HR-Personalwechsel im Mai

Julia Klinger wird Personalvorständin bei Entega. RTL Deutschland hat Elke Walthelm zur CHRO ernannt. Schaeffler verlängert den Vertrag von Arbeitsdirektorin Astrid Fontaine. Und bei Stepstone übernimmt Christian Schmalzl als CEO.

Dr. Julia Klinger wurde zum Vorstand für Personal und Infrastruktur bei der Entega AG bestellt. Sie wird das Amt am 1. Juli 2026 antreten und die Aufgaben von Andreas Niedermaier übernehmen, der am 30. Juni 2026 in den Ruhestand geht. Klinger war zuvor bereits in leitenden Funktionen in dem Konzern tätig.

Bild: Entega AG Entega AG

RTL Deutschland: Veränderungen in der Geschäftsführung

Mit dem Abschluss des Erwerbs von Sky Deutschland (DACH) durch die RTL Group am 1. Juni 2026 wird Elke Walthelm, bislang Chief Operating Officer (COO) bei Sky Deutschland, in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen: Sie soll ab Juli 2026 als Chief Human Resources Officer (CHRO) den Bereich People & Culture verantworten. Die bisherige RTL-CHRO Ingrid Heisserer verlässt im Zuge der Neuaufstellung das Unternehmen.

Schaeffler verlängert Vertrag von Astrid Fontaine

Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat am 22. Mai 2026 die Wiederbestellung von Dr. Astrid Fontaine, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin, für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 beschlossen. Sie ist seit Januar 2024 für die Gruppe tätig.

Stepstone stellt neuen CEO vor

Christian Schmalzl wurde zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bei der Stepstone Group ernannt. Er kommt von Ströer, wo er als Co-CEO tätig war, und tritt sein Amt am 1. September 2026 an. Schmalzl folgt auf Dr. Sebastian Dettmers, der den Posten im Jahr 2020 übernommen hatte. Dettmers wird seine Aufgabe über den Sommer weiterführen, um den Übergang zu begleiten, bevor er das Unternehmen verlässt.

Jobs.de baut Führungsspitze aus

Wolfgang Weber übernimmt "eine zentrale Rolle" in der Führungsspitze bei jobs.de, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte. Die Jobbörse wurde im Dezember 2025 vom Technologieanbieter Jobiqo übernommen. Weber war zuvor unter anderem als Geschäftsführer für Stepstone, Randstad und die Job AG in verantwortlichen Funktionen tätig.

Mann + Hummel gibt neue Personalleiterin bekannt

Der Aufsichtsrat von Mann + Hummel hat Nicole Schuler zum 1. Juni 2026 zur Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt. Sie ist derzeit Group Vice President Global Business & Technical Solutions (GBTS) in dem Unternehmen. Schuler folgt in der neuen Position auf Helena Hofer, die künftig als Chief Financial Officer (CFO) arbeiten wird.

Bild: Mann + Hummel Nicole Schuler

Coface vergibt Rolle als Director HR Nordeuropa neu

Seit dem 1. Mai 2026 ist Gesine Stepczynski bei Coface Director Human Resources (HR) für die Region Nordeuropa inklusive Deutschland und Mitglied des regionalen Executive Committees. Sie leitete zuletzt als Executive Director und Head of Human Resources das strategische und operative Personalwesen der Standard Chartered Bank AG.

Supreme Sports Hospitality verstärkt Führungsteam

Anton Plath hat im Mai 2026 die neu geschaffene Position des Director People & Culture bei Supreme Sports Hospitality übernommen. Davor war er Head of HR Retail DACH bei der Groupe SEB, wo er unter anderem für die strategische Organisationsentwicklung und die Führung verschiedener Teams in der DACH-Region verantwortlich war.

Klosterfrau unter neuer HR-Leitung

Dagmar Reinhold hat am 1. Mai 2026 als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Klosterfrau Group angefangen. Sie war zuletzt Global HR Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Coroplast Group.

Westbridge ernennt Head of People & Culture

Die Westbridge Advisory GmbH hat Felix Waldeier mit Wirkung zum 18. Mai 2026 zum Head of People & Culture ernannt. Er war zuletzt Head of People & Culture bei Norton Rose Fulbright in Frankfurt am Main.

