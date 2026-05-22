Daniela Furkel

Daniela Furkel

Chefreporterin Personalmagazin

Info

Daniela Furkel ist als Chefreporterin des "personalmagazin" zuständig für die Themen Recruiting und Personalmarketing, Ausbildung und Masterstudiengänge, Zeit, Zutritt und Workforce Management sowie Personalberatung. Sie hat 1999 das "personalmagazin" gemeinsam mit Kollegen aus der Taufe gehoben, ist also seit der ersten Ausgabe Redaktionsmitglied. Seit damals hat sich im HR-Bereich enorm viel verändert, nicht nur auf technologischer Seite, sondern auch mit Blick auf Prozesse und das Standing von HR im Unternehmen. Das macht die Tätigkeit für das "personalmagazin" so spannend.

Daniela Furkel ist ausgebildete Industriekauffrau. Journalistische Erfahrung sammelte sie während ihres Studiums an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster unter anderem bei den Westfälischen Nachrichten, der Mainpost und dem Bayerischen Fernsehen. Sie volontierte beim Forum-Verlag in Konstanz, wo sie infolge das Schweizer Magazin leitete, und schreibt heute noch gern über die Themen Berufseinstieg, Bewerbung und Karriereplanung.

Themen

Recruiting

Ausbildung

Employer Branding

111 Artikel von dieser Autorin

Weniger Personalberatungen, weniger Consultants
Senior Manager in Beratungsgespräch
News 22.05.2026 Executive Search

Der Personalberatungsmarkt schrumpft: Nicht nur die Umsätze sind im dritten Jahr in Folge zurückgegangen, auch bei den Beratungen und Mitarbeitenden gab es zum Teil starke Rückgänge. Dennoch: Die Branche blickt positiv in die Zukunft und erwartet ein moderates Wachstum für 2026.

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Im Recruiting stockt die Digitalisierung
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News 21.05.2026 Bewerbermanagement

Bei der Digitalisierung von Recruiting-Prozessen besteht nach wie vor erhebliches Potenzial - das gilt nicht nur für den KI-Einsatz. Weiterhin werden viele Mitarbeiterempfehlungsprogramme manuell durchgeführt und beim Bewerbermanagement setzen Unternehmen auf Excel. Das ermittelte eine Umfrage.

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"Existenzberechtigung von Jobbörsen ist ungebrochen"
Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware, Paderborn
Interview 15.05.2026 Firmenjubiläum Jobware

Jobware ging im Mai 1996 online, also vor 30 Jahren, als nur wenige Arbeitgeber das Internet nutzten und Stellensuchende die dicken Anzeigenbeilagen der Tageszeitungen lasen. Wie hat sich das Recruiting seitdem gewandelt? Welche Relevanz haben Jobbörsen heute? Antworten gibt Geschäftsführer Wolfgang Achilles im Interview mit Daniela Furkel vom Personalmagazin.

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Dual zum Mastertitel
Cockpit
News 07.05.2026 Duales Studium

Studieren und gleichzeitig am Berufs­alltag teilnehmen: Diese Kombination bietet ein duales Studium. Vor allem im Bachelor-Bereich sind duale Studien­gänge beliebt. Immer häufiger werden auch duale Masterstudiengänge ange­boten und nachgefragt.

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"Natürlich beschäftigt KI gerade alle im Recruiting"
Talentpro 2025
Interview 27.04.2026 Talentpro 2026

Am 17. und 18. Juni 2026 findet die Talentpro in München statt – mit neuem Recruiting-Tech-Schwerpunkt. Welche Themen im Fokus stehen, berichtet Christoph Metz, der das Expofestival leitet. Neben Ausstellung, Vorträgen und Raum für Networking wird es wieder Musik und Biergarten-Flair geben.

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Employer Branding muss frühzeitig beginnen
junge Leute arbeiten am Computer
News 21.04.2026 Arbeitgebermarke

Studierende sehen sich nicht erst nach potenziellen Arbeitgebern um, wenn sie mit der Bewerbung beginnen, sondern schon deutlich früher. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Für Unternehmen bedeutet das: Employer Branding muss rechtzeitig beginnen, um sich als attraktiver Arbeitgeber in den Köpfen der jungen Talente zu verankern.

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Deutschlands beste Arbeitgeber 2026 stehen fest
GPTW 2026
News 20.03.2026 Great Place to Work

Über 1.100 Unternehmen haben sich beworben, aber nur 100 dürfen sich nach dem Prüfverfahren "Deutschlands beste Arbeitgeber 2026" nennen. Die Sieger zeichnen sich durch vorbildliche Arbeitsplatzkultur aus – das zeigt sich auch in Top-Werten bei Mitarbeiterbindung und Engagement.

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Bühne frei für Recruiting-Poeten
Recruiter Slam 2024
News 11.03.2026 Recruiter Slam 2026

Wer bringt die aktuelle Lage im Recruiting am besten auf den Punkt? Wer formuliert prägnant, was den Job so besonders macht? Antworten auf diese Fragen gibt es am 9. April 2026 im Wizemann in Stuttgart. Beim Recruiter Slam treffen Fachwissen, Humor und Wortkunst aufeinander.

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Worauf es bei Ausbildungsmarketing und Azubi-Recruiting ankommt
Beine Social junge Menschen Together
News 11.03.2026 Duale Ausbildung

Auch wenn sich der Wind auf dem Ausbildungsmarkt gedreht hat: Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze bleibt hoch. Ausbildungsmarketing hilft, das eigene Unternehmen und die Ausbildungsberufe besser bekannt zu machen. Beim Azubi-Marketing und Azubi-Recruiting gilt es jedoch einiges zu beachten.

