie das "Handelsblatt" berichtete. Castell ist seit rund fünf Jahren im Unternehmen und war zuvor Group VP People, Culture & Organisation.

Im Jahr 2022 wurde Frauke von Polier zur CHRO of the Year gewählt.

Bosch Rexroth ernennt neuen Arbeitsdirektor

Volker Schiek übernimmt am 1. Juli 2026 im Vorstand der Bosch Rexroth AG die Verantwortung für kaufmännische Aufgaben, Einkauf, Logistik und Personal und wird Arbeitsdirektor. Er tritt die Nachfolge von Holger von Hebel an, der ab Juli eine Aufgabe in der Bosch-Zentrale übernimmt. Schiek ist seit Anfang 2024 kaufmännischer Vorstand des Bosch-Geschäftsbereichs Electrified Motion.

Stihl bekommt einen neuen Personalvorstand

Dr. Ulrich Braig wird am 1. Juni 2026 bei Stiehl als Chief Human Resources Officer (CHRO) anfangen und ab September die volle Verantwortung im Vorstandsressort Personal und Recht übernehmen. Er folgt auf Dr. Michael Prochaska, der Ende August in den Ruhestand gehen wird. Braig war zuletzt CHRO bei der GEA Group. Dort wurde Dr. Nadine Sterley Vorständin People & Sustainability und Arbeitsdirektorin.

Bild: privat Ulrich Braig

Plath Corporation: Verena Heeschen wird CHRO

Seit dem 1. April 2026 hat Dr. Verena Heeschen in der Geschäftsführung die Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) übernommen. In dieser Funktion verantwortet sie die gruppenweite HR-Strategie mit Fokus auf Transformation und Wachstum. Heeschen war zuletzt als Director People & Culture bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Fieldfisher tätig.

Neue CHRO bei Universal Investment

Regina Bertram-Pfister ist seit dem 1. Mai 2026 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Universal Investment (UI). Sie tritt die Nachfolge von Christina Hübschen an und kommt von der Getec Group Germany, wo sie seit 2023 als Group CHRO tätig war. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt Hübschen bis Ende Juni 2026 bei der UI-Gruppe.

Immanuel Albertinen Diakonie schafft Personalressort

Zum 1. Mai 2026 übernimmt Andrea Wichmann als Konzerngeschäftsführerin die neu geschaffene Position Personal und Services bei der Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH, wie im April bekannt wurde. Sie war zuletzt als Senior HR Director und Global HR Business Partner bei dem international tätigen US-Unternehmen Littelfuse tätig. Dort verantwortete sie die Personalstrategien für rund 20.000 Mitarbeitende in sechs Ländern.

FBB: Axel Eschment übernimmt Personalressort

Axel Eschment hat im April 2026 den Posten als Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor bei der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) angetreten. Der Aufsichtsrat hatte die Personalie bereits im Oktober 2025 entschieden. Er wird außerdem die Bereiche Schallschutz und Umwelt sowie die Umlandarbeit des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) verantworten. Eschment war zuvor Leiter Businesspartner Personal und Geschäftsführer des Ausbildungscampus bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG).

Bild: Günter Wicker/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Axel Eschment

Leiterin des Personalbereichs der Spiegel-Gruppe

Corinna Weichert über­nimmt zum 1. Juli 2026 die Verantwortung des Personal­bereichs der Spiegel-Gruppe. Bereits zum 1. April 2026 hat sie die Rolle als stell­vertretende Leiterin angetreten. Weichert folgt auf Dr. Felix Blum, der das Unter­nehmen nach zehn Jahren verlassen hat, wie wir im Dezember 2025 mitgeteilt haben. Sie war zuletzt Personalreferentin unter anderem für Spiegel TV und die Manager-Gruppe.

Neue Chief People & Communications Officer bei 42grad

Die ehemalige Marineoffizierin Helena Mager verantwortet seit April 2026 als Chief People & Communications Officer die Bereiche Unternehmenskultur, Mitarbeiterbindung sowie die interne und externe Kommunikation beim KI-Unternehmen 42grad. Sie war zuletzt als Reservistin beim Landeskommando Hamburg der Bundeswehr für die Kommunikation von Großvorhaben verantwortlich.

N26: Vorstandsressort HR & Recht neu vergeben

Marcus W. Mosen hat im April 2026 im Vorstand der Digitalbank N26 das Ressort Human Resources und Recht übernommen. Zuvor war er bis März 2026 interimistisch Co-CEO des Unternehmens und von Oktober 2022 bis August 2025 Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Bild: N26 Marcus W. Mosen

Rundstedt erweitert seine Geschäftsführung

Dr. Tobias Weigl tritt als dritter Geschäftsführer und Chief Digital Officer (CDO) in die Unternehmensleitung der Beratungsgesellschaft von Rundstedt. Er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Digitale Produkte, IT und Plattformen.

Eine Frau verantwortet das Personal im Vatikan

Papst Leo XIV. hat die Italienerin Paola Fanelli zur neuen Personalchefin des Heiligen Stuhls ernannt, wie am 1. April 2026 bekannt wurde. Sie folgt auf den Spanier Luis Herrera Tejedor. Die Managerin hat zuvor im Bankensektor gearbeitet.



