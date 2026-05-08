Pioneers Conference: Weniger Methoden, mehr Wirkung

Nach 14 Jahren Agile HR Conference wagen die HR Pioneers einen Neuanfang. Am 17. und 18. Juni 2026 findet in Köln erstmals die Pioneers Conference statt – mit Fokus auf Führung, Kultur und KI.

Weg von Methoden und Frameworks, hin zur Frage, unter welchen Bedingungen Menschen wirksam sein können: Die HR Pioneers schlagen ein neues Kapitel auf. Die etablierte Agile HR Conference heißt nun Pioneers Conference – und setzt inhaltlich neu an.

HR Pioneers Conference: Praxisnahe Einblicke

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Führung, Kultur und Zusammenarbeit so gestaltet werden können, dass Menschen und Organisationen gemeinsam wachsen. Rund 150 bis 200 Teilnehmende werden am 17. und 18. Juni 2026 in der Pattenhalle in Köln-Ehrenfeld erwartet. Rund 30 Speakerinnen und Speaker aus Unternehmen wie EnBW, Knauf, Douglas und der Nürnberger Versicherung teilen ihre Erfahrungen aus der Praxis – zu People and Culture, HR Operating Models, Führung und dem Einsatz neuer Technologien im Arbeitsalltag.

Organisational Performance – und die unbequeme Wahrheit dahinter

Eröffnen wir die Konferenz André Häusling mit einer Keynote, in der er eine unbequeme These in den Raum stellt: Nicht mangelnde Motivation bremst Organisationen – sondern schlechtes Organisationsdesign. Demnach brauche es klare Entscheidungslogiken, durchdachte Rollen und verlässliche Governance.

Werner Schäfer und Sandra Walter von EnBW zeigen im weiteren Programm, wie Zukunftskompetenzen im Vertrieb mit einem selbst entwickelten Kompetenz-Kartenspiel greifbar gemacht werden. Yvonne Kollei und Kathrin Schaffner von der Nürnberger Versicherung berichten offen über einen Personalabbau von 31 Prozent im HR-Bereich – und was sie daraus gelernt haben. Matthias Kempf, BPM-Präsident und CHRO bei Knauf, stellt die Frage, welche Rolle HR künftig wirklich zukommt. So viel vorab: Seiner Meinung nach reicht es nicht mehr, einfach nur zu begleiten. Und Tim Joussen von Douglas geht der Frage nach, inwiefern KI als Heilsbringer für gute Führung taugt.

KI als roter Faden der Pioneers Conference

Ein besonderer Schwerpunkt der Konferenz liegt auf Künstlicher Intelligenz. Bereits am Vortag, dem 16. Juni, bietet HR Pioneers erstmals ein KI-Bootcamp an. Unter der Leitung von Tillmann Seidel und Nora Rühmann geht es einen Tag lang darum, KI für HR und Leadership wirklich nutzbar zu machen – jenseits des Hypes und reinem Prompting. Auch auf der Konferenz selbst spielt KI eine zentrale Rolle. So soll in einer interaktiven Session gemeinsam erarbeitet werden, wie KI-Integration in Organisationen gelingen kann – als Werkzeug, das Menschen unterstützt, statt sie zu ersetzen.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Pioneers Conference finden Sie hier.





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