Deutschlands beste Arbeitgeber 2026 stehen fest

Über 1.100 Unternehmen haben sich beworben, aber nur 100 dürfen sich nach dem Prüfverfahren "Deutschlands beste Arbeitgeber" nennen. Die Sieger zeichnen sich durch vorbildliche Arbeitsplatzkultur aus – das zeigt sich auch in Top-Werten bei Mitarbeiterbindung und Engagement.

Welches Unternehmen bietet eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur? Wo fühlen sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt? Wo bescheinigen sie ihren Führungskräften gute Arbeit? Und wo wollen sie lange bleiben und sich engagiert einbringen? Diesen Fragen geht Great Place to Work Deutschland seit 2002 nach und ermittelt in einem zweistufigen Analyseverfahren die besten Arbeitgeber des Landes.

Great Place to Work: 1.141 Unternehmen unterziehen sich der Prüfung

Im ersten Schritt findet eine Mitarbeiterbefragung mit rund 60 Einzelfragen zu Unternehmenskultur, Führung, Vertrauen, Anerkennung, Förderung, Zusammenarbeit und weiteren Themen statt. Hier stehen die Eindrücke der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vordergrund. Im zweiten Schritt folgt ein Kultur-Audit. Dieses nimmt die Organisationsperspektive, die Personal- und die Führungsarbeit in den Blick.

Die Befragungen fanden zwischen November 2024 und Oktober 2025 statt, die Auswertungen folgten im November 2025. 1.141 Unternehmen hatten sich in dieser Runde den ausführlichen Analysen unterzogen – 61 mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Teilnehmerrekord. Das zeigt, wie wichtig Arbeitgebern in Deutschland eine gute Arbeitsplatzkultur ist.

Deutschlands beste Arbeitgeber in sechs Größenklassen

Die Prämierungsgala wurde am 19. März 2026 in der Kölner Flora ausgerichtet. Seitdem dürfen sich 100 Unternehmen für ein Jahr "Deutschlands beste Arbeitgeber" nennen. Manche tragen diesen Titel bereits seit Jahren, einige belegen regelmäßig einen der ersten Plätze in der Rangliste der Top-Arbeitgeber. Das zeigt: Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Größenklassen nutzen den Wettbewerb, um sich immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu erkennen, an welchen Stellen ihre Arbeitgeberqualitäten top sind und wo gegebenenfalls Verbesserungsbedarf besteht. Sie feiern ihre Erfolge und nutzen die Ergebnisse gleichzeitig, um daraus zu lernen und ihre Arbeitsplatzkultur weiter zu optimieren.

"Deutschlands beste Arbeitgeber 2026" wurden in sechs Größenklassen ausgezeichnet. Als die besten drei der jeweiligen Größenklassen wurden in diesem Jahr folgende Unternehmen gekürt:

Great Place to Work: die besten Großunternehmen

Die Top-Position bei den Großunternehmen mit über 5.000 Beschäftigten nimmt wie bereits im Vorjahr das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers ein. Der zweite Platz geht in diesem Jahr an die Techniker Krankenkasse. Der Versicherungskonzern Allianz, der im Vorjahr Rang zwei belegte, erreichte den dritten Platz unter den Großunternehmen. In dieser Größenklasse wurden insgesamt sechs Unternehmen ausgezeichnet.

In der Größenklasse der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht in diesem Jahr Abbvie, ein Unternehmen aus der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, ganz vorn. Abbvie hatte im Vorjahr den dritten Rang belegt. Auf dem zweiten Platz in dieser Größenklasse steht wie schon im Vorjahr das Medizintechnik-Unternehmen Stryker Deutschland. Den dritten Platz nimmt die Haufe Group aus dem Bereich Informations- und Telekommunikationstechnologie ein. In diesem Jahr wurden sieben Unternehmen dieser Größenklasse prämiert.

Die Top-Arbeitgeber im Mittelstand

Die Größenklasse der Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitenden wird wie schon in den Vorjahren von dem Mikroelektronik-Unternehmen Nvidia angeführt. Eine Neuerung gibt es auf dem nächsten Platz: Metafinanz Informationssysteme erreicht in diesem Jahr Rang zwei in dieser Größenklasse, die mit 26 ausgezeichneten Unternehmen sehr umfangreich ist. Den dritten Platz belegt wie schon im Vorjahr die Hotelkette Hilton.

Bei den Unternehmen mit 251 bis 500 Beschäftigten siegen wiederholt die St. Gereon Seniorendienste, die sich seit vielen Jahren dem Wettbewerb stellen. Auch auf dem zweiten und dritten Platz gibt es keine Veränderung zum Vorjahr: Der Telekommunikations-Anbieter Congstar belegt in dieser Größenklasse Rang zwei. Den dritten Platz erreicht wiederholt das Gebäudereinigungs-Unternehmen Wasserle, das ebenfalls seit mehreren Jahren Top-Plätze einnimmt. 14 Unternehmen kamen in dieser Größenklasse unter die ausgezeichneten Arbeitgeber.

