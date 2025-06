Janna Schumacher ist neue Personalvorständin bei Lufthansa Technik. Tanja Fuchs verantwortet das Personal von DB Cargo. Jennifer Weihs wird Senior Vice President Group People bei Obi. Und Elke Hofmann ist Deutschlandchefin bei Egon Zehnder.

Der Vorstand der Lufthansa Technik AG wurde zum 1. Mai 2025 durch Dr. Janna Schumacher als neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin verstärkt. Sie wurde zunächst für drei Jahre berufen. Schumacher kam 2014 zurück zur Lufthansa Group und leitete zuletzt als Chefsyndika den Bereich Recht, Compliance, Außenwirtschaftsrecht und ESG.

Bild: Lufthansa Technik AG Janna Schumacher

Tanja Fuchs ist Personalvorständin bei DB Cargo

Am 1. Mai 2025 hat Tanja Fuchs die Rolle der Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der DB Cargo AG übernommen. Sie ist bereits seit März 2023 in dem Unternehmen tätig. Zuletzt verantwortete sie als Bereichsleiterin HR Business Partner Rail Logistics das internationale und nationale operative Personalmanagement für DB Cargo und die Tochtergesellschaften. Fuchs folgt auf Michael Fritz, der sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen zum 31. März 2025 niedergelegt hat.

Neue SVP Group People bei Obi

Jennifer Weihs wird ab dem 1. Juni 2025 neue Senior Vice President (SVP) Group People bei Obi, wie das Unternehmen im Mai auf Linkedin mitteilte. Sie war zuletzt als SVP Human Resources / CHRO bei Fresenius tätig. Weihs wird das HR-Management in allen zehn Obi-Ländern mit Fokus auf Talent Management und Mitarbeiterentwicklung verstärken.

Neue Deutschlandchefin bei Egon Zehnder

Elke Hofmann, Partnerin der Personalberatung Egon Zehnder und bisher Leiterin des Münchener Büros, ist ab Juni 2025 neue Deutschlandchefin, wie im Mai bekannt wurde. Sie folgt in dieser Position auf Hanns Goeldel. Zuerst berichtete das "Handelsblatt".

Katharina Herrmann verlässt Hubert Burda Media

Personalvorständin Dr. Katharina Herrmann wird Hubert Burda Media "im Laufe des Sommers einvernehmlich" verlassen. Sie kam im Oktober 2018 als Personaldirektorin zur Mediengruppe und wurde 2022 in das neu geschaffene Vorstandsressort Personal und Compliance berufen sowie in den Aufsichtsrat der New Work SE gewählt.

Inga Dransfeld-Haase geht zum TÜV Nord

Der Aufsichtsrat des TÜV Nord hat Inga Dransfeld-Haase im Mai mit Wirkung zum 1. September 2025 zur neuen Personalvorständin (CHRO) und Arbeitsdirektorin ernannt. Sie wird zugleich Mitglied der Konzerngeschäftsleitung. Dransfeld-Haase war zuletzt Vorständin für Arbeit und Soziales bei der BP Europe SE.

Lesen Sie hier mehr zur Personalie Inga Dransfeld-Haase.

Generationenwechsel im Porsche-Vorstand

Die Porsche AG setzt den langfristig geplanten Generationenwechsel im Vorstand fort, wie das Unternehmen am 12. Mai 2025 mitteilte. Zum 19. August 2025 übernimmt Vera Schalwig die Verantwortung für das Ressort Personal und Sozialwesen als Nachfolgerin von Andreas Haffner. Schalwig ist seit 2007 bei Porsche und war zuletzt für das Personalwesen am Stammsitz Zuffenhausen zuständig.

Bild: Porsche AG Vera Schalwig

Katharina Rath wird CPO bei Voith

Die frühere Personalvorständin von DB Schenker, Katharina Rath, übernimmt am 1. Juli 2025 die neu geschaffene Position des Chief People Officer (CPO) bei der Voith Group, wie das Unternehmen am 21. Mai 2025 mitteilte. Sie soll in dieser Rolle die Unternehmenskultur und die weltweite HR-Strategie "zukunftsfähig ausrichten". Außerdem ist Rath Beiratsmitglied von Workday sowie Gründungsmitglied und Beirätin von Next Gen Board.

Sabrina Krause wechselt zu Helrom

Helrom hat im Mai zum 1. August 2025 Sabrina Krause als Senior Human Resources Managerin verpflichtet. Sie kommt von Sensory Minds, wo sie zuletzt als Chief Human Resources Officer (CHRO) beschäftigt war.