Bild: Westbridge Advisory GmbH Felix Waldeier

Nospa besetzt zentrale HR-Führungsposition

Peter Ahlers ist seit Mai 2026 Bereichsdirektor Personal bei der Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa). Zuletzt war er selbstständiger Coach und Berater im Bereich People, Leadership und Transformation. Was ihn am neuen Job überzeugt hat, sei "ein echtes Vorstandsteam mit klarem Commitment zu Personalarbeit, Führung und Kultur – sowie der gemeinsame Wille, Personal als echten Unterschiedsfaktor zu etablieren", erklärte Ahlers auf Linkedin.

Neue Head of Human Resources bei Nestlé Österreich

Margret Karl hat vor Kurzem die Rolle als Head of Human Resources bei Nestlé Österreich übernommen und ist Mitglied des Managementteams. Sie kam 2008 als HR-Trainee ins Unternehmen und hatte seitdem verschiedene Funktionen im Personalbereich inne.

Hi Bob ernennt Yael Klass zur VP of Brand

Yael Klass wird neue Vice President (VP) of Brand bei Hi Bob. Sie leitete zuletzt das Corporate Marketing bei Similarweb. In ihrem neuen Job soll Klass den Ausbau der Marke vorantreiben und für das KI-Zeitalter weiterentwickeln.

CHRO-Wechsel bei Helvetia Deutschland

Annette Elzenheimer hat am 1. Mai 2026 bei Helvetia Deutschland als Chief Human Resources Officer (CHRO) angefangen. Sie folgt auf Kirsten Granzer, die Ende April die Gesellschaft verlassen hat. Nach der Fusion von Helvetia und Baloise im Dezember 2025 war Elzenheimer zunächst Bereichsleiterin Human Resources der neuen Organisation.

Bild: Helvetia Deutschland Annette Elzenheimer

WTW stellt Work & Rewards-Führung neu auf

Florian Frank, bislang mit Ariane Köhler beim Beratungsunternehmen WTW verantwortlich für Work & Rewards in Deutschland und Österreich, wechselt zum 1. Juni 2026 in die Rolle des W&R Europe Leaders. Köhler übernimmt damit die alleinige Leitung des deutschsprachigen Geschäfts.

Nigel Wright mit neuem Director DACH & Benelux

Steffen Gemmel hat bei der Nigel Wright Group als Director DACH & Benelux die Gesamtverantwortung für die Regionen übernommen. Er ist Nachfolger von Alexander Schweizer, der ab August 2026 das Nordamerika-Geschäft der Gruppe vorantreiben soll.

Dr. Heimeier gewinnt neuen Partner

Samer Hanoun ist neuer Partner beim Beratungsunternehmen Dr. Heimeier Executive Search. Er gilt als Experte in den Bereichen Technologie, Digitalisierung und funktionale Führungsrollen und soll die Mandate rund um die Themen IT und Digitalisierung verantworten. Hanoun bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung als Personalberater mit.

Korn Ferry gewinnt Florian Bartolin zurück

Florian Bartolin ist seit Kurzem Associate Partner bei Korn Ferry und hat eine führende Rolle in den Bereichen Business Transformation, Strategy Execution und People & Talent Strategy in dem Beratungsunternehmen übernommen. Er war zuletzt Chief Human Resources Officer (CHRO) der Zahneins Gruppe. Zuvor war er bereits bei Korn Ferry tätig.

Aba bestätigt Vorstandsvorsitzende

Beate Petry wurde am 12. Mai 2026 als Vorsitzende des Vorstandes der Aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung wiedergewählt. Sie ist Head of Global Pensions & Benefits der BASF SE und Vorstandschefin der BASF Pensionskasse VVaG. Dem Aba-Vorstand gehört Petry seit 2022 an und hat seit 2025 den Vorsitz inne. Stellvertreter bleiben Dirk Jargstorff (Senior Vice President Compensation, Benefits and Pensions bei der Robert Bosch GmbH, Vorsitzender der Bosch Pensionsfonds AG) und Dr. Claudia Picker (Rechtsanwältin, Managing Director Human Capital der Aon Solutions Germany GmbH). Dr. Georg Thurnes, Vorgänger von Petry, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.





Das könnte Sie auch interessieren:

HR-Personalwechsel im April

KI-Tools zum Coachen der Mitarbeitenden nutzen

Brauchen wir mehr Intuition in der Personalauswahl?