Ausgezeichnete Arbeitgeber mit bis zu 250 Beschäftigten

Die Größenklasse der Arbeitgeber mit 101 bis 250 Beschäftigten macht mit 29 prämierten Unternehmen die größte Kategorie aus. An erster Stelle steht Cofinpro, eine Unternehmensberatung aus der Informations- und Telekommunikationstechnologie. Cofinpro stand im vergangenen Jahr auf Rang zwei. In diesem Jahr geht der zweite Platz an Projektron, ebenfalls in der Informations- und Telekommunikationstechnologie beheimatet. Die Viadee Unternehmensberatung, die sich auch in der Informations- und Telekommunikationstechnologie verortet, erreicht den dritten Platz. Auffällig ist: Über die Hälfte der ausgezeichneten Arbeitgeber in dieser Größenklasse (16 Unternehmen) sind in der Informations- und Telekommunikationstechnologie tätig.

Die Top-Platzierung bei den Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht 2026, wie schon in den Vorjahren, an das Beratungsunternehmen CPC Unternehmensmanagement. Auf Rang zwei folgt die Bewo Plus Jugendhilfe. Den dritten Platz belegt das Einzelhandelsunternehmen Allgäu Batterie. In dieser Größenklasse erhielten insgesamt 18 Unternehmen das Siegel von Great Place to Work Deutschland.

Ausgezeichnete Arbeitsplatzkultur in allen Branchen

Zwar gab es in einer Größenklasse eine Häufung an Arbeitgebern aus einer Branche; aber ein Blick auf alle 100 prämierten Unternehmen zeigt, dass sich eine vorbildliche Arbeitsplatzkultur nicht auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld oder eine bestimmte Miterbeiterzahl beschränkt. Die Bandbreite der prämierten Arbeitgeber reicht von Finanzdienstleistung bis Gastgewerbe, von Altenpflege bis Unternehmensberatung, von Jugendhilfe bis Pharmaindustrie. All diese Firmen haben erkannt, wie wichtig es ist, gute Arbeitsbedingungen zu bieten.

Das ist nicht nur vorteilhaft für Personalmarketing, Recruiting und Mitarbeiterbindung, sondern trägt auch zu einem guten Unternehmensergebnis bei. Die jährliche Auswertung der Befragungen von fast 600.000 Mitarbeitenden durch Great Place to Work Deutschland macht deutlich: Die Beschäftigten der prämierten Unternehmen sind zufrieden mit ihrer Arbeitssituation. "Alles in allem ein sehr guter Arbeitsplatz" sagen 91 Prozent der Befragten. Im Vergleich dazu treffen in den Unternehmen in Deutschland allgemein nur 63 Prozent der Beschäftigten diese Aussage. Weitere Ergebnisse:

Bewertungsthema Deutschlands beste Arbeitgeber 2026 Durchschnitt der Unternehmen allgemein Führungskräfte zeigen Anerkennung für gute Arbeitsleistungen 82 % 44 % Führungskräfte lassen Worten Taten folgen 82 % 50 % Spaß bei der Arbeit 86 % 60 % Ich werde angemessen am Erfolg beteiligt 72 % 31 % Neues zu versuchen wird geschätzt 82 % 53 % Führungskräfte beziehen Mitarbeitende in Entscheidungen ein 77 % 45 %





Kein Wunder, dass 86 Prozent der Mitarbeitenden in den prämierten Unternehmen sagen: "Ich möchte noch lange hier arbeiten" (65 Prozent im allgemeinen Durchschnitt der Unternehmen bundesweit) und dass 84 Prozent zu zusätzlichem Einsatz bereit sind (58 Prozent im allgemeinen Durchschnitt). Insgesamt 87 Prozent der Beschäftigten von "Deutschlands beste Arbeitgeber" würden ihre Organisation als sehr guten Arbeitgeber empfehlen (55 Prozent im allgemeinen Durchschnitt).

Great Place to Work 2027: Der neue Wettbewerb beginnt

Auf der Webseite von Great Place to Work Deutschland ist die vollständige Liste mit allen 100 ausgezeichneten Unternehmen 2026 veröffentlicht.

Ab sofort können sich interessierte Unternehmen und Organisationen für den Folgewettbewerb "Deutschlands beste Arbeitgeber 2027" sowie für die länder- und branchenspezifischen Wettbewerbe bewerben. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mindestgröße von 50 Mitarbeitenden. Darüber hinaus sollten die Arbeitgeber eine gute Personal- und Führungsarbeit aufweisen und attraktive Arbeitsbedingungen bieten.





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