Lisa Ala Rashi ist Head of HR bei STC

Die STC Unternehmensgruppe hat vor Kurzem die Geschäftsleitung erweitert, wie auf Linkedin zu lesen ist – Lisa Ala Rashi wurde Prokura erteilt und die Verantwortung für den Bereich Human Resources (HR) übertragen. Sie war bislang seit Anfang 2024 als HR Managerin im Unternehmen tätig.

TÜV Süd besetzt Position Head of People

Markus Kreysa ist seit Anfang Mai 2025 Head of People Germany beim TÜV Süd. Die Position wurde neu geschaffen. Er kommt von TDK Electronics, wo er zuletzt als Senior Vice President Corporate Human Resources tätig war.

Netze BW verlängert Vertrag von Bodo Moray

Der Aufsichtsrat der Netze BW GmbH hat im Mai 2025 den Vertrag von Bodo Moray als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Unternehmens verlängert. Der neue Vertrag tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und gilt zunächst bis Ende Februar 2028. Moray ist seit Anfang 2016 im Unternehmen.

Bild: Netze BW GmbH Bodo Moray

Neuer Chief HR Officer bei 11 Teamsports

Markus Dieckmann hat im Führungsteam der 11 Teamsports Group die Rolle des Chief Human Resources Officer (CHRO) von Christine Steinherr übernommen, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte. Die Stelle wurde erst im August 2024 geschaffen. Dieckmann ist seit mehr als 17 Jahren im Unternehmen und verantwortete zuvor den Geschäftsbereich Indoor-Sportkategorien.

Weber Food Technology erweitert Geschäftsführung

Simone Weyerich ist neue geschäftsführende Direktorin Verwaltung der Weber Food Technology. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Führung der Bereiche Finanzen & Controlling, Human Resources und IT. Sie war zuvor in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei international tätigen Maschinen- und Anlagenbauunternehmen.

Wieseke-Turk verstärkt Frozen Fish International

Frozen Fish International beschäftigt seit dem 1. Mai 2025 Steffi Wieseke-Turk als Regional SU HR Manager Germany. Sie ist in dieser Position für das Personalmanagement der Iglo-Produktionsstandorte in Bremerhaven und Reken verantwortlich. Wieseke-Turk war zuvor Personalleiterin bei Remondis.

Neue Head of People & Culture bei Dr. Beckmann

Sylvia Clöer ist seit Kurzem Head of People & Culture bei der Dr. Beckmann Group. Sie hat die Position von Jürgen Thurm übernommen. Zuletzt war Clöer als Head of HR Europe & Director Group HR bei Aeron tätig.

TSG Hoffenheim besetzt Ressort "People & Culture"

Asmahan Gamgami hat am 1. Mai 2025 die Verantwortung für das neugestaltete Ressort "People & Culture" in der Geschäftsleitung des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim übernommen. Sie war davor bei der Obi Group Holding als Global Diversity Managerin im Bereich People tätig. Gamgami engagiert sich ehrenamtlich als Mitbegründerin eines Anti-Rassismus- & Empowerment-Vereins.

Bild: Fotografie Wiese Asmahan Gamgami

Jens Böhm als EKHN-Personalchef wiedergewählt

Der Personaldezernent der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Jens Böhm, wurde am 9. Mai 2025 für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Er leitet das Dezernat Personal seit 2014.

Landeskirche Braunschweig wählt Personalleitung

Sabine Winkelmann wird künftig die Personalabteilung der Landeskirche Braunschweig leiten. Sie folgt auf Ulrike Brand-Seiß, die im Januar 2026 in den Ruhestand gehen wird. Die frühe Wahl fand gemäß kirchengesetzlichen Regelungen statt.

AGVT bestätigt Hartmut Koch im Amt

Hartmut Koch bleibt Vorsitzender des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes Thüringen (AGVT). Der Unternehmer, der seit 2004 an der Spitze des nicht tarifgebundenen Wirtschaftsverbandes steht, sei wiedergewählt worden, teilte die Organisation am 8. Mai 2025 mit. Koch ist auch Chef des Verbandes der Wirtschaft Thüringens.

Bärbel Bas ist die neue Bundesarbeitsministerin

Die ehemalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wurde am 5. Mai 2025 zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales in der neuen schwarz-roten Regierungskoalition ernannt. Die Sozialdemokratin folgt auf ihren Parteigenossen Hubertus Heil.





