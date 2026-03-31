HR-Personalwechsel im März

Yvonne Bettkober wird Personalvorständin bei Daimler Truck. Laurent Choain ist globaler Personalchef bei Accor. David Hahn wechselt als HR-Kommunikationschef zu Lufthansa. Und Dr. Charlotte Beissel übernimmt das Personalressort im EnBW-Vorstand.

Die Daimler Truck Holding AG hat Yvonne Bettkober im März mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 als neues Mitglied des Vorstands berufen. Sie übernimmt die Verantwortung für den Bereich Personal im Konzern und die Funktion der Arbeitsdirektorin. Bettkober kommt von der Audi AG, wo sie zuletzt als Chief Transformation Officer (CTO) tätig war. Sie folgt in der neuen Position auf Jürgen Hartwig, der das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren Ende November 2026 verlassen wird.

Bild: Daimler Truck AG Yvonne Bettkober

Accor ernennt globalen Personalchef

Accor hat im März die Ernennung von Laurent Choain zum Global Chief People & Culture Officer und Mitglied des Group Management Board bekannt gegeben. Er wird die Position am 1. April 2026 antreten. Choain bringt rund 30 Jahre Erfahrung in der Personal- und Führungskräfteentwicklung mit.

Lufthansa stellt Konzernkommunikation neu auf

Am 1. April 2026 wird David Hahn Leiter der HR-Kommunikation bei der Lufthansa Group, wie im März bekannt wurde. Er soll mit Personalvorstand Michael Niggemann eng zusammenarbeiten. Hahn kommt von Thyssenkrupp, wo er ebenfalls in der Konzernkommunikation tätig war, zuletzt als Head of Governmental Affairs und als Pressesprecher.

Neue Personalvorständin bei der EnBW

Dr. Charlotte Beissel wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2026 in den Vorstand der EnBW Energie Baden-Württemberg AG berufen und zugleich zur Arbeitsdirektorin bestellt. Sie wird das Ressort von Colette Rückert-Hennen am 1. September 2026 übernehmen, die in den Ruhestand treten wird. Beissel ist derzeit Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei den Stadtwerken Düsseldorf.

Im Jahr 2025 war Beissel unter den 40 führenden HR-Köpfen.

Bild: Michael Lübke Dr. Charlotte Beissel

Tadano braucht einen neuen Personalchef

Jürgen Lachmann hat die europaweite Leitung des Personalwesens bei Tadano aufgegeben, wie Mitte März 2026 bekannt wurde. Er hatte die Position im Oktober 2023 übernommen. Wer seine Nachfolge antritt, war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Lachmann war auch Mitglied der Geschäftsführung.

ÖRAG beruft Jörg Funck in den Vorstand

Jörg Funck wurde mit Wirkung zum 1. April 2026 zum Vorstand für Rechtsservice und Personal bei der ÖRAG Rechtsschutzversicherung bestellt. Er ist seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Unternehmen tätig, zuletzt seit 2020 als Generalbevollmächtigter für Personal und Konzernservices.

Neue CHRO beim Rheinmetall-Unternehmen Pierburg

Ella Seel ist neue Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Pierburg GmbH, einem Unternehmen des Technologiekonzerns Rheinmetall AG. Zuvor war sie in verschiedenen leitenden HR-Funktionen innerhalb von Rheinmetall in den Bereichen Personalstrategie, Organisationsentwicklung und Transformation tätig.

Primestar erweitert Leadership Team um CPO

Uta Scheurer ist seit Kurzem als Chief People Officer (CPO) Teil der Führungsriege der Primestar Group. Zuvor war sie in verschiedenen HR-Positionen bei Ruby Hotels tätig, seit 2018 als Mitglied der Geschäftsleitung.

Personalvorstand bei Entega scheidet aus

Der Aufsichtsrat der Entega AG hat am 19. März bekannt gegeben, dass Personalvorstand Andreas Niedermaier zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausscheiden wird. Das Unternehmen wolle in der Sitzung am 13. Mai über eine Nachfolge entscheiden, hieß es. Niedermaier ist seit 1980 im Unternehmen tätig, gehört seit Oktober 2010 dem Vorstand an und verantwortet aktuell die Ressorts Personal und Infrastruktur.

Bild: Entega AG Andreas Niedermaier

Sana Kliniken beruft Geschäftsführer von HR Solutions

Zum 1. Mai 2026 übernimmt Dirk Hein die Geschäftsführung der Sana HR Solutions GmbH, wie der Konzern im März mitteilte. Er war zuletzt als Managing Director und Head of SSC Finance & HR Operations Germany & Alps bei DHL tätig. Zum Jahreswechsel war bereits Dr. Ralph Wiechers als Chief People Officer (CPO) von der DHL Group zu den Sana Kliniken gekommen.

Neue Personalleiterin im Unikliniken-Verbund

Yvonne Dintelmann leitet seit Kurzem im Verbundvorstand der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim das Ressort Personal und Pflege – einschließlich der strategischen Kompetenzentwicklung an beiden Standorten, heißt es in einer Mitteilung vom 2. März 2026. Zuvor war sie unter anderem Geschäftsführerin der Akademie für Gesundheitsberufe und seit 2024 Pflegedirektorin im Vorstand der Uniklinik Heidelberg.

Wechsel in der HzHG-Personalleitung

Das Hospital zum Heiligen Geist (HzHG) hat eine neue Vorständin: Bianca Schmidt-Strube hat die Ressorts Pflege und Personal übernommen. Sie bringt laut Mitteilung langjährige Erfahrung unter anderem bei den Integra Einrichtungen und der Caritas mit und soll die fachliche und organisatorische Kompetenz in die neue Position einbringen.

EKHN mit neuer Leitung im Personaldezernat

Bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat Heike Mause die Leitung des Referats Personalservice Pfarrdienst übernommen. Zuvor war sie als Dekanin im Dekanat Groß-Gerau-Rüsselsheim tätig. Mit dem Wechsel in die Kirchenverwaltung übernimmt Mause eine wichtige Rolle im EKHN-Personaldezernat.

GEA bestellt Chief People & Sustainability Officer

Dr. Nadine Sterley wurde bis Dezember 2028 in den Vorstand der GEA Group bestellt. Sie verantwortet den neu geschaffenen Vorstandsbereich People & Sustainability und übernimmt die Funktion der Arbeitsdirektorin. Davor war sie in dem Unternehmen Chief Sustainability Officer und Human Rights Officer und wurde 2023 in das Global Executive Committee berufen.

Bild: GEA Nadine Sterley

Neuer Geschäftsführer von SD Worx SAP Solutions

Ruud van Galen wurde mit Wirkung zum 1. April 2026 als Managing Director SD Worx SAP Solutions ernannt. Er bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in internationalen Tätigkeiten aus den Bereichen Kundenbetreuung, Cloud- und Vertragsverlängerungsgeschäft, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Personalmanagement und Dienstleistungen mit und hatte unter anderem Führungspositionen bei SAP Success Factors inne.

Topos gewinnt Berater im Top Executive Search als Beirat

Stefan Koop verstärkt die Topos Personalberatung als Beirat. Er hat in seiner Karriere unter anderem Führungspositionen bei Mülder & Partner, Russell Reynolds Associates und der Delta Management Consultants GmbH bekleidet. Seine Expertise liegt vor allem im Top Executive Search.





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