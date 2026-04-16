Haufe HR-Online-Konferenz

Unternehmerisch denken, menschlich handeln: HR in bewegten Zeiten

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Haufe Online Redaktion
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Julia Senner HR Online Konferenz
Bild: Haufe Online Redaktion Wie kann HR zur KI-Transformation beitragen – und welche Rolle nehmen Personalverantwortliche ein? Das und mehr wird Thema der Haufe HR-Online-Konferenz sein.

Wirtschaftliche Stagnation, Kriege und die Energiekrise zwingen Unternehmen zu Restrukturierungen – und als wäre das nicht genug, verändert KI die Arbeitswelt grundlegend. Was das für HR bedeutet, beleuchtet die Haufe HR-Online-Konferenz am 11. und 12. Juni 2026 unter dem Leitthema "Unternehmerisch handeln: Wie HR die KI-Transformation gestalten kann". 

Im Mittelpunkt der Haufe HR-Online-Konferenz 2026 steht die Frage, welche Rolle Personalverantwortliche bei der zunehmenden KI-Durchdringung von Unternehmen einnehmen – und wie HR aktiv zur Transformation beitragen kann. 

Jetzt mehr zum Programm erfahren und direkt anmelden. 

Haufe HR-Online-Konferenz: Meritokratie, Performance, Arbeitsrecht 

In Gesprächen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Praxis beleuchten wir einige der aktuellen Herausforderungen für HR: Der Soziologe Prof. Dr. Steffen Mau spricht über sozialen Aufstieg und Leistung. Britta Seeger, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group und verantwortlich für den Bereich Personal, widmet sich dem Thema Leistung und Performance.

Prof. Dr. Andreas Peichl von der LMU München geht der Frage nach, wie der Sozialstaat saniert werden kann, während Prof. Dr. Katharina Hölzle vom Fraunhofer IAO die abschließende Keynote zu KI und HR-Transformation übernimmt. Arbeitsrechtliche Aktualität liefert ein Vortrag von Dr. Michaela Felisiak und Dr. Dominik Sorber zum Stand des Entgelttransparenzgesetzes. 

Kostenlose Online-Konferenz für HR 

In einer Podiumsdiskussion zum Thema "Unternehmenskultur in Krisenzeiten" diskutieren Iris Bode, Geschäftsführerin von Haufe, Prof. Dr. Carsten Schermuly, Wirtschaftspsychologe an der SRH Hochschule Berlin, und Oliver Sowa, Geschäftsführer der Beutlhauser-Gruppe, darüber, wie Menschen in herausfordernden Zeiten wirksam werden können. 

Die Konferenz richtet sich an HR-Fachleute und alle Menschen, die die aktuellen Herausforderungen der Arbeitswelt diskutieren und Handlungsimpulse für ihren Arbeitsalltag mitnehmen möchten. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Jetzt mehr zum Programm erfahren und direkt anmelden. 


Schlagworte zum Thema:  Veranstaltung , Künstliche Intelligenz (KI) , Transformation
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