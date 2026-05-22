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Daniela Furkel ist als Chefreporterin des "personalmagazin" zuständig für die Themen Recruiting und Personalmarketing, Ausbildung und Masterstudiengänge, Zeit, Zutritt und Workforce Management sowie Personalberatung. Sie hat 1999 das "personalmagazin" gemeinsam mit Kollegen aus der Taufe gehoben, ist also seit der ersten Ausgabe Redaktionsmitglied. Seit damals hat sich im HR-Bereich enorm viel verändert, nicht nur auf technologischer Seite, sondern auch mit Blick auf Prozesse und das Standing von HR im Unternehmen. Das macht die Tätigkeit für das "personalmagazin" so spannend.

Daniela Furkel ist ausgebildete Industriekauffrau. Journalistische Erfahrung sammelte sie während ihres Studiums an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster unter anderem bei den Westfälischen Nachrichten, der Mainpost und dem Bayerischen Fernsehen. Sie volontierte beim Forum-Verlag in Konstanz, wo sie infolge das Schweizer Magazin leitete, und schreibt heute noch gern über die Themen Berufseinstieg, Bewerbung und Karriereplanung.