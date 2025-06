"Brave New World – eine Welt, die wir mitgestalten!" hieß es auf dem Embrace Festival. Rund 950 HR-Experts trafen sich in Berlin, um in lockerer Atmosphäre die Trends aus Recruiting, Employer Branding und HR-Tech zu erfahren. Ein zentrales Thema war der Einsatz von KI in der Recruitingpraxis.

Als hätten die Veranstalter einen speziellen Sonnen-Slot gebucht – das Wetterglück war dem Embrace-Festival hold: Bis zum Start der Eröffnungskeynote am ersten Veranstaltungstag regnete es in Strömen, am späten Nachmittag des zweiten Veranstaltungstags legten Gewitter und Sturm ganze Straßenzüge in Berlin lahm. Dazwischen erfreuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bester Festivalatmosphäre mit Sonne, Musik, Drinks und Gesprächen in lockerer Umgebung.

Aber die Recruiterinnen und Recruiter waren nicht nur nach Berlin gekommen, um Sommer-Vibes zu genießen und Tischtennis zu spielen, sondern es ging auch um konkrete Themen rund um Recruiting, Employer Branding, Führung und HR-Tech. Dafür stellte das Embrace Festival ein umfangreiches Programm auf vier Bühnen im Innenbereich sowie weiteren vier Bühnen auf dem Freigelände bereit.

Nicht alles war "werbefrei". Das Programm auf einigen Bühnen setzte sich vor allem aus Produktdemonstrationen der insgesamt 65 Partner zusammen. Aber wer sich gezielt für bestimmte Themen interessierte, konnte sich auch dort einen guten Überblick über neue Produkte und Dienstleistungen bilden und erfahren, welche Erfahrungen erste Anwenderinnen und Anwender aus den Unternehmen gesammelt haben.

Bekannte Namen auf dem Embrace Festival

Auf der Hauptbühne fanden die großen, übergreifenden Themen statt. Es nicht nur um Recruiting und HR-Tech, sondern auch um übergreifende HR- und Führungsinhalte. Hier traten bekannte Namen aus HR und Medien auf. Zum Beispiel sprach Birgit Bohle, Vorständin Personal und Recht sowie Arbeitsdirektorin der Deutschen Telekom, über die Rolle von Führungskräften in Zeiten der Unsicherheit: "Wir geben Orientierung, entfachen Potenzial, sind der Herzschlag des Unternehmens", sagte sie. Aber es gelte auch radikale Transparenz herzustellen: "Führung muss sagen, was ist, und nicht, was gefällt."

Gabriele Fanta, EVP und CHRO bei Körber, gab Einblicke in die Kulturveränderung von innen heraus, nachdem über 40 Einzelunternehmen unter das Dach "Körber" gebracht wurden. Olympiasiegerin Heike Drechsler, Gesundheitsbotschafterin bei Barmer, berichtete davon, wie sie mit Mut, Geduld und Zeit olympisches Gold im Weitsprung erreichte.

Weitere namhafte Referentinnen und Referenten: Gründer und Autor Ali Mahlodji, Menschenrechtsaktivistin und Politologin Düzen Tekkal, TV-Moderator Markus Lanz, Philosoph und Publizist Richard David Precht, Internet-Pionier und Mitbegründer von Be Radical Pascal Finette und viele mehr.

KI-Agenten werden das Recruiting revolutionieren

Auf der Hauptbühne wurden auch durchaus ernste Töne angeschlagen: Gero Hesse, CEO von Embrace, sprach in seiner Eröffnungs-Speech die extrem unsicheren Zeiten an und den technologischen Wandel, der jeden Tag spürbar ist. Doch offenbar sind Technik-Trends noch nicht so stark in den Unternehmen angekommen. Eine kurze Umfrage im Plenum ergab: nur rund 15 Prozent der Anwesenden gaben an, mit dem Begriff "KI-Agenten" schon etwas anfangen zu können.

Im weiteren Verlauf der Programmpunkte zeigte sich aber auch: Es gibt spannende technologische Entwicklungen, die schon jetzt oder sehr bald praxistauglich sind. Und es gibt konkrete Antworten auf die Frage: "Wie werden KI-Agenten die Arbeitswelt verändern?" Unter diesem Titel fand ein Panel mit Jürgen Erbeldinger (Escriba), Ingolf Teetz (Milch & Zucker), Kacper Potega (Xing), Dominik Faber (Paul’s Job) und Gero Hesse statt. Ein Fazit: Die Technologie ist da, der Bedarf auch, in einem halben Jahr wird der Einsatz von KI-Agenten und agentischer KI normal sein. Allerdings müssen auch die nötigen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden – im Unternehmen sowie außerhalb. Denn es geht nicht nur um reine Technologie, sondern auch um Change, Datenschutz, Anwenderkompetenzen, den EU AI Act und vieles mehr.

Queb Awards 2025: Bayer und Peaches sind die Gewinner

Das Embrace Festival hat sich zunehmend zu einem Treff von Praxis und Wissenschaft, Beratung und Influencing rund um Recruiting, Employer Branding und HR Tech herauskristallisiert. Jährlich kommen hier zum Beispiel die Mitgliederinnen und Mitglieder des Queb (Bundesverband Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting) zusammen. Hier werden auch die Gewinner des Queb HR Innovation Awards vom Publikum gewählt.

Zahlreiche Unternehmen und Dienstleister hatten ihre innovativen HR-Projekte eingereicht. Eine Experten-Jury hatte aus diesen eine Shortlist von drei Unternehmen und Dienstleistern bestimmt:

Bayer mit "Talent Gateway", einer KI-gestützten Plattform zur Unterstützung von Mitarbeitenden in Transformationssituationen

Biontech mit "Recruiting powered by Predictive Analytics", bei dem datengetriebene Analysen und Machine Learning das Recruiting steuern

Deutsche Bahn mit "Robotic Process Automation für HR-Prozesse", bei dem Bots wiederkehrende Aufgaben wie Terminvereinbarungen oder Jobreports automatisieren

Aurio Technology mit KI-gestütztem Active Sourcing, das den Prozess von der Talentsuche bis zur Kalendereinladung automatisiert inklusive personalisierter Ansprache durch einen KI-Agenten

Cyquest mit dem "Fielmann Ausbildungsmatcher", ein Matching-Tool, das mit einem Recruiting Game kombiniert ist und Einblicke in die Berufe Augenoptik und Hörakustik gibt

Peaches, ein Female Lifecycle Management mit datenbasierten Analysen und einer Female-Health-Plattform

Das Publikum kürte Bayer und Peaches zu den Gewinnern der Queb Awards 2025. Die Preisträger werden automatisch als Shortlister bei den Trendence Awards 2025 gelistet, die im Herbst verliehen werden.

Fragen für die Zukunft des Recruitings

Die zunehmende KI-Verbreitung im Recruiting stellt die Unternehmen darüber hinaus vor ganz neue Fragen: Wie werden wir künftig von Stellensuchenden, potenziellen Azubis und anderen Interessenten gefunden, wenn diese immer seltener per Google und immer öfter mit Chat GPT und anderen KI-Tools nach Jobs suchen? Ist Suchmaschinenoptimierung nötig, damit die Stellenangebote auffindbar werden? Nach welchen Kriterien kommen Chat GPT und Co. zu ihren Ergebnissen? Diese Fragen werden die HR- und Recruiting-Community sicherlich noch länger bewegen. Vielleicht werden auf dem Embrace Festival 2026 Antworten dazu geliefert.