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Wie Skill-basiertes Recruiting gelingt
Blumenstrauß
News 10.03.2026 Skill-based Hiring

Tätigkeiten und Berufe wandeln sich immer schneller. Daher liegt es nahe, neue Mitarbeitende nach Fertigkeiten, Wissen und Potenzialen einzustellen, anstatt nach formalen Abschlüssen. Die Folge: Der Kandidatenpool vergrößert sich. Wie Arbeitgeber Menschen mit den richtigen Skills finden. 

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Wenn Chat GPT die Bewerbung schreibt
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News 04.03.2026 Bewerbungsprozess

KI ist aus dem Bewerbungsprozess kaum noch wegzudenken – das gilt nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch für Stellensuchende. Die Mehrheit hat mithilfe Künstlicher Intelligenz eine Bewerbung geschrieben oder optimiert. Viele wollen damit Zeit sparen, aber auch ihre Jobchancen verbessern.

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Die Wechselbereitschaft der Beschäftigten sinkt
Drehtür
News 09.02.2026 Mitarbeiterbindung

Die schwierige Wirtschaftslage wirkt sich auf die Wechselbereitschaft der Beschäftigten in Deutschland aus. Zwar kommen Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber die Tendenz ist: Arbeitnehmende zeigen sich weniger offen für einen neuen Job als vor einem Jahr. Dennoch bleibt Mitarbeiterbindung extrem wichtig.  

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Warum Beschäftigte an der Frontline kündigen
Blick auf Fließband im Versandhandel mit Paketen
News 26.01.2026 Deskless Workforce

Wer vor Ort arbeitet, um Produkte herzustellen, Menschen zu betreuen oder Waren zu liefern, wünscht sich Flexibilität, finanzielle Sicherheit und Mitspracherecht bei der Work-Life-Balance. Eine Umfrage unter Frontline-Beschäftigten zeigt aber auch: Niedrige Löhne sind der Hauptgrund für Kündigungen.

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KI als Wachstumstreiber
Frau mit Spiegelnder Brille
News 21.01.2026 Startup-Markt

Mit 3.568 Neugründungen – 29 Prozent mehr als 2024 – erreichte die Gründungsdynamik im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand. Der größte Treiber ist Künstliche Intelligenz: 27 Prozent der Neugründungen haben einen klaren KI-Bezug. Auch die Anzahl der HR-Startups ist 2025 leicht angestiegen.

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Wo liegen die Herausforderungen für Ausbildungsbetriebe?
Azubis Schüler Berufsschule Schule
News 20.01.2026 Studienaufruf

Fachkräfte mit Ausbildung bleiben die am stärksten gesuchte Gruppe auf dem Arbeitsmarkt. Aber die duale Berufsausbildung gestaltet sich herausfordernd, angefangen bei Ausbildungsabbrüchen bis hin zum erforderlichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Wie Arbeitgeber damit umgehen und worauf Azubis Wert legen, ermittelt eine Studie.

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Sechs Ansätze für lokales Recruiting
Regenbogen
News 30.12.2025 Recruiting

Auch wenn Karriereseiten und Online-Jobanzeigen überall im World Wide Web präsent sind, gilt: Recruiting findet meist im nahen Umkreis statt. Denn nur wenige Stellensuchende wollen um­ziehen oder weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. So kann modernes Recruiting in der Region aussehen.  

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Auf Umwegen zum Masterabschluss
Seminar mit Dozenten
News 18.11.2025 Berufliche Bildung

Es gibt keinen genauen statis­tischen Wert, der angibt, wie häufig ein Master­studium von Studierenden ohne Abitur abge­schlossen wird. Aber es gibt immer mehr Menschen, die mit mittlerem Abschluss in eine Berufsausbildung starten und sich erst später für ein Studium entscheiden – das kann sogar bis zur Promotion gehen. 

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KI-Agenten im Recruiting
PM-KI-Pong
News 09.09.2025 Personalsuche mit KI

KI-gestützte Recruiting-Assistenten sind schon bei einem Großteil der Arbeit­geber im Einsatz. Manche Unter­nehmen gehen noch einen Schritt weiter und installieren autonom arbeitende KI-Agenten. Beispiele aus der Praxis zeigen, wie die digitalen Team­kollegen einen Mehrwert für die Mitarbeitersuche bringen. 

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Sommer, Recruiting und KI
Embrace Festival 2025
News 30.06.2025 Embrace Festival 2025

"Brave New World – eine Welt, die wir mitgestalten!" hieß es auf dem Embrace Festival. Über 1.000 HR-Experts trafen sich in Berlin, um in lockerer Atmosphäre die Trends aus Recruiting, Employer Branding und HR-Tech zu erfahren. Ein zentrales Thema war der Einsatz von KI in der Recruitingpraxis. 

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Vom Business Partner zum Business Accelerator
Kienbaum People Convention, Fabian Kienbaum, Walter Jochmann
News 12.06.2025 Kienbaum People Convention 2025

Das Meer am Standort Deutschland ist stürmisch, aber: "HR kann die Welle reiten." Mit diesem Statement appellierte Walter Jochmann an HR, die Resilienz der Unternehmen voranzubringen. Doch dafür muss sich die Personalfunktion neu positionieren. Wie, beschrieb der Managing Director und Partner von Kienbaum in seiner "Rede zur Lage der HR Nation".

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